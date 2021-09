Anker Filipstad-dommen til Høyesterett

Borgarting lagmannsrett fant Bane NOR skyldig i uaktsomt drap, etter ulykken på Filipstad driftsbanegård i 2019. Bane NOR anker dommen til Høyesterett.

Konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane Nor sier i en pressemelding at Høyesterett kan klargjøre spørsmålet om hvor grensen skal gå mellom Bane Nors ansvar og folks ansvar for sin egen sikkerhet.

– Vi skal jobbe for å beskytte allmennheten og advare mot fare i forbindelse med jernbanen. Bane Nor er imidlertid helt avhengige av at folk respekterer våre barrierer og ikke tar seg ulovlig inn på forbudte områder, sier han.

Bane NOR mener de prinsipielle spørsmålene saken reiser er egnet for avklaring i Høyesterett.

– Høyesterett kan klargjøre spørsmålet om hvor grensen skal gå mellom vårt ansvar og folks ansvar for egen sikkerhet. Når kan vi som foretak dømmes for å ha forvoldt skade eller død, etter at folk har tatt seg ulovlig inn på vårt område, spør Frimannslund.

– Vi ønsker svar på alle disse spørsmålene. Dette handler om viktige prinsipper, både for oss og for mange andre virksomheter.

Gjerdet ved skinnegangen like ved fra tunnelen på Filipstad der flere ungdommer klarte å ta seg inn og en person omkom da de fikk høyspenning i seg. Foto: Terje Pedersen / NTB

Det var 24. februar 2019 at Even Warsla Meen gikk gjennom et hull i et gjerde og inn i togtunnelen «Strupen» på Filipstad i Oslo, sammen med en 16 år gammel jente og en 15 år gammel kamerat.

Inne i tunnelen klatret de tre ungdommene opp på et parkert tog. Der kom de borti en kjøreledning som var spenningssatt med 15.000 volt.

Den tragiske ulykken endte med at Even (15) mistet livet og to ungdommer ble kritisk skadet. Saken har vært vurdert i to rettsinstanser – først i Oslo tingrett i 2020, deretter i Borgarting lagmannsrett, som avsa sin dom 24. august i år.

Bane NOR ble i tingretten dømt for brudd på jernbaneloven og sikkerhetsforskriften, men frifunnet for uaktsomt å ha forvoldt en annens død og uaktsomt å ha voldt betydelig skade en annens kropp.

Lagmannsretten kom i august i år, enstemmig til at Bane NOR SF var skyldig etter alle tre tiltaleposter. Bane Nor er dømt til å betale en foretaksstraff på 10 millioner kroner.