«De narkomanes lege» er død: - Bidratt til konkret ruspolitikk for fremtiden

Legen Sverre Eika etterlater seg et vakuum, og miljøet rundt han er i sorg. Ingvild Kjerkol er tydelig på at Arbeiderpartiets valgseier nå vil gjøre det mulig å bygge videre på arven etter Eika i norsk ruspolitikk.

Denne uken ble det kjent at legen Sverre Eika (55) er død. Han var en kjent skikkelse på rusfeltet i Norge, og han bisto flere titalls rusavhengige som deres fastlege gjennom mange år.

Nyheten om hans dødsfall har gått strekt inn på alle som er berørt av norsk ruspolitikk.

– Hadde det ikke vært for Sverre, hadde jeg vært død, sier Kai Morten Sandaunet. Han er rusavhengig og har kjent Sverre Eika i over 10 år.

Eika var som en rusreform i seg selv

Også lederen av Foreningen for human narkotikapolitikk, Arild Knutsen, understreker Eikas sentrale rolle.

Knutsen forteller at han gjennom de ti siste årene har tatt med de mest vanskeligstilte fra gata og inn på kontret til Eika.

– Han reddet livet til de som det offentlig apparatet kom til kort med, sier Knutsen og legger til:

– Det er så mange hjerter som banker i dag som ikke hadde gjort det hvis det ikke var for Eika.

Omdiskutert

Til tross for at mange i byens rusmiljø er takknemlige for Eikas innsats, så var hans metoder også omdiskuterte.

Som lege var han kjent for å arbeide i en gråsone og fikk en rekke tilsynssaker mot seg. Likevel ble han aldri fratatt lisensen og var aktiv som fastlege helt til det siste.

I TV 2 serien «Norge bak fasaden» fortalte Eika at han var opptatt av at rusmisbrukere skulle tilbys et bredere utvalg av medisiner enn det som er vanlig i dag. Med bakgrunn fra behandling av kreftsyke, var han sjokkert over hvor ulikt de to pasientgruppene ble behandlet.

Janne Killingstad har selv brukt heroin gjennom mange år, og hun forteller hva som gjorde Eika spesiell.

– Han gav flere rusmisbrukere sterkere medisiner over lenger tid, for å gi sånne som meg og andre litt verdighet i hverdagen, sier Killingstad.

– Han har drevet en egen rusreform alene og for oss.

Janne Bøhmer Killingstad savner legen, Sverre Eika. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Vil videreføre Eikas visjon

Sverre Eika sin store drøm var å åpne en egen legevakt for rusmisbrukere der de kunne få rask og effektiv behandling ut i fra deres reelle helsebehov.

Nå skal Arild Knutsen lansere ideen om å lage egne «Eika-sentre» basert på Eikas drøm.

– Jeg har tro på at den kommende helseministeren kommer til å ta tak i dette fra dag én.

Etter mandagens storingsvalg seiler nå Arbeiderpartiets Ingvild Kjerkol opp som en kandidat til helseminister-posten, og hun er klar på at arven etter Sverre Eika skal videreføres i partiets kommende rusreform.

Kjerkol forteller at Sverre Eika har vært en viktig lyttepost, og at han har bidratt til å utforme partiets politikk.

– Han har vært plog for en bedre og mer kunnskapsbasert helsetjeneste, sier Kjerkol til TV 2.

Nå som han er borte, opplever Kjerkol det som en enda sterke forpliktelse å videreføre det Sverre Eika stod for.

– De innspillene han har gitt oss har ført til konkret politikk hos oss, og det har vi tenkt til å gjennomføre, sier Kjerkol.

Sverre Eika sin gravferd finner sted i Oslo Domkirke mandag 27. september kl. 12. På grunn av smittevern jobbes med å gjøre seremonien tilgjengelig for folk på utsiden av kirken.