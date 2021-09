Halvparten vil bruke munnbind etter pandemien – smittevernekspert mener det er unødvendig

I en fersk undersøkelse utført av YouGov for Farmasiet svarte 55 prosent at de vil bruke munnbind i «perioder med høy spredning av forkjølelse, influensa og andre smittsomme sykdommer», uavhengig av hva helsemyndighetene anbefaler.

Professor i medisinsk mikrobiologi og smittevernekspert Ørjan Olsvik ved UiT mener på sin side at det ikke vil være nødvendig med en utbredt bruk av munnbind for å få bukt med disse sykdommene.

MUNNBIND: Ørjan Olsvik mener at det ikke er nødvendig med et munnbindpåbud mot sykdommer som influensa. Foto: Nils Ole Refvik/TV 2

– Den bruken vi har hatt nå var rettet mot koronaviruset, og en generell bruk av munnbind tror jeg ikke at kommer til å bli aktuelt her i Norge.

Han sier imidlertid at det kan være «greit å ta det på seg om det er snakk om store utbrudd».

Men et munnbindpåbud, det vil han ikke ha.

– Nei, det mener jeg ikke at vi skal gjøre. Jeg mener at vi skal la dette handle om stor frivillighet, og når vi skjønner at det har en effekt, sier mikrobiologen.

Overrasket

Folkehelseinstituttet har også varslet at vi kan ha en «voldsom influensasesong» i vente. Olsvik er heller ikke særlig bekymret for konsekvensene av dette.

– Det er klart at mange vil få et redusert forsvar, siden man ikke har vært eksponert for en del forkjølelsesvirus. Men jeg ser ikke på det som et stort problem.

Olsvik sier at YouGov-undersøkelsen viser at den norske befolkningen innser at de rådene som har kommet fra helsemyndighetene under koronapandemien generelt har vært gode.

Han understreker også at munnbindet har vært en viktig del av Norges forsvar mot koronaviruset.

– Vi lo litt av kineserne da vi så at de gikk rundt med munnbind, men vi ser jo nå at dette faktisk har fungert.

– Det er ganske effektivt i å hindre at man smitter andre. Så de som er syke vil ha stor effekt av munnbindet, men det har mindre effekt om man vil beskytte seg selv mot smitte.

Overrasket

Driftsdirektør i Farmasiet, Stig Henning Pedersen, sier at de ble «overrasket» over at om lag halvparten av befolkningen er positive til å fortsette munnbind-bruken på eget initiativ.

Han tror, i likhet med Olsvik, at det skyldes «at de fleste oppdaget at det ble mindre sykdom generelt etter at munnbindpåbudet ble innført».

52 prosent av de spurte svarer at de vil bruke munnbindet for å ikke smitte andre.

– Vi vet at munnbindet i Japan brukes som en måte å vise respekt for andre, og som et bevis på at man verner om egen helse. Så det er litt artig å se at vi kanskje har fått noen japanske tendenser i Norge også. Egentlig viser det bare at vi respekterer hverandre, og det er veldig positivt, sier Pedersen.

OVERRASKET: Stig Henning Pedersen sier at det var uventet at så mange stadig er positive til munnbindet. Foto: Skjermdump/TV 2

Om lag 30 prosent svarer for øvrig at de først vil bruke munnbind dersom myndighetene anbefaler det.

Håndsprit

Pedersen sier at det ifølge undersøkelsen er kvinner som er mest interessert i å bruke munnbind for å beskytte andre, og at de i den eldste gruppen i samfunnet er mest opptatte av å beskytte seg selv.

Han understreker også at personer i begynnelsen av 20-årene er opptatte av å beskytte andre.

– Én ting er munnbind, men håndsprit, tror du det har kommet for å bli?

– I denne undersøkelsen så spurte vi ikke om det, men jeg tror at den kan indikere det, og at man er opptatt av forebygging. Jeg tror også at butikker og restauranter kommer til å fortsette med å sette ut håndspriten.

– Dere frykter ikke at folk blir i overkant redde, da?

– Nei, det tror jeg ikke. Vi ser jo også at samfunnet er i ferd med å gå tilbake til en mer normal tilstand, ellers så ville vi jo neppe ha ønsket å sosialisere oss slik som vi har gjort, svarer Pedersen.