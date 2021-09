Pedersen i dramatisk smell: – Alt rundt meg ble helt borte

Det gjenstod ti minutter av søndagens toppkamp mellom PSV Eindhoven og Feyenoord da Pedersen gikk i bakken på brutalt vis.

En dytt fra en motstander hadde satt ham i ubalanse før lagkamerat Gernot Trauner kom dundrende inn og traff ham rett i ansiktet med albuen først.

En omtåket Pedersen ble liggende på gresset og måtte fraktes ut av banen på båre etter flere minutters stopp i spillet.

– Jeg lå der og hadde vondt i hele ansiktet. Jeg trodde først jeg hadde brukket en tann eller fått en skjev nese eller noe sånt, for det blødde mye fra nesen og munnen min. Det var ikke langt unna at jeg besvimte. Jeg kjente at alt rundt meg ble helt borte. Det er vanskelig å beskrive, sier Pedersen til TV 2.

TV-bildene av en Pedersen som lå flatt ut på ryggen og deretter ble båret av banen, så svært dramatiske ut. Da han kom inn i garderoben og så hendelsen på TV selv, valgte unggutten derfor raskt å publisere en beroligende oppdatering på Instagram.

«Til alle mine fans, venner og familie. Jeg er glad alt gikk bra», skrev han.

– Jeg vet ikke hvor mange meldinger jeg fikk, men det var mange. Ingen hadde fått noen rapport på hva som hadde skjedd. Da jeg så det selv, tenkte jeg «oi, nå tenker folk at det der var ganske ekstremt». Folk var bekymret. Det viser bare at de bryr seg, sier Pedersen.

Han beskriver det som et lite under at han ikke fikk hjernerystelse eller ble slått bevisstløs.

– Jeg var veldig heldig. Det var stygt, sier høyrebacken, som slapp unna med litt hodepine og en vond nese dagen derpå.

Han er aktuell for å spille igjen allerede på onsdag mot Heerenveen.

Hodesmellen var ikke Pedersens eneste oppsiktsvekkende involvering i den sterke 4-0-seieren borte mot PSV.

Den lynraske backen la nemlig opp til lagets første mål da han spurtet over halve banen med ballen og la inn til Jens Toornstra.

– Det er den beste assisten jeg har hatt så langt i karrieren min. Jeg vil beskrive den som en ganske god assist. Ikke for å skryte, altså, ler 21-åringen.

Han har raskt etablert seg som det nye førstevalget på Norges høyreback. Pedersen startet alle de tre landskampene under Ståle Solbakken i september etter å ha blitt en fast brikke på Feyenoord.

Laget ligger på femteplass i nederlandsk Eredivisie.