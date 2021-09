Ny SIAN-markering lørdag – slik skal politiet unngå reprise av fjorårets kaos

Sperringer, mannsterkt politi-oppmøte og månedsvis med forebyggende arbeid skal gi en roligere markering i år. Selv sier SIAN-lederen at de aldri vurderte å avlyse.

Hundrevis av mot-demonstranter brøt seg gjennom sperringene, SIAN-lederen ble slått ned, og politiet måtte bruke tåregass for å roe gemyttene da den islamkritiske organisasjonen hadde markering i Bergen i fjor.

Også i Oslo var det tilløp til kaos da store folkemengder brøt ut i raseri over de islamkritiske ytringene til organisasjonen «Stopp islamiseringen av Norge».

Førstkommende lørdag 18. august skal SIAN ha ny markering i Bergen sentrum.

Nå har politiet tatt flere grep for å unngå lignende opptøyer som i fjor.

– Vi har mye mer synlig politi, synlige sperringer, kameraovervåkning, politihelikopter fra Oslo, drone, og folk kommer til å merke at det er en politiinnsats for å sikre arrangementet, sier stabssjef Gustav Landro i Vest politidistrikt.

FORBEREDT: Stabssjef Gustav Landro i Vest politidistrikt sier de er beredt, men at de ikke kan gi hundre prosent garanti for at alt går rolig for seg. Foto: Elias Engevik/TV 2

Dette er nøkkel-tiltak

I tillegg til de fysiske tiltakene, sier stabssjefen at politiet har drevet forebyggende arbeid i månedsvis for å sikre roligere gemytter.

– Vi har snakket med veldig mange, og er opptatt av å formidle hva som er vår rolle opp i alt dette. Det er å verne om ytringsfriheten, uten å ta side til de ulike ytringene. Vi opplever forståelse for det fra potensielle mot-demonstranter, sier Landro.

– Har dere noe oversikt over hvor mange som kommer i morgen?

– Vi har en følelse av hvor mange som kommer, men det er vanskelig å spå. Vi tar høyde for trusselvurderingen og beregner vår innsats etter det, men det er viktig å presisere at innsats handler om mer enn bare den uniformerte og synlige delen. Dette handler også om det forebyggende arbeidet, sier stabssjefen.

AMPERT: Politiet prøver å roe ned demonstranter under fjorårets SIAN-markering på Festplassen i Bergen. Foto: Eivind Senneset

SIAN-lederen: – Ganske unikt

TV 2 har snakket med SIAN-lederen selv, Lars Thorsen. Han håper politiet er forberedt, og synes det er uakseptabelt at folk tyr til vold under demonstrasjoner.

Selv ble han som sagt slått ned under fjorårets markering.

– Det som skjedde i fjor var ganske unikt. Det er ikke så mye som går gjennom hodet når slikt skjer, men man får vondt i hodet. Utover det kom situasjonen relativt fort under kontroll for vår del, sier Thorsen.

Han har aldri vært inne på tanken om å avlyse årets arrangement, til tross for fjorårets opptøyer.

– Nei, det vi har sett i år er at politiet er mye bedre forberedt. Det bør ikke bli samme type ubehageligheter som i fjor, sier SIAN-lederen.

MARKERING: SIAN-leder Lars Thorsen under fjorårets markering i Bergen. Den gang ble det opptøyer. Foto: Robert Reinlund / TV 2

– Forbanna dumt

Denne helgen har politiet sperret av et stort område i nærheten av tinghuset i Bergen, der markeringen skal foregå.

Flere av butikkene i nærheten holder stengt, både fordi gaten er sperret av og på grunn av risikoen ved eventuelle mot-demonstranter og opptøyer.

– Man må jo selvsagt støtte ytringsfriheten, men det er forbanna dumt uansett. Lørdag er den viktigste dagen i uka, og vi taper jo en hel dag med omsetning, sier daglig leder Frode Sandvik i butikken Bella Donna.

STENGT: Frode Sandvik ved butikken Bella Donna sier han mister hele omsetningen, på det som vanligvis er den beste dagen i uken. Foto: Elias Engevik/TV 2

Glassbutikken holder åpent

En som ikke er redd for ruteknusing, er ironisk nok butikksjefen på Glass Thomsen. Han holder åpent.

– Vi er så godt vant med glass, at dette kan vi. Vi vet hva vi har å gå på, sier butikksjef Lars Storetvedt lattermildt.

Han håper selvsagt at markeringen går rolig for seg, men har taktikken klar hvis det blir opptøyer.

– Jeg får bare vri låsen på døren og gå hjem, tenker jeg. Det er ikke så mye annet å gjøre, sier han.

STEDET: Her på Tårnplass i Bergen, rett ved tinghuset, skal SIAN-markeringen holdes lørdag. Flere av butikkene her holder stengt. Foto: Elias Engevik/TV 2

Politiet: – Kan ikke garantere

Politiet sier at de gjør alt for å bevare roen, men at man ikke kan garantere noe hundre prosent.

– Dessverre kan man ikke garantere for noen ting. Det er for mange x-faktorer der ute til det. Jeg håper vi slipper å bruke gass, slipper å bruke makt, og jeg håper at den forebyggingen vi har gjort skal virke, sier Landro.

Til bekymrede butikkeiere har stabssjefen én melding.

– De må velge hva de selv vil gjøre. Hvis politiet sin forebygging virker, så vil dette ikke få noen innvirkning på dem. Det er beklagelig at noen må stenge, men når man har en slik risikomarkering så er vi nødt til å minimere risikoen. Da må det bli slik, sier han.