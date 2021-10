Bente skulle bare legge ny plen – nå tør hun ikke la barnebarnet leke i hagen

TV 2 HJELPER DEG: I sommer bestemte Bente Rongevær seg for å legge ny plen. Nå er hun redd for at det kan være farlig å bevege seg i hagen.

Det var i slutten av juni at Bente Rongevær var ute etter matjord for å legge ny plen i hagen. Bente kom i kontakt med Kenneth Westli, som sa han hadde matjord.

Westli leverte først 30 kubikkmeter, men Bente skjønte raskt at hun trengte mer og bestilte 20 til.

– Vi jobbet på spreng med naboene for å få ut jorda, og vi hadde også leid en maskin for å pakke den. Etter et par dager gikk jeg ut for å plukke småstein fra jorda, og det var da jeg reagerte, forteller Bente.

– Da sa jeg til den ene naboen at jeg syntes det var så mye glass der, og da sa han at han også hadde plukket masse glass, fortsetter hun.

– Sa at han ikke ville betale tilbake

Bente forteller at hun syntes dette var rart, og at hun tok bilder og sendte dem til Westli med spørsmål om dette var vanlig. Westli kom så hjem til Bente for å se.

– Han reagerte ikke på det han så, men jeg sa at jeg ikke syntes jeg burde betale for jorda jeg hadde fått, forteller Rongevær.

I stedet fikk hun et tilbud hun ikke var spesielt begeistret over.

GLASS, METALL OG STEIN: Det er disse funnene Bente reagerer på. Foto: Bente Rongevær

– Han sa at kunne gi meg et lass gratis, men det synes jeg ikke var godt nok. Han sa også at han ikke ville betale tilbake for jorda, fordi han tross alt hadde jobbet på en lørdag.

Truet med å gå til pressen

Bente forteller at hun tok kontakt med andre som leverer matjord for å spørre hva de gjør dersom noe lignende skjer. Da hun snakket med et annet stort firma i området fikk hun til svar at de trodde det hadde skjedd én gang før, og at kunden da fikk all jorda gratis.

Bente sendte en mail til Westli, der hun ba om å få deler av pengene tilbake, men det ville han ikke gå med på. Da truet hun med å gå til pressen.

Faren til Westli kom så hjem til Bente for å se på glass- og metallbitene. Siden har hun ikke hørt noe fra Westli.

Tør ikke la barnebarna leke i hagen

Hun forteller at hun plukket glass og metall i 21 dager. Hun anslår at hun totalt har plukket om lag en kilo glass og metall.

– Jeg har ikke fått noe penger. Jeg har også funnet ut at han leverte harpet jord, og ikke matjord, sier Bente.

– Vi snakker om store mengder glass og metall altså. Han har sagt til meg at man må regne med sånt i harpet jord, men det skal ikke være glass og metall i den heller. Hver gang det regner synker jorda, og det dukker opp mer. Jeg har snakket med en gartner, og han sa at når tælen kommer vil det komme enda mer, sier hun fortvilet.

Nå tør hun ikke la barnebarna leke i hagen.

– Barnebarnet vårt kan ikke gå barbeint her. Det kan være livsfarlig, slår hun fast.

– Dette er helt normalt

Kenneth Westli sier til TV 2 hjelper deg at det er helt riktig at han ikke reagerte nevneverdig da han så det Bente hadde funnet, fordi det ifølge han er helt vanlig med små ting i harpet jord.

– Hun hevder det er funnet store mengder glass og metall i jorda. Jeg har levert 50 kubikk jord, noe som tilsvarer 50.000 liter. Utfra det jeg kan se fra bildene, som er nærbilder, har hun funnet maks én liter. Hvordan er det mulig å bruke 21 dager på dette? Som kompensasjon for dette har jeg gitt henne ytterligere 10. 000 liter.

– Hun ønsket seg to lass gratis, men vi ble enige om ett lass som kompensasjon. Dette ble understreket to ganger før jeg gikk derfra. Etter dette betalte hun regningen, sier Westli.

Han avviser at det at han hadde jobbet lørdag var årsaken til at han ikke ville betale tilbake pengene, men sier han nevnte det fordi det var spesiell service.

– Jeg jobber normalt ikke lørdager, og i tillegg måtte arbeidstiden fordeles utover dagen, fordi et annet firma måtte fjerne jorda fra innkjørselen og planere ut på riktig sted. Vanligvis ville denne jobben tatt meg tre-fire timer, men det ble brukt ni timer på grunn av den spesielle servicen.

Bente avviser på sin side at de ble enige om at ett lass var en bra nok kompensasjon.

– Jeg var ikke enig i det, og sa til han at det var en dårlig deal, sier hun.

– Naturlig at min far ville ta en titt

Westli avviser også at det var trusler om å gå til pressen som gjorde at faren oppsøkte Bente.

– Min far var innom på formiddagen 6. august, samme dag som jeg fikk mail om at det skulle legges ut på sosiale medier. Pressen ble ikke nevnt. Min far håndterer mye av jorda vi harper, og han kjørte dessuten opp de siste lassene til Rongevær den 26. juni. Det er naturlig at han også ville ta en titt, sier han.

Han bekrefter at Bente har fått harpet jord, og ikke matjord, men sier at det ikke var noe han tenkte på.

– Jeg annonserer ikke jorda mi noe sted, men alt selges via bekjente og anbefalinger. Slik har jeg gjort det i over 17 år. Jeg har alltid bare solgt en type jord, og det er harpet jord. Den er grovt sollet (silt red. anm.), og dette er en vanlig måte å solle på. Det er ikke det samme som å kjøpe jord i sekker på Plantasjen, sier Westli.

– Ettersom hun ble anbefalt å bruke meg, hang jeg meg ikke opp i hennes bruk av ordet «matjord», da de fleste kunder kaller alt for matjord. Jeg graver av matjord på forskjellige steder jeg har oppdrag, og gjenvinner den via et harpeverk, for å fjerne grove partikler.

– Større partikler kan ikke komme fra min jord

Westli forklarer at et slikt harpeverk aldri vil fjerne alle små partikler. Han sier også at han har solgt jorda i mange år uten å få klager.

– Det virker ikke som Rongevær klager på selve jorda, men at det er små partikler i den. Det har jeg kompensert henne for, og hun var enig da jeg var på befaring, sier han.

– Det er også vesentlig at et annet firma har lastet jorda med gravemaskin opp i minidumper, og fraktet det inn i hagen. Da kan det fort bli med partikler fra bakken under der jeg tippet jorda.

Etter å ha hørt svaret fra Westli, sender Bente flere bilder, der hun bruker en tommestokk for å vise størrelsen på gjenstandene hun har funnet. Bildene viser flere gjenstander med en lengde på over ti centimeter.

OVER TI CENTIMETER: Bilder viser at flere av gjenstandene var over ti centimeter lange. Foto: Bente Rongevær Les mer

– Når det gjelder de nye bildene gjentar jeg at solleverket er på to centimeter. Hvis gjenstanden legger seg «riktig», så vil selvfølgelig gjenstanden gå gjennom verket hvis bredden er mindre enn to centimeter. Gjenstander som er større kommer ikke fra min jord, og må komme fra håndteringen etter at den ble tippet hos Rongevær, sier Westli.

– Jeg opplever det som svært useriøst at det dukker opp stadig nye bilder og påstander fra Rongevær, når jorda ble levert for tre måneder siden, det var enighet om kompensasjonen og fakturaen er betalt, avslutter han.

Bente reagerer sterkt på påstandene Westli kommer med.

– Vel, jeg vet ikke helt hva jeg skal si til disse påstandene. Han vet godt at dette er avfall fra han, avslutter hun.

– Skal ikke inneholde glass og metall

Professor ved fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning ved NMBU, Tore Krogstad, sier at det er normalt å harpe jorda, og at matjord ikke er noen beskyttet betegnelse. Han er imidlertid klar på at denne typen jord ikke skal inneholde knust glass og metallbiter.

EKSPERT: Professor Tore Krogstad. Foto: NMBU

– Det er ikke vanlig at matjord inneholder knust glass og metallbiter. Selvfølgelig kan det hende at det er en glassflaske som tilfeldigvis er i jorda og som blir knust når jorda solles, men god matjord skal være fri for disse fraksjonene, sier Krogstad.

Han reagerer på bildene av det Rongevær har funnet i jorda.

– Her har du både spiker, bolter, store glassbiter og steiner som er godt over to centimeter, og som ikke kan ha kommet gjennom et soll på to centimeter. Det som vises på bildene skal absolutt ikke være i matjord. Enten er ikke jorda solla slik firmaet sier, eller så er sollet som er brukt ødelagt. Noen biter er over ti centimeter store. Dette skal ikke være i det jeg vil kalle god matjord, slår han fast.

Westli fastholder at de større objektene Bente har funnet i jorda ikke kan være fra hans jord.