Guardiola-utspill har skapt storm: – Jeg kommer ikke til å beklage

Se Manchester City-Southampton på TV 2 Sport 1 og TV 2 Play lørdag kl. 16.00.

– Vi har scoret 16 mål på de siste tre hjemmekampene. Jeg skulle likt å se at det kom flere tilskuere på lørdag. Vi kommer til å være slitne, og Southampton er så farlige. Jeg inviterer alle til å komme klokken 16.00 for å se kampen vår.

Det sa Manchester City-manager Pep Guardiola til BT Sport etter 6-3-seieren over RB Leipzig i Champions League-åpningen onsdag kveld.

Utspillet har fått stor oppmerksomhet, og det har blitt brukt av motstandersupportere til å latterliggjøre manglende interesse og supportere av den regjerende Premier League-mesteren.

Supporterleder: – Det er usaklig

Kevin Parker, leder i Manchester Citys offisielle supporterklubb, likte dårlig uttalelsen til klubbens suksessrike manager.

– Det er usaklig, for vi er generelt gode. Han forstår ikke hvorfor det kanskje er vanskelig for noen å komme seg på kamp en onsdagskveld klokken 20.00 (21.00 norsk tid), sa Parker til BBC.

Onsdag var det 38.062 tilskuere som så Manchester City mot RB Leipzig på Etihad, som kan ta inn 55.000 personer.

– Guardiola er helt klart verdens beste trener. Jeg synes han burde holde seg til det, sa supporterlederen.

Guardiola vil ikke beklage

Guardiola stiller seg uforstående til kritikken. Han understreker at han ikke sa at han var skuffet over publikumsoppmøtet.

– Det er ikke første gang i karrieren at jeg sier dette, sier Guardiola, gjengitt av Sky Sports.

Da Manchester City slo Fulham 4-0 i januar 2020, var Guardiola tydelig på at han hadde håpet på flere fremmøtte på FA-cupoppgjøret enn 39.223.

– Jeg kommer ikke til å beklage det jeg sa. Jeg sa vi trengte støtte. Det betyr ikke hvor mange som kommer, men jeg inviterer supporterne til å komme og kose seg med kampen, for vi trenger støtte, sier Guardiola.

Guardiola ber supporterleder Parker til å lese kampintervjuet en gang til.

– Jeg gjorde det dagen etter, og jeg komme ikke til å komme med en unnskyldning til ham, sier Guaridola.

I 2019/20-sesongen hadde City et tilskuersnitt på 54.219.

Stolt av klubben

På spørsmål om Manchester City med tiden vil få en større supportergruppe med stadig flere trofeer i skapene på Etihad.

– Vi er stolt av den klubben vi er. Jeg kjenner klubbens historie og hva det betyr å følge laget. Jeg ønsker ikke å være som Manchester United, Liverpool Barcelona, Bayern München eller Real Madrid. Vi er som vi er, sier Guardiola.

– Å misforstå og sette noen ord jeg ikke sa i munnen min, liker jeg ikke. Jeg kommer aldri til å ha problemer med fansen min. Hvis det er tilfellet, kommer jeg til å trekke meg, for jeg er én av dem. Jeg har forsøkt å gjøre mitt beste fra første dag, fortsetter den tidligere Barcelona- og Bayern München-treneren.

Guardiola gjentar også oppfordringen om at fansen tar turen på Etihad.

– Det er beskjeden fra meg, men om denne fyren ønsker å misforstå kommentarene mine, er det et problem. Jeg er her for å forsvare det jeg sa. Dersom jeg gjør feil, kommer jeg til å si unnskyld, men denne saken her kommer jeg ikke til å beklage. Jeg liker fansen vår, sier City-manageren.