Så rødt da moren tok grep

Som 20-åring ble Paralympics-gullmedaljevinner Birgit Skarstein (32) lam fra livet og ned. Veien fra rehabiliteringssykehus til OL-gull har vært lang og krevende, og i Skavlan-premieren lørdag kveld forteller hun om hvordan reisen har vært.

– Kjempevanskelig å be om hjelp

Det var i 2008 at Skarstein brakk foten i en badeulykke i Malaysia. Fotskaden krevde en rekke operasjoner, og i september 2009 gikk det galt på operasjonsbordet. Epiduralen hun fikk i ryggen forsvant ikke fra kroppen slik den normalt skal gjøre. Tre dager etter operasjonen var Skarstein lam fra livet og ned.

Før ulykken var Skarstein uavhengig og vant til å fikse alt på egen hånd, men etter ulykken ble hun mer avhengig av hjelp fra andre. Det var utfordrende for henne.

– Det har vært kjempevanskelig å be om hjelp. Jeg tror dét var det tøffeste med å bli lam. Jeg var vant til å styre og ordne med ting selv. Jeg var vant til å være en fysisk ressurs, til plutselig å skulle kjenne på at «oj, å komme opp den fortauskanten var vanskelig. Oj, her var det to-tre trinn for å komme inn i butikken. Jeg må krabbe for å komme inn.» Enkle ting man ikke tenker over, som plutselig ble vanskelig, sier hun i Skavlan.

Kjeftet på moren: – Har sjelden vært så provosert

I kjølvannet av den tragiske operasjonen, bodde hun lenge på rehabiliteringssykehus for å lære å mestre sin nye hverdag. Da hun i denne perioden besøkte foreldrene på hjemstedet Levanger, oppdaget hun at moren hadde gjort tilpasninger i huset, deriblant ved å sette opp dørterskel-utjevnere, håndtak på vegger, og en stang ved siden av senga.

Skarstein reagerte med sinne.

– Jeg har sjelden vært så provosert. Jeg ble så useriøst sint. Men hun var jo bare snill! Hun ville gjøre det enkelt for meg å komme meg rundt. Men jeg så på det som om hun sydde puter under armene mine. Det første jeg gjorde var å plukke opp alle dørterskel-utjevnerne og legge dem i en søppelsekk. Jeg sa til mamma: «Dette går ikke. Jeg må lære meg dette selv».

– Unødvendig hard mot meg selv

I rehabiliteringsperioden utfordret hun seg selv, deriblant ved å nekte seg lunsj før hun klarte å komme seg fra gulvet og opp i rullestolen – en oppgave hun brukte tre timer på å gjennomføre. Hun nektet også å skaffe seg bil for å reise frem og tilbake til skolen, og valgte heller å bruke rullestolen, noe som var utfordrende på vinterstid.

– Jeg kom meg ikke fremover i snøen fordi hjulene bare spant, så jeg krabbet og dro stolen med meg, sier hun.

– Jeg har kanskje vært unødvendig hard mot meg selv. Men jeg har blitt smartere! Jeg har skjønt at det ikke er riktig bruk av ressurser å slite seg ut ved å dra seg rundt i snøen. Det er faktisk smartere å spørre om hjelp. Jeg har blitt mye bedre på å be om hjelp, sier hun i programmet.

Når programleder Fredrik Skavlan viser henne nyhetsbilder fra Gardermoen-ankomsten etter Tokyo-OL – hvor Skarstein dytter sin digre bagasjevogn og er overlesset med en diger bylt i fanget – bryter hun ut i latter og sier:

– Busted! Jeg innser at jeg har noe å jobbe med.