De første kundene fikk bilene sine i mai. Nå passerer vi straks 5.000 eksemplarer av elbilen Ford Mustang Mach-E på norske veier.

Responsen på Fords elektriske SUV har vært overveldende. Og for den norske importøren er dette en etterlengtet salgssuksess, etter flere tunge år.

I de fire månedene Ford har levert ut Mustang Mach-E har den vært på førsteplass i to – og tatt andreplassen de to øvrige månedene.

Anne Sønsteby er informasjonsdirektør i Ford Norge. Hun forteller at de tidlig skjønte at det lå an til storsalg:

Opp- og nedturer

– Responsen vi fikk da vi viste bilen for første gang 18. november 2019 – både i Oslo og Los Angeles – var enorm. Det gjaldt både fra kunder og media. Dette ga oss grunn til å være optimistiske med tanke på salget. Mustang Mach-E GT som ble lansert i sommer har også fått overveldende respons. Her får du en supersportsbil som samtidig har plass til fem personer og bagasje. Dette er den råeste og mest eksklusive versjonen av Mustang Mach-E, forteller Sønsteby.

Anne Sønsteby er informasjonsdirektør for Ford i Norge.

– Hvor bra er salgstallene på Mustang Mach-E, i forhold til tidligere Ford-modeller?

– I historisk sammenheng: Svært gode. Ford etablerte seg med egen importør i Norge i 1960. Vi har hatt mange storselgere i disse årene og vært Norges mest solgte personbilmerke 21 ganger. I disse 61 årene har hatt både opp- og nedturer, vi gleder oss naturligvis stort over den oppturen vi nå opplever med Mustang Mach-E.

Bli med på langtur med Mustang Mach-E

Ford hadde flere eksemplarer innom på Norges-besøk i fjor, her ruller et av de første av dem ut fra lukket henger.

Flere grunner til kjøp

Suksessen med denne bilen gir også Ford en formidabel salgsøkning så langt i år. De øker totalsalget med hele 184 prosent og er per august Norges sjette mest solgte bilmerke. Det begynner å bli noen år siden de sist var så høyt på statistikken.

– Hva tror dere er hovedgrunnene til at kundene velger Mustang Mach-E?

– Det er flere faktorer. Rekkevidde på inntil 610 kilometer, mulighet for firehjulstrekk, det siste av moderne teknologier, bra med plass og konkurransedyktig pris er viktig for mange. Dessuten har den jo Mustang-logoen i fronten. Her har vi sterke og gode tradisjoner, sier Sønsteby.

Einar var den aller første i Norge

Noen få eksemplarer av Mustang Mach-E kom til Norge mens det ennå var vinter. Men utleveringene til kunder startet ikke før i mai i år.

Henter kunder fra konkurrentene

De langt fleste kjøperne har så langt gått for toppmodellen: Long Range AWD står for rundt 70 prosent av utleverte biler. Long Range bakhjulsdrift er nummer to, med rundt 20 prosent. De fleste kjøperne går for sort eller rød bil.

– Hva vet dere ellers om kjøperne?

– Her er det en god blanding av kunder som har vært tidlig med elbil – til de som skal ha elbil for første gang. Vi ser også at vi henter kunder fra veldig mange av våre konkurrenter – i tillegg til at mange av våre gode Ford-kunder gjennom mange år står i kø for å kjøpe Mustang Mach-E. På aldersfordeling ser vi at Mustang Mach-E appellerer til yngre kunder så vel som barnefamilier, de som er over gjennomsnittet teknisk interesserte – og de som er godt voksne. Bilen treffer i det hele tatt kunder i mange segmenter, sier Sønsteby.

Litt av et syn: Her er alle bilene på Drammen havn

Ett av de aller første eksemplarene som kom til Norge står til lading – og vakte oppsikt på ladestasjonen. Akkurat det gjør ikke Mustang Mach-E lenger.

Noen må vente til tidlig 2022

De siste ukene har det kommet rapporter om leveringsproblemer og ventetid på mange bilmodeller. Mye av dette skyldes mangel på såkalte halvledere. Det gjør at mange produsenter har måttet redusere produksjonen. I mange tilfeller vet man heller ikke når situasjonen vil bli bedre, dermed er det vanskelig å beregne hvor lenge kundene egentlig må vente.

– Hvordan er dette for de som nå ønsker å bestille en Mustang Mach-E?

– Dette vil avhenge av hva slags spesifikasjon man ønsker å bestille. Vi har flere biler tilgjengelig for levering om 4-8 uker, mens noen gitte farge - og utstyrsspesifikasjoner først kan leveres tidlig 2022, avslutter Anne Sønsteby.

Her er testen vår av utgaven som går aller lengst

Video: Her er vårt første møte med Mustang Mach-E