Advarer den nye regjeringen: – Veldig i utakt med det norske folket

– SV og Senterpartiet er veldig i utakt med det norske folket når det gjelder EØS-avtalen, sier Jan Christian Vestre, eier og administrerende direktør i møbelprodusenten Vestre.

– I sommer fikk vi tall som viste at to tredjedeler av den norske befolkningen ville stemt ja til EØS-avtalen hvis det hadde vært ny folkeavstemning. Så den er ganske trygg, sier Vestre i TV 2-programmet Bare business.

Men spørsmålet er hvor trygg EØS-avtalen faktisk vil være i en ny regjering, med de mulige samarbeidspartiene Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV. Både Sp og SV er sterkt kritiske til EØS-avtalen, som de ønsker å avvikle. Arbeiderpartiet er tilhenger av EØS-avtalen, og ønsker å beholde den.

Jan Christian Vestres konklusjon og klare råd er det samme:

– EØS-avtalen er helt avgjørende for norske eksportbedrifter, sier han.

Tok over familiebedriften

Og Vestre snakker med bakgrunn fra både business og politikk: Fra 2010 til 2012 var han politisk rådgiver for Arbeiderpartiet på Stortinget, og han har også vært politisk rådgiver for Ap i Næringsdepartementet.

Men i 2012 måtte han ta et stort veivalg, da faren gikk bort etter kortvarig kreftsykdom. Foreldrene drev møbelprodusenten Vestre, og da faren var svært syk, bestemte den da 25 år gamle Jan Christian seg for å ta over familiebedriften.

Etter ni år i sjefsstolen er omsetningen femdoblet. Det meste av produksjonen av bymøblene, som benker og sittegrupper til offentlige plasser, går nå til eksport internasjonalt. USA er det raskest økende markedet for den norske produsenten, som blant annet har gjort seg svært bemerket med sine bymøbler på Times Square i New York. Vestre har de siste årene opprettet egne kontorer i London, Berlin, New York, Los Angeles og Austin, Texas.

Råd til regjeringen

Vestre mener at den nye regjeringen bør sette noen tydelige nye mål for norsk næringspolitikk. Han mener at fokuset må settes på sterke bransjer på fastlandet – deriblant møbelindustrien og sjømatindustrien – for å veie opp for mindre sysselsetting i olje- og gassnæringen.

– Norge bør det neste tiåret skape 250 000 nye arbeidsplasser. Vi skal doble eksporten fra fastlandsindustrien. Og vi skal doble verdiene av investeringene på fastlandet, sier Vestre, og fortsetter:

– Regjeringen bør spørre bransjene hvem som har potensiale til å bli med på å realisere disse målene det neste tiåret. Så bør staten og næringslivet gå sammen om å lage planer for de meste offensive og mest ekspansive næringene, sier han.

Råd til bedriftene

For Vestre mener at mer eksport er løsningen for å skape nye arbeidsplasser og større verdier i norske bedrifter. Men da må også bedriftene bli mer selvsikre og offensive for å selge sine produkter internasjonalt, mener han.

– Det er for mange produsenter i Norge som vegrer seg for å reise ut. De er for opptatt av hva som kan gå galt, i stedet for å fokusere på de enorme mulighetene som er der ute, sier Vestre.

Og selv kan han også ha flere muligheter politisk - hans navn er nevnt som en mulig statsråd i den nye regjeringen.

– Hva om Støre ringer og spør om du vil bli næringsminister, hva sier du da?

– Jeg har bare en plan, og det er å fortsette jobben i Vestre, sier Jan Christian Vestre.

Se hele intervjuet med Jan Christian Vestre i Bare business denne helgen på TV 2 Nyhetskanalen, eller når som helst her på TV 2 Play.