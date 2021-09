Vil ikke røpe dato: – Dette vil gjenåpning bety

Klokken 13 fredag kalte helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) inn til en pressekonferanse.

Tema var koronasituasjonen.

Også assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad og avdelingsleder Line Vold i FHI var til stede.

Tidligere fredag kunne TV 2 melde at det vil skje en rekke store endringer i koronatiltakene i Norge 27. september.

– Jeg kommer ikke til å røpe noen dato her nå, men jeg kommer til å fortelle litt om hva en normal hverdag etter gjenåpning vil innebære, sier Bent Høie på pressekonferansen.

Dette bekymrer

Høie startet med å snakke om influensa, som hadde svært lav utbredelse det siste året, etter at landet stengte ned.

– Vi kommer fortsatt til å ha koronasmitte, sykehusinnleggelse og dødsfall etter at vi har åpnet opp. I tillegg sirkulerer det andre virus som gjør oss syke. Helsepersonell frykter at flere vil trenge behandling for også influensa i år, fordi vi ikke har immunitet fra i fjor, sier Høie.

Han anbefaler derfor alle å ta influensavaksine.

27. september innføres noe Høie omtaler som nedjustert TISK. Dette betyr at det blir noe lettelser i smittesporing, karantene og lignende tiltak.

– Vi vil beholde nedjustert TISK når vi går inn i gjenåpningen, sier han.

– Det innebærer at færre skal i karantene og at kommunene i mindre grad vil drive med smittesporing, men det vil fortsatt være et viktig verktøy for å hindre smittespredning, sier Høie.

Helseministeren sier vi må ta med oss noen vaner fra pandemien inn i den nye hverdagen.

– Vi er blitt vant til å vaske hendene, og til å være hjemme når vi er syke. Mange sier de vasker hendene grundigere enn noen gang før. Fortsett med det! Da hindrer du virussmitte, og det blir mindre forkjølelse og korona, sier han.

Hva betyr det for folk flest at TISK nedjusteres?

Svært syke

Espen Rostrup Nakstad sier at vi nå kan se ut til å være på vei ut av den fjerde smittebølgen.

– Vi har denne perioden hatt høye smittetall, uten at dette har økt antallet innleggelser betydelig. Det bekymrer oss at flertallet av de innlagte pasientene er uvaksinerte, sier han.

Han understreker at mange av de som er innlagt, er svært syke.

Nakstad sier det er rundt 400.000 voksne som ikke har tatt første vaksinedose.

Line Vold i FHI sier at vaksineringen er langt fra over.

– Noen har ikke fått tatt vaksinen sin enda, av ulike årsaker. En tredje dose tilbys nå også de med alvorlig immunsvikt, sier hun.

Vold sier de nå venter at smitten vil synke i tiden som kommer.

– Smitten kan jo fortsatt utvikle seg i retninger som vi ikke kan forutse, så vi følger situasjonen tett, sier Vold.