Politiet stoppet bil – avslørte narkovilla eid av uvitende medietopp

Da politiet stoppet to mistenkelige utlendinger, gikk de gjennom telefonene deres. Bilder og en app for overvåkning ledet til en villa full av cannabisplanter.

Tirsdag 24. november 2020: To politibetjenter fra politiets utledningsenhet kjører patrulje på Grønland i Oslo.

En kollega ringer og forteller at han har observert en bil med fire vietnamesere. Patruljen får øye på bilen og bestemmer seg for å ta kontakt.

To av mennene i bilen snakker verken norsk eller engelsk, og politiet finner raskt ut at de ikke har lovlig opphold i Norge.

Leietaker sporløst forsvunnet

En av dem forklarer at han er i landet som turist og kom via Tyskland for ti dager siden, men han klarer ikke å dokumentere det.

Samtidig søker politiet i sine registre. Det viser seg at mannen bare et år i forveien har blitt bortvist fra landet som følge av en narkotikasak der han var pågrepet og varetektsfengslet, men senere løslatt.

De to mennene godtar at politiet gjennomgår telefonene deres.

På den ene telefonen finner de en app som er koblet til et overvåkningskamera på en enebolig, men appen røper ikke boligens adresse.

På den andre telefonen finner politiet flere adresser. Ved å studere overvåkningsbildene, som delvis viser et nabohus, klarer politiet å koble den ene adressen til boligen. Samme kveld sender politiet en patrulje til adressen.

– Det er etter mitt syn svært godt politiarbeid som gjør at man har funnet frem til denne villaen, sier statsadvokat Stein Vale til TV 2.

Boligen står registrert på en medieleder og vedkommendes samboer, men den er utleid til en mann med vietnamesisk bakgrunn.

I dag er mannen sporløst forsvunnet og etterlyst av politiet.

Gjorde kjempebeslag

Under ransakelsen møtes politiet av en sterk lukt. Hele kjelleren og de fleste rommene i andreetasjen er fylt opp av cannabisplanter.

FLERE ROM: Dette var synet som møtte politipatruljen da de gikk inn på et av værelsene i andreetasje. Foto: Politiet

Totalt finner politiet 460 planter, hvorav 184 av dem er stiklinger som senere viser seg å være marihuanaplanter.

Plantene utgjør i tørket tilstand 18,8 kilo THC-holdig plantemateriale. Stiklingene ville ifølge Kripos' analyser gitt inntil 20 kilo dersom de fikk fortsette å gro.

«Det var i rommene i huset lagt opp sikringer og ledninger som syntes montert med henblikk på dyrking av disse plantene og det var også opplegg for varme- og lufttilførsel som syntes å tjene samme formål», skriver Oslo tingrett.

Politiet fant dessuten kanner med vekstmidler og sekker med jord. Flere av vinduene i huset var tildekket med plast og søppelsekker.

Avslørt av vekstmiddel

Under rettssaken i forrige uke la den ene tiltalte kortene på bordet.

Den andre mannen nektet straffskyld og hevdet at han ikke hadde kjennskap til cannabisplantasjen.

KJELLEREN: Slik så det ut da politiet kom ned trappa. Foto: Politiet

Hjemme hos mannen fant politiet imidlertid fem kartonger med vekstmiddelet Top Heavy Crop, samt en eske med flere briketter laget av presset torv. I en kjellerbod fant politiet varme- og ventilasjonsapparater.

Undersøkelser av mannens telefon viste at han hadde vært hos Gartnergrossisten et sted i Vestfold på to datoer i ukene før pågripelsen.

Undersøkelser hos Gartnergrossisten viste at de hadde solgt flere kartonger med Top Heavy Crop samtidig som mobildata viste at han hadde oppholdt seg der.

Selv forklarte mannen at han var på Gartnergrossisten for å få innehaveren til å gifte seg med en vietnamesisk kvinne.

Trengte penger

Mannen som erkjente straffskyld, er fredag dømt til to år i fengsel. Han har fått en betydelig strafferabatt for sin uforbeholdne tilståelse, selv om han nektet straffskyld frem til han ble presentert for bevisene i februar i år.

ENSTEMMIG: Ingen av de tre dommerne i Oslo tingrett trodde på forklaringen til mannen som nektet straffskyld. Foto: Frode Sunde / TV 2

Under sine forklaringer har mannen også, etter politiets syn, forsøkt å holde sin medtiltalte kamerat utenfor saken.

Mannen har forklart at han var var i en økonomisk knipe og ikke så noen annen utvei enn å takke ja da han ble tilbudt å delta i cannabisdyrkingen.

– Vi er tilfreds med at retten landet på lavere straff enn aktors påstand. Likevel nådde ikke straffen helt ned til det jeg mener er riktig nivå i denne saken. Min klient vil derfor ta betenkningstid når det gjelder en eventuell anke over straffutmålingen, sier mannens forsvarer Elin Grinde.

Den andre mannen er dømt til ett år og åtte måneders fengsel fordi han, etter rettens syn, har hatt en mindre aktiv rolle i saken. Selv har han forklart at han kun har vært i cannabisvillaen to-tre ganger, og at han kun oppholdt seg i stua.

«Bortsett fra at det var mange ledninger i entreen i første etasje i huset, merket han ikke noe spesielt», gjengir retten fra hans forklaring.

Varsler anke

Retten tror ikke noe på mannens forklaring, blant annet fordi de mener han utvilsomt må ha merket den sterke lukten de gangene han har vært innom boligen. Politibetjentene som deltok på ransakelsen, mener det luktet også utenfor huset.

Politiet har også funnet DNA fra mannen på en tannbørste i husets annen etasje, like ved et rom fullt av cannabisplanter.

Telefonen hans viser dessuten at han har vært i villaen ved minst syv anledninger, og at han en av gangene kom rett fra Gartnergrossisten.

Mannens forsvarer, advokat Thor Bache Wiig, har ikke snakket med sin klient etter at dommen kom fredag. Han varsler likevel at det kommer en anke.

– Vi er uenig med tingretten i bevisvurderingen, og kommer til å anke dommen over skyldspørsmålet, sier han til TV 2.

I tillegg til de lange fengselsstraffene er mennene dømt til å betale 250.000 kroner til forsikringsselskapet som eierne av villaen bruker. Eierne har fått 500.000 kroner fra forsikringsselskapet.