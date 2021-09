Ap har formelt bedt regjeringen utsette jernbanepakke fire

Europautvalget i Stortinget har på forhånd bedt om eventuelle kommentarer til møtet innen 10. september.

Fri Fagbevegelse skriver at Sverre Myrlid, Arbeiderpartiets samferdselspolitiske talsperson, har sendt et brev til komiteen hvor han etterspør at spørsmålet om Norges tilslutning til EUs fjerde jernbanepakke trekkes fra dagsorden, og at den videre prosessen legges på is til det nye Stortinget er etablert.

– Arbeiderpartiet vil derfor anmode regjeringen om at norsk tilslutning til EUs fjerde jernbanepakke ikke blir å behandle i EØS-komiteens møte 24. september, skriver Sverre Myrli i brevet til Stortingets Europautvalg, ifølge Fri Fagbevegelse.

Statsminister Erna Solberg sa tirsdag at hun ikke vil utsette behandlingen av jernbanepakken, fordi det er «tradisjon å gjennomføre stortingsvedtak».

I mai bestemte stortingsflertallet seg for at Norge skal tilslutte seg den.