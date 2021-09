– Dette er straffbart skattesvik

SKATTESVIK: Jusprofessor Hans Fredrik Marthinussen er tydelig på at Kjell Ingolf Ropstad har begått et skattesvik. Foto: NTB/ TV 2

SISTE: Økokrim i kontakt med Skatteetaten om Ropstad-saken.

– På bakgrunn av hva som har fremkommet i media den siste tiden, har Økokrim kontaktet Skatteetaten. Det er vanlig prosedyre i alle saker hvor det fremkommer denne type informasjon, sier økokrim-sjef Pål Lønseth.

Skatteetaten opplyser at de foretar undersøkelser på ordinær måte.

– Dersom det skulle vise seg å bli aktuelt, vil etaten ta kontakt med politiet. I så tilfelle vil det være naturlig at Økokrim og Oslo politidistrikt, som vi har et løpende samarbeid med, foretar en vurdering av eventuell videre behandling, sier Lønseth.

Stortinget sier til VG at de går i dialog med Ropstad etter de nye avsløringene.

– Vi vil gå i dialog med Ropstad. Spørsmålet om skatteplikt vil vi nå se på i samarbeid med Ropstad og Skatteetaten, sier Stortingets direktør Marianne Andreassen til avisen.

Beklaget

KrF-leder og barne- og familieminister, Kjell Ingolf Ropstad, la seg langflat og beklaget da han møtte pressen fredag.

– Det et var en feil av meg å gjøre det. Det vil jeg beklage, jeg skulle ikke ha gjort det. Jeg har stor forståelse for at det jeg har gjort skuffet mange, sa Ropstad.

Jusprofessor Hans Fredrik Marthinussen mener at Ropstad-saken er et straffbart skattesvik.

– Slik saken står nå er den kjempeenkel. Dette er helt ordinært straffbart skattesvik, sier Marthinussen til TV 2.



Jusprofessoren sier videre at det å bevisst oppgi uriktige opplysninger til skattemyndighetene for å slippe skatt, er skattesvik.

– Det er jo en ganske vanlig form for kriminalitet, som er et stort problem for velferdsstaten. Så at en politiker gjør noe slikt, tar seg veldig dårlig ut. Tenk å sitte med ansvaret for statsbudsjettet og skattereglene og så holde på slik selv, sier Marthinussen som er jusprofessor ved Universitet i Bergen.

Til Aftenposten sier Ropstad at han ikke vil ikke kommentere det lovmessige.

– Jeg er i kontakt med Skatteetaten for å gjøre opp for meg, sier Ropstad.

Iverksetter ikke etterforskning

Oslo politidistrikt ønsker ikke å iverksette etterforskning av KrF-lederen på eget initiativ.

Politiinspektør Ole Rasmus Knudsen sier til Aftenposten at de kun vil etterforske dersom de mottar en anmeldelse fra Skatteetaten.

– Dersom skatteetaten finner at det foreligger straffbare forhold knyttet til en skattesak, vil de normalt anmelde saken til politiet og innlevere relevant dokumentasjon, sier Knudsen til avisen.

Han bekrefter at Oslo politidistrikt mottok en anmeldelse av Ropstad 9. september. Det var en privatperson som anmeldte KrF-lederen.

Saken ble imidlertid henlagt allerede 16. september, fordi politiet ikke fant at det forelå noen rimelig grunn til å undersøke saken videre.

Bakgrunnen for henleggelsen var at Stortinget tydelig hadde uttalt at de var kjent med forholdene, og at Ropstad ikke hadde oppgitt uriktige opplysinger.

Bolig på statens regning

Da Ropstad gikk inn i regjering i januar 2020 fikk han statsrådbolig, og måtte svare på om han hadde utgifter til egen bolig på hjemstedet.

Det er et krav for å slippe skatt på pendlerbolig, som Ropstad allerede hadde hatt i ni år, fra 2010 til 2019.

Da hadde han pendlerleilighet på Stortingets regning, mens han var folkeregistrert på gutterommet i foreldrenes bolig.

Fredag kom ytterligere avsløringer i saken. Ifølge Aftenposten la KrF-lederen allerede i fjor høst en plan for hvordan han kunne unngå å skatte av statsrådboligen.

Håper på videre tillit

Avisen skriver at Ropstads foreldre i desember sendte ham en regning for faste utgifter på barndomshjemmet for 2020. Denne regningen skulle Ropstad betale, for å dokumentere for skattemyndighetene at han hadde utgifter til egen bolig.

I realiteten betalte aldri KrF-lederen for boligen, og han unngikk dermed å skatte av fordelen av en statsrådbolig. Slik unngikk han derfor 175.000 kroner i skatt.

Ropstad mener selv han kan fortsette som statsråd etter skattesaken, men lar det være opp til Erna Solberg å avgjøre.

– Jeg kan ikke kreve tillit, det må jeg gjøre meg fortjent til, sier KrF-lederen til TV 2.

– Uheldig

Statsminister Erna Solberg (H) sier det er uheldig at KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad ikke rettet opplysningene i skattemeldingen sin.

Solberg la til at hun oppfatter at Ropstad er oppriktig lei seg over det som skjedde.

– Jeg mener det er uheldig at Ropstad ikke har rettet i opplysningene han først hadde oppgitt, men jeg tror ham på hans forklaring om at han på det tidspunktet hadde tydelig til hensikt å betale for å bo hjemme, sier Solberg.

På spørsmål om hun har tillit til Ropstad, svarer Solberg:

– Vi må være forsiktige med slike ting, sier statsministeren.