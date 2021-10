Akkurat nå sitter mange og venter spent på hvilke avgjørelser den nye rød-grønne regjeringen vil ta rundt avgifter på elbil.

Før valget var både AP, SV og Sp klare på at de ønsker moms på den delen av prisen som overstiger 600.000 kroner.

På mange elbiler vil ikke det få all verdens betydning. Men på nye Porsche Taycan Cross Turismo, som fort bikker både 1,5 og 2 millioner kroner, kan det bli en prisøkning på over 350.000 kroner.

Prisene starter på 848.000 kroner – men svært få biler kommer til å leveres til kunde uten minst 150.000 kroner i ekstrautstyr.

Hvis regjeringen innfører moms allerede fra 1. januar, blir disse bilene automatisk mange titusen kroner dyrere, hvis bilen leveres i 2023.

Med andre ord: Her har de som er tidlig ute en stor fordel.

Norgesbil

Taycan Cross Turismo er noe så sjeldent som det man kan kalle en "Norgesbil" fra Porsche. Med elektrisk drivlinje, firehjulsdrift og luftfjæring som gir ekstra bakkeklaring som standard, god plass i baksetet og stasjonsvogn-karosseri, er det en drømmebil for mange.

Responsen har heller ikke latt vente på seg. Ordrene tikker inn i et voldsomt tempo – og utleveringene er godt i gang.

Mest for pengene

I utgangspunktet er det mer enn nok med innstegsmodellen som heter Cross Turismo 4. Men mange strekker seg nok langt for å få litt mer krefter. Det er tross alt en Porsche.

Startprisen på 4S er 1.011.000 kroner. Det er 153.000 kroner mer enn innstegsmodellen.

Tidligere har vi testet en edruelig utstyr variant av sistnevnte. Den havnet like under millionen. Men hva om du har både større motor og drar på med litt hyggelig, og ikke bare helt nødvendig, ekstrautstyr?

Testbilen denne gangen er en 4S med ekstrautstyr, til 466.000 kroner.

Dette er en korttest. Det betyr at vi har kjørt denne modellen tidligere. Nå prøver vi den med en annen motor. Du finner en mer grundig test av denne modellen her.

Interiøret i Cross Turismo domineres av skjermer og gir høy tech-faktor.

Hva er nytt:

Innstegsmodellen har 380 hestekrefter i utgangspunktet – med mulighet for 476 hestekrefter med overboost-funksjonen når du gir full gass. Rekkevidden er 456 kilometer (WLTP).

4S har en god porsjon ekstra krefter. Her er det nemlig 490 hestekrefter – før du banker på med boost-funksjonen. Da øker det til 571!

Rekkevidden er mer eller mindre nøyaktig den samme: Opptil 452 kilometer etter WLTP.

En raus porsjon ekstrautstyr gir blant annet det vi synes er de flotteste 21" felgene Porsche tilbyr – til ubeskjedne 41.200 kroner. De er forøvrig lakkert i samme farge som Offroad Design-pakken: Vesivius Grey – og den lakken koster 11.600 kroner ekstra.

Noe av det andre utstyret vi synes er verdt å nevne:

Panoramatak: 15.700 kroner

Head up display: 15.600 kroner

Adaptiv cruisecontroll: 17.100 kroner

LED-matrix hovedlys inkludert Porsche Dynamic Light System Plus: 17.800 kroner

4+1 konfigurasjon (tre plasser i baksetet): 4.700 kroner

Adaptive sportsseter med minne for fører (18-veis): 20.800 kroner

Seteventilasjon foran: 9.900 kroner

Comfort Access: 10.700 kroner

Offroad Design-pakke – med detaljer lakkert i Vesivius Grey: 19.400 kroner

Felgene på testbilen er uten tvil lekre – men det koster. Særlig om du vil ha dem lakkert som dette ...

Hvordan fungerer det?

Først og fremst: Jeg kan love deg at de ekstra kreftene merkes. 0-100 km/t tar kun 4,1 sekunder. Ett sekund raskere enn innstegsmodellen. Ikke at du strengt tatt trenger det, men kraftoverskuddet i 4S er voldsomt og vanedannende. Her får du virkelig følelsen av å kjøre Porsche!

For de som er opptatt av kjøreglede, er det også gull med firehjulsstyring som inkluderer servorstyring Plus. Da blir svingradiusen betydelig mindre – i tillegg til at bilen føles svært smidig gjennom svingene. Vi har testet bilen på bane, og virkelig fått kjenne hva dette gjør med kjøreegenskapene.

Sport Chrono-pakken inkluderer det lille hjulet som lar deg velge kjøreprogram via rattet. I tillegg får du uret på dashbordet og ekstra sportslig kjøreoppsett: Sport Plus.

Men både dette og bakhjulsstyring er for deg som har litt ekstra penger å svi av.

Cross Turismo fungerer nemlig ypperlig også uten at du trenger å spisse kjøreegenskapene nevneverdig. Vi snakker tross alt om en familiebil, som sjelden eller aldri blir brukt på bane.

De adaptive sportssetene er 18-veis justerbare. De er blant de bedre å sitte i – og gir blant annet skikkelig sidestøtte. I en sånn bil kommer det ekstra godt med.

På langkjøring fra Trondheim til Lillehammer fikk vi et forbruk på lave 19,7 kWt per 100 kilometer. Da var det ingen stopp på veien og en snittfart på 77 km/t. Det synes vi er et pent tall for en bil av denne størrelsen, og med de ytelsene det er snakk om i 4S-utgaven.

Da vi kom oss på motorveien videre mot Oslo gikk selvsagt forbruket opp. Men vi endte likevel på respektable 21,5 kWt/100 kilometer.

Da vi kjørte testløypa på 100 kilometer, som inkluderer småveier, motorvei og riksvei, viste måleren 22 kWt. Det var 14 varmegrader, tørr asfalt og ingen andre enn sjåføren i bilen.

Oppgitt forbruk er 22,6 kWt/100 kilometer. Til sammenligning er tallet for Cross Turismo 4 22,4 – altså ubetydelig lavere.

Porsche er blant bilene som kan ta imot raskest lading. Opptil 270 kW på Ionity sine ladere.

Konklusjon:

Dette er helt klart en mye raskere og sprekere bil enn innstegsmodellen. 4S er på sett og vis et godt kompromiss mellom Cross Turismo 4 og Turbo. Sistnevnte er raskere enn 4S (0-100 km/t på 3,3 sekunder) – men også nesten 400.000 kroner dyrere. Det er mye penger for 0,8 sekunder med akselerasjon ...

Mye utstyr kler også bilen godt. Det er jo en gang sånn at mange som kjøper Porsche gjerne vil ha det. Alt fra noe så banalt som skinntrukket dashbord og atmosfærebelysning, til head up display er med på å understreke følelsen av å kjøre en premiumbil.

Men det koster altså ekstra. Det gjør også en del annet som du får som standard i mange andre modeller: 360-graders ryggekamera, adaptive cruisecontroll og nøkkelfri adgang, for eksempel.

Testbilen ender altså opp med en prislapp på 1.477.500 kroner. Mye penger. Men hvis du var tidlig ute med å bestille, trenger du i alle fall ikke å bekymre deg for at den blir 219.000 kroner dyrere fra nyttår.

Bilen for deg hvis?

Du liker skikkelig fraspark og har et raust bilbudsjett

Ikke bilen for deg hvis?

Du vil realisere Porsche-drømmen uten å pantsette både hus og hytte

Langtur til Trondheim gir et imponerende lavt forbruk.

Eierne mener

I Brooms bilguide, kan norske eierne selv fortelle om bilene sine. Omtrent som en Tripadvisor for bil. Så langt har vi fått inn nesten 12.000 omtaler!

Det ligger inne fem vurderinger av Porsche Taycan. Men enn så lenge er det ingen omtaler av Cross Turismo. Du kan fortelle om bilen din: Klikk her – det er fort gjort.

Porsche Taycan Cross Turismo 4S Motor og ytelser: Motor: Elektrisk, to motorer Effekt: 571 hk / 650 Nm 0-100 km/t: 4,1 sek. Toppfart: 250 km/t Forbruk (WLTP): 22,6 kWt/mil Oppgitt vs målt forbruk: Målt forbruk* 21,8 kWt/100 km

Batteri/lading: Batteripakke: 83,7 kWt Rekkevidde: 452 km (WLTP) Hurtiglading: 270 kW Ombordlader: 11 kW Mål, vekt og volum: Lengde x bredde x høyde: 497 x 196 x 140 cm Bagasjerom: / liter Vekt: 2.245 kg Tilhengervekt: Kun tilrettelagt til sykkestativ Taklast: 75 kg Pris: Startpris: 1.001.000 kroner Pris testbil: 1.477.000 kroner

* = Vi kjører alle testbilene i egen testløype, som inkluderer motorvei, småkjøring og landevei, og forsøker å gjøre det så likt som mulig. NB: Forbruket påvirkes likevel av ytre faktorer, som temperatur, vær, kjøreforhold, trafikk og kjøremønster.

