Slår ring om Ropstad: – Fortsatt tillit til ham

Fredag kom Aftenposten med ytterligere avsløringer i pendlerbolig-saken. Ifølge avisen hadde KrF-lederen allerede i fjor høst en plan for hvordan han kunne unngå å skatte av statsrådboligen.

Like etter avsløringen innkalte Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til et pressemøte, der han beklaget det som hadde skjedd.

– Jeg kan ikke kreve tillit, det må jeg gjøre meg fortjent til, sier lederen til TV 2 etter pressemøtet.

– Behov for å snakke sammen

Sentralstyremedlem i Kristelig Folkeparti, Anders Tyvand, mener det som nå kommer fram er leit for partiet.

– Enhver sak som bidrar til å dreie fokus bort fra politikk og over til både person og forhold som kan oppfattes å være kritikkverdig er dårlig for et parti.

YTTERLIGERE AVSLØRINGER: Ropstad beklaget å ha unngått skatt. Foto: Frode Sunde / TV 2

Han mener partiet nå må møtes for å få snakke sammen.

– Vi som parti har et behov for å møtes og snakke sammen om situasjonen i KrF. Det gjelder både situasjonen som partilederen er i og situiasjonen partiet er i, sier Tyvand.

Stortingsrepresentant Geir S. Toskedal er på reise og er knapp i kommentarene.

– Ropstad har gjort en feil. Han beklager det og gjør opp for seg, sier han.

Utover det vil han ikke kommentere saken ytterligere nå.

Tror ikke det påvirker lederrollen

Fylkesleder Bror Lennart Mentzoni i Vestfold og Telemark er glad Ropstad beklager etter skatteavsløringen.

– Skatteplanlegging for å unngå skatt er ikke bra. Spesielt når det er gitt uriktige opplysninger. Det var en feilvurdering, sier Mentzoni.

Han mener likevel det ikke rokker ved hans tillit til Ropstad som partileder.

– Jeg kan ikke se at det skal bli en diskusjon om hans lederverv etter dette, sier Mentzoni.

Han viser videre til at Aftenposten har avslørt at en rekke politikere har gjort feil knyttet til sine boligutgifter.

– Likevel er det spesielt en som henges ut til tørk, sier Mentzoni som er kritisk til medienes dekning.

– Fortsatt tillit

Mentzoni er ikke alene om å ha fortsatt tillit til KrF-lederen. Også fylkesleder i Rogaland KrF Oddny Helen Turøy slår ring om Ropstad:

– Kjell Ingolf har gjort noen dårlige vurderinger og det innrømmer han selv. Det er riktig av han å beklage. Jeg forventer at han rydder opp, slik han har sagt at han vil gjøre.

Hun tror heller ikke hendelsen blir avgjørende for Ropstads rolle som leder for partiet.

FORTSATT TILLIT: Fylkesleder for KrF Rogaland, Oddny Helen Turøy, mener ikke saken rokker ved tilliten til Ropstad. Foto: Vidar Ruud

– Jeg har fortsatt tillit til Kjell Ingolf, og mener det ikke er rett tidspunkt for å diskutere ledervervet, sier Turøy.

– Glad han beklaget

Fylkesleder i Agder KrF, Per Sverre Kvinlaug, mener også at Ropstad har gjort en feilvurdering, men er glad han beklager.

– Jeg er enig med Ropstad i at han har gjort en dårlig vurdering. Så er jeg glad for at han har beklaget dette og at han har kontakt med Skatteetaten for å sørge for at dette blir riktig, sier Kvinlaug.

Han føyer seg i rekken av partifeller som setter pris på KrF-lederens beklagelse.

FEILVURDERING: Fylkesleder i Agder KrF, Per Sverre Kvinlaug, er glad Ropstad har beklaget. Foto: Tor Erik Schrøder

– Rokker ved tilliten

Fylkesleder i Troms og Finnmark KrF, Truls Olufsen-Mehus, mener Ropstad virker innstilt på å ta konsekvensene av det som har vært en dårlig avgjørelse.

– Det er positivt at han vil gjøre opp for seg og at han beklager, sier Olufsen-Mehus.

– Men det som kommer fram nå rokker ved tilliten til Ropstad, legger fylkeslederen til.

Han mener partiet trenger å fokusere på å samle kreftene etter valget, gjøre nødvendige evalueringer.

– Denne saken flytter fokuset vekk fra det som er viktigst for oss i KrF akkurat nå etter valget. Det er beklagelig, sier han videre.

Mener saken er uheldig

Også Fylkesleder for KrF Vestland, Morten Helland, mener det er en uheldig sak.

– Det ligger i sakens natur at dette svekker tilliten til Ropstad. Tillit er en sum av en totalvurdering og denne saken er uheldig.

Han understreker likevel at partilederen har hatt en tillitsvekkende rolle i forkant av valget.

– Når det er sagt, må en få oversikt og lytte til tillitsvalgte i partiet. Ropstad har framstått som god og samlende gjennom valgkampen.

Kan føre til lederdiskusjon

KrF-veteran Torhild Bransdal tror saken kan føre til en lederdiskusjon i partiet. Til uken skal KrF ha landsstyremøte og Bransdal mener det er naturlig at de nye skatteavsløringene også blir tema.

– Det blir et av elementene i hvordan vi skal bringe partiet videre, sier Bransdal.

KONKLUDERER IKKE: Bransdal vil ikke utelukke fortsatt tillit til KrF-lederen. Foto: Vidar Ruud

Hun ønsker ikke selv å konkludere med om Ropstad bør bli sittende eller gå.

– Jeg legger merke til det han sier selv om at tillit er noe man må fortjene. Det er jeg enig i.

Men om Ropstad fortjener partiets tillit vil hun ikke si noe om enda.

– Det har jeg ikke konkludert med. Det er alt for tidlige å konkludere bare få tå timer etter at det kom ut, sier