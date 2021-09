Solberg om Ropstads skattegrep: – Uheldig, men jeg tror på hans forklaring

Fredag formiddag møtte KrF-leder og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad pressen i etterkant av Aftenpostens avsløringer om at Ropstad har tatt grep for å unngå å betale skatt.

KrF-lederen innledet seansen med å beklage.

– Jeg skulle ikke gjort det. Jeg har forståelse for at det jeg har gjort skuffer mange, sa KrF-lederen.

– Uheldig

Statsminister Erna Solberg talte fredag til Høyres sentralstyre. Der snakket hun om Høyres planer fremover, før hun etter talen kommenterte Ropstads skattegrep.

– Jeg registrerer at Kjell Ingolf har vært veldig tydelig på at han burde ha innrapportert riktige opplysninger, at han har til hensikt å rydde opp overfor skattemyndighetene og betale skatt han måtte skylde på dette, sier Solberg.

– Jeg mener det er uheldig at Ropstad ikke har rettet i opplysningene han først hadde oppgitt, men jeg tror ham på hans forklaring om at han på det tidspunktet hadde tydelig til hensikt å betale for å bo hjemme, sier Solberg.

Statsministeren forteller at Ropstad på torsdag leverte korrigert egenerklæring til Statsministerens kontor (SMK).

– På det grunnlaget har SMK bedt Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) innrette fordelen av hans egen pendlerleilighet til Skatteetaten, og Ropstad er nå i dialog med Skatteetaten for å rydde opp i dette. Så vidt vi vet nå, har Skatteetaten fått de riktige opplysningene, sier Solberg, og fortsetter:

– Jeg synes det er viktig at man rydder opp når man gjør feil, og at man ordner opp med skattemyndighetene.

Kjell Ingolf Ropstad måtte svare på mange spørsmål fredag. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Opplever ham som oppriktig lei seg

– Tar SMK noe ansvar i denne saken?

– Det er riktig at Ropstad først fikk beskjed om at han skulle betale. Etter dialog med skattemyndighetene, var SMK av en annen oppfatning. Den beskjeden ble gitt til ham. Dette skyldtes at det var ulike opplevelser av hva Stortinget praktiserte og hva SMK hadde praktisert. Nå er dette ryddet opp i av skattemyndighetene – det er skattepliktig når du ikke har utgifter et annet sted, og da må vi bare ordne opp i dette.

– Jeg opplever at han er oppriktig lei seg for det som har skjedd, og at det rett og slett gikk i glemmeboken og han trodde det ikke betød noe at han glemte å rette dette skjemaet. Men vi må være forsiktige med sånne ting, og rette skjemaer.

– Ropstad har sagt at han hadde til hensikt å unngå å betale skatt, er det forenlig med å være statsråd i din regjering?

– Jeg mener vi må passe på at vi følger intensjonen i reglene. Når det gjelder de faktiske forholdene, var det for SMK klart at man hadde en fordel som det skulle beskattes av. Så ble det oppgitt at han hadde utgifter på det stedet.

– Hva gjør slike saker for tilliten til politikere?

– Jeg har ikke tenkt å svare på alle sånne spekulative spørsmål knyttet til hva det betyr for ulike ting. Jeg konstaterer at nå er det første og viktigste som gjøres at det ryddes opp, at skattemyndighetene får vurdert saken og at han betaler skatten han måtte bli ilagt av skattemyndighetene, sier Solberg.

Statsminister Erna Solberg svarte om Ropstads skatteavsløring etter Høyres sentralstyre i Høyres Hus i Oslo fredag. Foto: Heiko Junge / NTB

Tok grep for å slippe skatt

Da Ropstad gikk inn i regjering i januar 2020, fikk han statsrådbolig, og måtte svare på om han hadde utgifter til egen bolig på hjemstedet. Det er et krav for å slippe skatt på pendlerbolig, som Ropstad allerede hadde hatt i ni år, fra 2010 til 2019.

Da hadde han pendlerleilighet på Stortingets regning, mens han var folkeregistrert på gutterommet i foreldrenes bolig.

Tidligere fredag kom ytterligere avsløringer i saken. Ifølge Aftenposten la KrF-lederen allerede i fjor høst en plan for hvordan han kunne unngå å skatte av statsrådboligen.

Avisen skriver at Ropstads foreldre i desember sendte ham en regning for faste utgifter på barndomshjemmet for 2020. Denne regningen skulle Ropstad betale, for å dokumentere for skattemyndighetene at han hadde utgifter til egen bolig.

I realiteten betalte aldri KrF-lederen for boligen, og han unngikk dermed å skatte av fordelen av en statsrådbolig. Slik unngikk han 175.000 kroner i skatt.

Beklager

Fredag formiddag fortalte Ropstad at han avtalte med foreldrene å betale faste utgifter på deres bolig. Mot slutten av året tok (SMK) kontakt igjen, og sa de hadde endret oppfatning.

– Dermed så jeg på det som at det ikke spilte inn på min skatteplikt. Vi avtalte derfor at jeg ikke skulle betale de faste utgiftene, sa Ropstad.

Han sier han likevel burde ha oppdatert SMK, og beklager at det ikke ble gjort.