Dette er Norges største medaljehåp i sykkel-VM

Ikke siden folkefesten i Bergen i 2017, der Alexander Kristoff syklet inn til sølv, har en norsk rytter stått på pallen i et VM. Det står i skarp kontrast til årene før.

– Nå er det på tide å komme på pallen igjen, mener TV 2s sykkelkommentator Christian Paasche.

Han har fått gleden av å sitte i kommentatorbua på flere av rittene gjennom storhetstiden for norske landslagsryttere.

I 2012, i VM i nederlandske Limburg, kunne O2-beistet Oskar Svendsen juble for gull på tempoen i juniorklassen, mens det ble sølv til Edvald Boasson Hagen og Eline G. Brustad på fellesstarten i menn elite og junior kvinner. Året etter fulgte Sondre Holst Enger opp med en 3. plass i U23-klassen, mens Sven Erik Bystrøm og Kristoffer Skjerping vant gull og bronse på samme øvelse i Ponferrada i 2014. To år senere sto Kristoffer Halvorsen på toppen av pallen i Doha, mens Susanne Andersen viste hva som bor i henne med bronsemedalje i juniorklassen.

Alexander Kristoffs sølv i Bergen i 2017 er sist gang Norge tok medalje i et VM. Foto: Poppe, Cornelius

– Men vi har altså ingen VM-medaljer siden Alexander Kristoff måtte ta til takke med sølv bak Peter Sagan i Bergen for fire år siden. Den første norske medaljen tror jeg, eller håper jeg, kommer på VMs andre dag: Søren Wærenskjold på tempo i U23-klassen. Fersk sølvvinner fra EM i samme disiplin.

Så tipper jeg vi må vente til fredagens fellesstart for junior herrer før vi kan forvente å ha norske farger med i medaljekampen. Per Strand Hagenes fra Sandnes vant Fredsrittet og sølv i EM, og leder an juniorgutta på jakt etter VM-medaljer. Senere samme dag er det klart for U23 herrer. Der har Norge meget gode VM-tradisjoner. Og vi har et sterkt seksmannslag. Der man helt sikkert blir skuffet hvis det ikke blir medalje, sier Paasche.

– Ble bortskjemt

Alt ligger derfor til rette for at VM - som innledes med tempo for menn elite på søndag - kan bli et mesterskap der Norge slår tilbake etter noen magre år.

Hans Falk, sportssjef i Norges Cykleforbund, påpeker at man kanskje ble litt for bortskjemte med medaljer en periode. Han forklarer litt av nedturen med at de siste mesterskapene kanskje ikke har lagt like godt til rette for norske ryttertypper, med tøffe løyper i Østerrike (2018) og Italia (2020).

– Vi har historisk sett hatt ryttere som har vært bedre når det har vært spurtløyper, men når det blir hardere terreng så har vi ikke hevdet oss like bra. Nå har det vært noen år uten medaljer, så det er på høy tid å få noen på pallen igjen. Vi vant to medaljer i EM for en uke siden, men vi vet at VM alltid er vanskeligere. Vi har likevel ryttere som skal være kapable til å kjempe i toppen i Belgia, forteller Falk, som har ankommet Brugge der det er målgang på tempoøvelsene, som innleder VM-uka før fellesstartene tar over fredag om ei uke.

– En gudegave

TV 2s sendeskjema i VM Søndag 19. september Tempo menn elite, 43,3 kilometer På TV 2/Play fra klokken 14.25 Mandag 20. september Tempo u23 menn, 30,3 kilometer På TV 2 Sport 2/Play fra klokken 10.30 Tempo elite kvinner, 30,3 kilometer På TV 2 Sport 2/Play fra klokken 14.30 Tirsdag 21. september Tempo junior kvinner, 19,3 kilometer På TV 2 Sport 2 /Play fra klokken 10.25 Tempo junior menn, 22,3 kilometer På TV 2 Sport 2 /Play fra klokken 14.50 Onsdag 22. september Lagtempo mix-stafett, 44,5 kilometer På TV 2 Sport 2/Play fra klokken 14.15 Fredag 24. september Fellesstart junior menn, 121,4 kilometer På TV 2 Sport 2/Play fra klokken 08.10 Fellesstart u23 menn, 160,9 kilometer På TV 2 Sport 2/Play fra klokken 13.15 Lørdag 25. september Fellesstart junior kvinner, 75 kilometer På TV 2 Sport 2/Play fra klokken 08.10 Fellesstart kvinner elite, 157,7 kilometer På TV 2/Play fra klokken 12.00 Søndag 26. september Fellesstart menn elite, 268,3 kilometer På TV 2/Play fra klokken 10.00

Han har største forventninger til herrerytterne i de aldersbestemte årsklassene og trekker spesielt frem Søren Wærenskjold på tempo og fellesstart i U 23-klassen. I tillegg peker han på Per Strand Hagenes som det fremste medaljehåpet til Norge, som skal sykle fellesstarten for junior neste fredag.

– Per Strand Hagenes er en gudegave til norsk sykkelsport på linje med Thor Hushovd, Edvald Boasson Hagen og Alexander Kristoff. Sisteårs-junioren har vunnet to av de største etapperittene på den internasjonale juniorkalenderen og tok nylig sølv i EM fellesstarten i Trentino i Italia. Bak Strand Hagenes er det et solid lag med flere outsider- kandidater, blant dem Stian Edvardsen Fredheim og Trym Brennsæther som begge har vunnet storritt på den internasjonale juniorarenaen i årets sesong blant annet i det prestisjefulle etapperittet GP Rubliland, sier Mads Kaggestad.

TV 2s sykkelekspert blir skuffet om VM i Belgia ender som de tre foregående mesterskapene.

– I U23-klassen har Norge i mange år vært en stormakt. Favorittstempelet bekreftes gjennom blant annet sammenlagtseieren til Tobias Halland Johannessen i Tour l’avenir. Tobias er et talent som kan takle alle typer terreng og underlag. At det er stor forskjell på løypa han møter under VM i Flandern og fjellene han forserte i Tour l’avenir er til hans fordel med erfaringen han innehar fra både sykkelcross og terrengsykling. Med tempo- og spurtsterke Søren Wærenskjold har det norske laget to solide kapteiner med stor kjørestyrke med forskjellig spisskompetanse. På papiret er Wærenskjold en typisk klassikerrytter med alle forutsettinger tilstede for å kjempe om gullet i den belgiske VM løypa preget av mange små korte kneiker, smale passasjer og seig spurt i slak motbakke til mål. For både junior og U23 herrer er det en skuffelse om Norge ikke tar medalje.

Hva så med Kristoff?

Så er spørsmålet om hva Alexander Kristoff og de fem rytterne han har med seg på fellesstarten kan få til.

– I en typisk «Flandern rundt-løype» er nok Alexander Kristoff vårt sterkeste kort. I hvert fall fall med den historikken han har i Flandern, men han har heldigvis fem formsterke lagkamerater med seg. Og de må selvfølgelig gripe sjansen hvis den byr seg. Så min konklusjon er at Norge bør henge med langt inn i medaljekampen på VMs siste dag, sier Paasche.

Hans Falk setter det norske herrelaget i kategorien outsidere.

– Det er mange som nevner Kristoff, men han har ikke prestert på det samme nivået som de største favorittene, selv om han fikk to seire i Tyskland nylig. Han vant Flandern Rundt i 2015, men så er spørsmålet om han er på det nivået han var da. Han viser fremgang, men det er et veldig høyt nivå på eliteklassen, sier sportssjefen som også fremhever Uno X-rytteren Markus Hoelgaard, som ble nr sju i EM nylig.

Folkefest i sykkelgale Belgia

Emma Johansson skal kommentere kvinnerittene for TV 2 under VM, sammen med Christian Paasche og Thea Thorsen. Den tidligere proffsyklisten fra Sverige vet hvor hard løypene i Flandern er. Hun sto på pallen i Flandern fire ganger i løpet av sin karriere og har tre medaljer fra VM. Men hun har forsiktige forhåpninger til at de norske kvinnene skal havne på pallen i Belgia.

Susanne Andersen tok bronse som junior i Doha i 2016. Foto: Bendiksby, Terje

– Susanne Andersen, som er Norges kaptein, har vist god form. Hun beviste under VM i Bergen, da hun ble nr 7, at hun innehar den styrken og utholdenheten som kreves for å levere et godt mesterskap. Når hun kjører offensivt så er hun på sitt beste, så jeg blir ikke overrasket om hun går i et tidlig brudd, men å slå hollenderne kommer som vanlig til å bli den største utfordringen for alle andre nasjoner. De kommer med et meget sterkt lag der alt annet enn gull vil være en skuffelse, forteller Johansson.

TV 2 innleder VM-uka med den 43,3 km lange tempoøvelsen på søndag kl 14.25, og skal sende hver tråkk og hver øvelse i sin helhet.

– VM er jo alltid spennende, men et VM i sykkelgale Belgia blir noe helt spesielt. Syklister fra 84 (!) land skal kjempe om regnbuetrøyen på tempo og i fellesstart. Fra junior opp til elite. I sykkelsportens vugge. Det må bli bra. Og det kan bli bra for Norge også, sier Paasche forventningsfullt.