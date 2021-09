Varane i stort TV 2-intervju: – Jeg håper Pogba blir

Raphaël Varane åpner opp om sine første uker i Manchester United og avslører samtidig at han gjerne ser at landslagskompis Paul Pogba blir med han videre på reisen.

Etter ti sesonger og 18 titler som Real Madrid-spiller, satte Raphaël Varane (28) kursen mot Manchester i midten av august. Til TV 2 forteller en åpenhjertig franskmann om sin første drøye måned som Manchester United-spiller.

– Så langt har ting gått veldig bra. Det har vært en god start, både på og utenfor banen. Familien begynner å finne seg til rette i byen og det går veldig bra. Jeg håper det fortsetter sånn, smiler Varane til TV 2.

28-åringen, som fikk sin Premier League-debut mot Wolverhampton i 29. august, forteller at han etter ti år i Madrid følte det var på tide med noe nytt.

– Jeg tror jeg trengte en ny utfordring og jeg ønsket å oppleve Premier League. Manchester United er en klubb full av historie og de ønsker å komme seg tilbake til toppen, noe som var en utfordring som fristet meg. Klubben er som en familie og jeg har kommet hit for å gi mitt aller beste, og for å hjelpe laget, forteller han, og legger til at han hadde en god samtale med Ole Gunnar Solskjær før han signerte.

– Han fortalte meg om klubbens planer og lagets ambisjoner. Han snakket også om sin erfaring fra det å være Manchester United-spiller, og hvordan det kom til å bli for meg med tanke på det laget ønsker å oppnå. Praten handlet mye om de øyeblikkene av glede etter man har vunnet noe, og han snakket lenge om ferdighetene i dette laget og hvordan vi skal få det ut for å vinne sølvtøy.

Håper Pogba blir

Mannen som blant annet har vunnet Champions League fire ganger og La Liga tre ganger, tror det er skjebnen som gjør at han nå er Manchester United-spiller. Tilbake i 2011, da han fortsatt spilte for franske RC Lens, var han nemlig nær en overgang til de røde djevlene.

- Det stemmer at jeg og familien min møtte Sir Alex (Ferguson), og det var en fantastisk opplevelse for meg. Men det skjedde aldri noe og til slutt kom Real Madrid på banen. Resten av historien vet du, smiler Varane, før han fortsetter:

– Jeg hadde en flott tid i Madrid, og jeg tror kanskje at det var min skjebne å reise dit og jeg er glad for å ha tilbragt ti fantastiske år der. Nå handler alt om mitt nye eventyr her, og jeg er veldig glad for at det ble sånn også.

Verdensmesteren fra 2018 har også gode venner i Manchester United, noe som gjorde avgjørelsen litt lettere. En av dem er Paul Pogba.

– Han trengte ikke å overbevise meg for at jeg skulle reise hit, men jeg har snakket med han om klubben for å finne ut av hvordan det er å være her fra dag til dag. Det var viktig for meg å få høre hans meninger og tanker om klubben, laget og deres ambisjoner, sier Varane.

GODE KOMPISER: Paul Pogbas kontrakt med Manchester United løper ut etter inneværende sesong. Raphaël Varane ser helst at han blir værende på Old Trafford. Foto: Darren Staples

Nå håper 28-åringen at Pogba, som har kontrakt med Manchester United ut sesongen, forlenger sin avtale på Old Trafford.

– Det er selvfølgelig hans avgjørelse, men selvfølgelig håper jeg han blir her i lang tid. Han er en fantastisk spiller, så jeg håper utvilsomt at han blir værende, sier franskmannen.

– Treningene er veldig detaljerte

Enn så lenge deler de to treningshverdag på Carrington. En hverdag Varane liker svært godt så langt.

– Jeg har akkurat begynt mitt eventyr her, men jeg føler at treningsøktene er veldig detaljerte og målet er alltid at vi skal være på vårt beste til enhver tid, sier Varane, som samtidig tar seg tid til å si noen velvalgte ord om Solskjærs kommunikasjonsevner.

FORNØYD: Varane håper å hjelpe Ole Gunnar Solskjær til suksess på Old Trafford. Foto: Carl Recine

– Han prøver alltid å snakke med spillerne sånn at han vet hvordan følelse vi sitter med etter kampene, og han forteller oss hvor vi kan bli bedre. Kommunikasjonen er god og det handler om å jobbe sammen, sånn at vi sammen kan oppnå suksess gjennom gode prestasjoner på banen.

En som har kommet inn for å løfte de prestasjonene er Cristiano Ronaldo, en mann Varane kjenner svært godt fra tiden i Madrid.

– Han er en eksepsjonell fotballspiller og jeg er veldig glad for at han kom hit. Han er fin å ha i garderoben. Han er alltid positiv og han har alltid en vits på lager. Tross alderen, er han bedre enn han noen gang har vært og på grunn av hans arbeidsmoral og hans konkurranseinstinkt, tror jeg fortsatt han har mange år foran seg. Det er veldig fint å ha han på laget, for man vet at han kommer til å score mange mål, så det er bedre å ha han med seg enn mot seg, smiler midtstopperen.

Ny stoppermakker

Etter å ha tilbragt ti år i partnerskap med Sergio Ramos i Real Madrid, har Varane også fått seg en ny stoppermakker. Han tror samarbeidet med kaptein Harry Maguire vil bli bedre og bedre utover i sesongen.

– Han er en topp spiller. På banen jobber vi fortsatt med å bli bedre kjent. Vi prøver å snakke sammen slik at vi kan forstå hverandre enda bedre, og på den måten koordinere våre bevegelser og vår posisjonering. Det gjelder ikke bare for meg og Harry, men for hele forsvaret, forklarer Varane.

SOLSKJÆRS NYE STOPPERPAR: Dette er duoen som skal utgjøre Manchester Uniteds stopperpar de neste årene. Foto: Martin Rickett

Så langt har duoen tilbragt 225 minutter sammen på banen, og i løpet av de minuttene har det blitt tre baklengs. Varane tror imidlertid det er mye mer i vente.

– Det er forståelig at vi trenger litt tid for at ting skal automatiseres, men det kommer til å skje fordi forsvaret består av kvalitetsspillere som har kvaliteter som utfyller hverandre. Jeg tror vi gradvis vil utvikle en bedre forståelse og et bedre partnerskap, som igjen vil føre til at vi kan prestere og konkurrere på vårt maksnivå, sier han.

Mener United kan vinne «alt»

Tross noen baklengsmål, har Manchester United fått en langt bedre start på årets sesong enn den forrige. Etter fire spilte kamper forrige sesong lå Solskjærs menn på en 15. plass med seks poeng og negativ målforskjell. Ett år senere er status tabelltopp, ti poeng og 11-3 i målforskjell.

– Vi har hatt en brukbar start. Det kommer til å bli enorm konkurranse om de øverste plassene, for det er noen veldig gode lag rundt oss. Men jeg mener det er stort potensial i dette laget. Vi har kvalitetsspillere og nå handler det om å bli så sterke vi kan som en gruppe, sier Varane.

Selv om det nå har gått over fire år siden sist gang Manchester United hentet et trofé hjem til Old Trafford, og åtte år siden sist Premier League-tittel, er stopperkjempen overbevist om at de er gode nok til å vinne enhver turnering de stiller opp i.

– Jeg tror helt ærlig at det er kvaliteter og ferdigheter nok i denne gruppen til å kjempe i toppen, både i Europa og England. For oss handler det om å skape en kjemi og en kollektiv styrke, det er det man trenger. Men det er all verdens potensial her og vi har alt man trenger for å vinne ting, avslutter verdensmesteren bestemt.

