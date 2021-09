På bilutstillingen som pågår i München akkurat nå, viser Mercedes fram en rekke elektriske nyheter. Èn av dem er litt ekstra spesiell – for det er nemlig den aller første helt elektriske AMG-modellen.

AMG er tre bokstaver som står for mye moro. De lager de råeste bilene i modellutvalget til Mercedes. Gjerne med 6, 8 eller til og med 12 sylindre.

Men også her blir det endringer, framover. Verden blir mer og mer elektrifisert – og Mercedes har virkelig tatt dette til etterretning.

Det er ikke lenge siden vi fikk vårt første møte med verdens første virkelige luksus-elbil: EQS. Det er rett og slett elbilens svar på direktørbilen S-klasse.

Men allerede nå viser Mercedes fram sin aller første AMG-elbil. Den er basert på nettopp flaggskipet EQS.

To versjoner

Navnet på verstingen du kan se og høre om i klippet øverst i denne artikkelen, er Merceds-AMG EQS 53 4Matic+.

Den blir tilgjengelig i to versjoner. Basemodellen har 658 hestekrefter og et dreiemoment på 950 Nm.

Med AMG Dynamic Plus-pakke, øker effekten til 761 hestekrefter, mens dreiemomentet blir svimlende 1.020 Nm.

Disse tallene tilsier i alle fall at AMGs kjerneverdier opprettholdes, også når det er snakk om elbil.

Slik blir førermiljøet i Mercedes-AMG EQS 53 4Matic+. Merk rattet med AMG-knappene.

Ytelser

Om vi tar en titt på akselerasjonstidene, er også disse i tråd med hva man forventer av en verstingmodell. Husk at vi snakker om en diger luksusbil, her. Likevel leverer den 0-100 km/t på 3,8 sekunder i baseutgaven, mens toppmodellen ikke gidder å bruke mer enn 3,4 sekunder. Dette forutsetter at batteriet er minst 80 prosent ladet.

Akkurat det siste, er verdt å merke seg. Her gjelder det å ha et tilnærmet fulladet batteri for å få full effekt.

Toppfarten er begrenset til 250 km/t.

Lyd

En annen viktig egenskap AMG-modellene er viden kjent for, er lyd. Elbiler har som kjent lite av det. Men Mercedes lover at også dette skal være på plass i EQS 53 4Matic+.

Lydsystemet bruker spesielle høyttalere og en lydgenerator for å skape lydopplevelser i to versjoner: "Authentic" eller "Performance".

Den eksklusive AMG Sound Experience genereres både innvendig og utvendig med en intensitet for å matche gjeldende kjøremodus, eller sjåførens ønsker.

Større bremser, lakkerte kalipre, egne felger og panamerica-design på grillen er noen av de visuelle forskjellene i forhold til en vanlig EQS.

Styrer med bakhjulene

Akkurat som på en "vanlig" EQS får du styrehjelp på bakakselen. Styringsvinkelen på opptil ni grader. Den forbedrer håndteringen av den store sedanen og reduserer svingradiusen.

Den er også senket og har tilpasset understell og luftfjæring for å gi "droget" best mulig kjøreegenskaper. Firehjulsdrift er som modellnavnet tilsier på plass, og sikrer at du får mest mulig effekt av kreftene – og freSmkommelighet på vinteren.

Den nyeste MBUX-systemet er på plass. Her snakker vi 141 centimeter med monster-skjerm som dekker mer eller mindre hele dashbordet.

Første av flere

Mercedes-AMG EQS 53 4Matic+ er bare første modell av flere som kommer til å lanseres fra AMG-avdelingen. Det er gode nyheter for norske kjøpere, som kanskje kan gjøre gode AMG-kjøp, framover.

Skulle du gjerne hatt en slik, allerede? Det går ikke. Men planen er at den skal ut til kunder tidlig i 2022. Forsinket julegave?

Prisene er ikke klare. Men hvis bare den nyvalgte rød-grønne regjeringen klarer å somle lenge nok, er det ikke sikkert det blir ekstra moms på den, heller. Det er lov å håpe ...

