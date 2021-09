Nye detaljer om drapet på kameraten

Torsdag ble 41-åringen som er siktet for drap på kameraten sin varetektsfengslet i fire nye uker.

19. juli ble en 39 år gammel mann skutt og drept i en bil som sto parkert i Tordenskiolds gate like ved Rådhuset i Oslo sentrum.

Skuddene falt klokken 17:44, midt i fellesferien. Det var varmt vær og yrende folkeliv i sentrum.

På en indisk restaurant få meter fra der bilen sto parkert ble flere gjester, også barnefamilier, vitner til drapet.

Flere av disse filmet deler av hendelsesforløpet.

Gjentatte pistolskudd

I Oslo tingretts kjennelse står det at «drapet ble forøvet med gjentatte pistolskudd». 41-åringen skal først ha avfyrt et ukjent antall skudd inne i bilen, før han gikk ut og fortsatte skytingen inn mot passasjersetet der kameraten satt.

Ett av skuddene gikk igjennom bilens frontrute, før det traff 39-åringen som døde av skuddskadene.

41-åringen ringte selv til politiet etter at han hadde avfyrt skuddene.

Under fem minutter senere ble han pågrepet.

Mannen har erkjent de faktiske forholdene, men hevder han handlet i nødverge. I kjennelsen fra Oslo tingrett kommer det frem at han mener nødvergesituasjonen hadde bygget seg opp over lang tid.

Politiadvokat Rita Parnas opplyser at det fortsatt gjenstår avhør av sentrale vitner i saken.

– Når vi begjærer ham fengslet, så mener vi at vilkårene for at han skal ha handlet i nødverge ikke er oppfylt, slik at det er snakk om straffritak, sier Parnas.

TV 2 har forsøkt å komme i kontakt med mannens forsvarer, advokat Mette Yvonne Larsen, uten hell.

Har anmeldt avdøde

Avisa Oslo skriver at den siktede 41-åringen tidligere i år ble innlagt på sykehus etter å ha blitt knivstukket.

Ifølge avisen har den drapssiktede mannen anmeldt den avdøde kameraten for knivstikkingen etter drapet i sommer.

Rita Parnas opplyser at politiet mener å ha god oversikt over hendelsesforløpet. Den siktede mannen har forklart seg i detalj.

– Vi jobber med å undersøke og kontrollere hans forklaring opp mot annen informasjon i saken.

– Hva har han forklart om opptakten til drapshandlingen?

– Det er ingenting som tyder på at dette var et tilfeldig møte, men jeg kan ikke gå nærmere inn på dette, sier Parnas.



Hun ønsker ikke å si noe om hva siktede har forklart om bakgrunnen for at han mener drapet ble begått i nødverge.

Begge mennene er kjent for politiet fra før. I 2018 ble de dømt for flere grove tyverier som de hadde begått sammen.