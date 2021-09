Bruktbilmarkedet i Norge har oppført seg ganske unormalt helt siden korona-pandemien skyllet inn over oss i mars i fjor.

Først var det nærmest bråstopp både i brukt- og nybilmarkedet. Det var særdeles stille hos bilforhandlerne og mange satte bilkjøp på vent.

Det tok imidlertid ikke lang tid før bruktbilomsetningen begynte å løsne igjen. Og etter det har vi sett en ganske uvanlig utvikling i dette markedet: Nemlig at mange brukte biler rett og slett har økt i verdi. Noen til dels mye.

– Det er ikke uvanlig at bruktbilprisene kan svinge noe. Men her har vi sett en ganske entydig utvikling, over relativt lang tid. Norge er heller ikke unikt her, det samme ser vi i flere andre land i Europa, forteller Trond Nordal.

Mange vil heller kjøre bil

Han har mange år bak seg i leasing-giganten LeasePlan og var til inntil nylig sjef for deres bruktbilforhandler CarNext. Nå er han bruktbilansvarlig i LeasePlan og følger bilmarkedet svært tett.

– Hva tror du dette skyldes?

– Generelt har etterspørselen etter bruktbiler økt. Vi tror at det har en sammenheng med at mange har vært mer bekvemme med å bruke bil i korona-tiden, enn å reise kollektivt. Dermed har mange kjøpt en bil nummer to, eller oppgradert «hovedbilen» sin. Dessuten spiller leveringssituasjonen på nye biler inn. Den har vært humpete ganske lenge nå, med det resultat at mange har blitt forespeilet lang leveringstid på ny bil, forteller Nordal.

CarNext nord for Oslo er Norges største bruktbilforretning. Her merker de også godt trendene i markedet. Foto: CarNext/LeasePlan.

Mer enn bare halvledere

Her er mangelen på såkalte halvledere sentral. Dette er en komponent som er svært viktig i dagens, moderne biler. Men etter korona-nedstengningene, klarer ikke produsentene av halvledere å dekke etterspørselen. Dette påvirker mange bransjer, alt fra de som lager flatskjermer – til bilprodusentene.

For de sistnevnte betyr det at de ikke klarer å produsere så mange biler som de skulle ønske. Flere har også måttet stenge fabrikkene i perioder, fordi de ikke har hatt nok halvledere.

Bilprodusentene kjøper inn deler fra svært mange underleverandører. Nordal tror problemene handler om mer enn bare halvledere:

Volvo-fabrikken i Torslanda utenfor Gøteborg er blant dem som har måttet stoppe produksjonen i år som følge av delemangel. Foto: NTB Scanpix

Rom for å øke prisene

– Ja, det kan virke som mange har utfordringer også med andre deler til bilene. Vi vet at mange underleverandører har slitt i denne perioden. Det er mange ulike faktorer som må spille sammen her for at alt skal fungere optimalt. Nå butter det imot. Det kan forsinke biler med flere måneder, ja kanskje opp til ett år. Og det gjør situasjonen uoversiktlig for både produsenter, importører, forhandlere – og til sist kunder. Og en del av disse kundene velger nok da heller en to-tre år gammel bruktbil, som de kan få med én gang, sier Nordal.

Han forteller at mange bilforhandlere lenge har slitt med å skaffe nok brukte biler. Det som kommer inn, selges fort. Dermed blir det også rom for å øke prisene.

Skoda Enyaq er en av bilene som nå har betydelig leveringstid. Dette kan gjøre at potensielle kjøpere heller ser etter biler på bruktmarkedet.

Hvor lenge varer det?

– Gjelder det også for de som ønsker å selge bilen privat?

– Ja, det er akkurat samme mekanismer her. For kurante bruktbiler er det selgers marked, uavhengig om det er bilforhandlere eller private selgere. Interessant nok ser vi at brukte diesel- og bensinbiler er noe av det hotteste, og har gått mest opp i pris. Elbiler spriker litt mer. Her er rekkevidde viktig for mange kjøpere. Men også disse selges generelt kjapt, forteller Nordal.

– Går det an å si noe om hvor lenge vi vil ha selgers marked på bruktbil?

– Det er naturligvis veldig vanskelig å spå noe om fremtiden. Men slik det ser ut nå, er det ikke noe som tyder på en snarlig nedkjøling i bruktmarkedet. Til det er etterspørselen for høy. Vi ser også at mange merker sliter med ventetider og uforutsigbar leveringssituasjon. Det vil bidra til at mange fortsatt vil ønske seg nyere bruktbiler. Slik sett tror jeg dagens situasjon kan vare en god del lenger, avslutter Nordal.

