Nå skal vi sette i gang en lykkelig skilsmisse

Valget av Stortingsrepresentanter i Finnmark og Troms er over. Nok en gang har folket sagt sitt om oppdeling av Troms og Finnmark gjennom valg.

Arbeiderpartiet får hele fire mandater fra Troms og Finnmark og det rødgrønne prosjektet står sterkt i nord.

Venstresiden i norsk politikk har styrket seg kraftig.

Valgkampen har vært preget av mange viktige saker. Folk vil ha et skifte. Folk vil ha fokus på rettferdig fordeling, klima og andre viktige saker.

Fylkesrådsleder i Troms og Finnmark Bjørn Inge Mo. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Hos oss i nord har det også vært en annen sak som har preget valgkampen: Oppdeling av Troms og Finnmark til to fylker igjen.

Tvangssammenslåingen av Troms og Finnmark var uten demokratisk legitimitet i nord.

Den ble presset nedover hodene til folk av den snart avgåtte regjeringen, og har vært et hett tema siden vedtaket ble gjort.

Derfor har også dette valget blitt et valg om oppdeling eller ikke. I likhet med fylkestingsvalget for to år siden, har velgernes svar vært klart.

De partiene som har gått til valg på oppdeling har fått et overveldende flertall. Når vi legger det sammen med folkeavstemningen i Finnmark før tvangssammenslåinga er mandatet soleklart.

Tvangssammenslåingen av Troms og Finnmark er av mange beskrevet som et makkverk. Jeg er enig i det.

Tvangsgjennomført

Hovedproblemet her nord var at den ikke var ønsket. Dermed ble den tvangsgjennomført.

De lovede «store» oppgavene som skulle overføres kom aldri, og de få oppgavene som kom var kronisk underfinansiert.

Hva som skulle bli bedre for Finnmark og Troms bortsett fra disse store oppgavene har forblitt uklart.

Regjeringen leverte aldri. Det vi står igjen med er et enormt landområde som har mistet et folkevalgt organ og sårt tiltrengt utviklingskraft i nord. Det er ikke demokratisering. Det er sentralisering og mindre demokrati.

Når verken store oppgaver eller finansiering kom, falt bunnen ut av regjeringens argumentasjon og kun tvangen står igjen. Den har vi gått til valg på å oppheve. Det vil vi også gjøre.

Så er spørsmålet hvordan vi gjør det. Vi er i gang. Dette er nybrottarbeid, det må det ikke være tvil om.

Som fylkesrådsleder for Troms og Finnmark ser jeg på oppdelingen som et viktig grep for å rette opp i en av de mange store feilene den forrige regjeringen gjorde.

Fylkesrådet i Troms er rødgrønt og består av AP, SP og SV.

Intensiveres

Før vi tiltrådte stilte alle tre partier seg bak en politisk plattform, som i tillegg til svært mange andre politiske spørsmål også omhandler oppdeling.

Her står det blant annet:

«Organiseringen av Troms og Finnmark fylkeskommune må ivareta administrasjonene både i Finnmark og Troms, og beholde og utvikle kompetanse i begge de tidligere fylkeskommunene. Samarbeidspartiene legger til grunn at dette vil gjøre en framtidig oppheving av sammenslåingen mest mulig skånsom».

Dette har vi forsøkt å følge opp så lenge vi har sittet. Når vi nå endelig får ny regjering vil arbeidet med oppdeling intensiveres.

Arbeidet er i gang, både politisk og administrativt.

Delingen vil skje gradvis, ansvarlig og så raskt som mulig med rikelig og nødvendig involvering. Målet er to fylker med to gjenopprettede, folkevalgte fylkesting.

Lykkelig skilsmisse

Det skal vi, med ny regjering i ryggen, innfri på. Et annet viktig mål for meg er at tvangen skal erstattes med godt, frivillig samarbeid.

Derfor legger vi opp til en lykkelig skilsmisse der grunnlag for vennskap, utvikling og samarbeid er essensielt.

Dette er ikke noe vi tar på hælen. Tvert imot. Vi er forberedt og har forberedt oss lenge, samtidig har vi varetatt samfunnsutviklingen i Troms og Finnmark, fylkeskommunens viktigste oppgaver.

Vi sendte søknad om oppdeling allerede mars 2020. En ny Arbeiderpartiledet regjering vil innfri den og vi er da klare til å sette i gang.

Så raskt som mulig, ansvarlig og skånsomt er stikkordene. Det er det rødgrønne fylkesrådet en garantist for.

