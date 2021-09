Bodø i eufori: – Jeg må bare le

Se Pellegrinos kunstscoring i videovinduet øverst i saken!

Bodø/Glimt fikk en perfekt start på gruppespillet i Conference League med en råsterk seier i flomlyset på Aspmyra.

Komiker og Glimt-supporter Erlend Osnes (43) har ennå ikke landet helt etter torsdagens store triumf.

– Det var en opplevelse som jeg kommer til å bruke tre-fire dager på å fordøye. Det var euforisk i går, og det føles ennå bedre i dag, sier Osnes til TV 2.

– Det må være helt der oppe blant de største kampene på Aspmyra?

– Ja, ikke bare på Aspmyra, men i hele livet. Som Glimt-supporter har ikke disse opplevelsene kommet på løpende bånd. Det er fantastisk. Det er ikke mer enn fem år siden vi gikk ned til OBOS-ligaen.

Med 3-1 mot ukrainske Zorya har gultrøyene alle muligheter for å havne blant de to beste i puljen. Og drømmen om avansement lever i beste velgående.

– Moro blir det uansett. Jeg bestemte meg allerede i fjor at dette Europa-eventyret skal jeg bare nyte. Det er ren glede uansett resultat, sier komikeren.

Erlend Osnes (til venstre), her fra kampen mot KBK tidligere i år. Foto: Mats Torbergsen

Mourinho venter

Neste hjemmekamp i Europa venter det storfint besøk på Aspmyra. Da kommer José Mourinho og hans Roma til Bodø.

– Jeg må bare le. Her kommer José Mourinho, som har vært i Man. United og flere av verdens største klubber. Han tar med seg Henrikh Mkhitaryan, Chris Smalling og Tammy Abraham. Det er stjerner som skal til sur vind i Bodø.

– Jeg kan ikke vente. Det er nesten så jeg tror det er kødd. Jeg pleier ikke å ha problemer med å snakke, men det er nesten jeg blir tom for ord.

– Hva slags mottakelse kan Mourinho vente seg?

– Han kommer til å få den mottakelsen han fortjener. Han er en mann mange mener mye om. Han har vunnet ting og har startet bra med Roma også. Han er en legende.

Kjemper på flere fronter

Før den tid skal Kjetil Knutsens menn også spille borte mot CSKA Sofia i Bulgaria. I tillegg kjemper laget også om å forsvare seriegullet fra i fjor.

– Ja, jeg vil si at alt er mulig. Det er så mange karameller å suge på at jeg nesten ikke har plass i munnen. Alt er mulig med denne spillergruppen og samholdet som er. Det har ikke noe å si om vi mangler spillere med skader, for de som kommer inn leverer som bare det. Jeg drømmer mye, men selv i min villeste fantasi hadde jeg ikke drømt om dette.

Etter seieren uttalte Glimt-kaptein Ulrik Saltnes følgende:

– Vi kommer fra en liten knøtteby og drittklubb i nord.

Det er noe Osnes tror mange kjenner seg igjen i.

– Jeg tror ikke han er den eneste som har tenkt det. Hva er det som foregår? Det er bare vanvittig. Ulrik er en fantastisk spiller og utrolig undervurdert. Jeg er så glad for at vi får ha ham for oss selv og at folk ikke har oppdaget hvor god han er. Han er genial. Og han skal bli værende her uansett.

Hylles av Berg

Glimt-legenden Runar Berg er også veldig begeistret for spilleren og mennesket Ulrik Saltnes.

– Han er en flott fyr og en spiller som holder et utrolig høyt nivå. Jeg tror det fort kommer større klubber på banen. Han er komplett nå. Målfarlig og veldig sterk i luften. En spiller i toppklasse, da blir man jo ettertraktet, sier Berg til TV 2.

Bodø/Glimt-legenden Runar Berg, her fra en eliteseriekamp i 2009. Foto: Kyrre Lien

Berg mener Glimt har alle muligheter til å komme seg videre i Europa.

– Jeg hadde aldri trodd at det skulle være mulig at Glimt skulle vinne ligaen i 2020. Men den gjengen her har vist at alt er mulig. Den lille «drittklubben» kan nok dra til større byer og vinne mot store lag, sier Berg lattermildt.

Den tidligere midtbanespilleren forteller om en by som virkelig har latt seg rive med.

– Det er utrolig artig for alle rundt. Man merker at folk er stolte.

Selv minner torsdagens kamp om de opplevelsene han selv fikk med Rosenborg på 90-tallet.

– Jeg fikk en lignende følelse som jeg fikk i Champions League med Rosenborg. Det var en fin høstkveld og lignende stemning. Jeg hadde på følelsen av at det kom til å bli en god kamp, for Glimt er i bra slag nå, sier Berg.

Tror suksesstreneren blir værende

En annen som har vært sentral i Glimt-suksessen er naturlig nok Kjetil Knutsen. Men det er en ingen hemmelighet at Rosenborg er interesserte i å hente bergenseren. Osnes håper Knutsen sier nei til trønderne.

– Jeg tror han blir værende, men vi er jo samtidig redde for at han skal dra. Verdigrunnlaget hans er ikke basert på penger. Det må være muligheten for å utvikle, eller ta nye steg. Koteng kan åpne kontoen, men jeg vet ikke om det hjelper. Jeg håper han blir værende, hvis han skal noe sted så blir det utlandet, sier Osnes.

– Det blir litt som hvis damen din får en ny type, da håper man det blir i en annen by, så man slipper å se dem. Jeg hadde ikke likt å se Knutsen i Bodø som RBK-trener.

– Det han har fått til i Glimt mangler sidestykke, sier Osnes.