Fotgjenger omkom i påkjørsel

Klokken 11.15 fredag formiddag fikk nødetatene melding om at en fotgjenger var blitt påkjørt i Karolinerveien i Trondheim.

– Vi er på stedet, og det er snakk om en alvorlig ulykke mellom en fotgjenger og et større kjøretøy, sier operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, Kirsten Bergstrøm, til TV 2 rundt klokken 11.50.

Like over klokken 12.30 sier operasjonslederen at fotgjengeren, en eldre mann, ble bekreftet død på stedet. De pårørende er varslet.

– Vi gjør avhør på stedet, samt tekniske og taktiske undersøkelser. Ulykkesgruppa er på vei, sier Bergstrøm.