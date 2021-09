Lammegryte og epledessert

For glutenfri og fri for melk bruk Gryr og jevn med maisennamel, eventuelt havrefraiche (ikke glutenfri).

Lam i dill- og rømmesaus til 4 personer

700-800 g benfritt lammekjøtt (fra bog eller stek)

Smør til bruning

Ca. 1 ½ ts salt

Ca. ¼ ts grovmaltpepper

Ca. 2 dl vann eller lammekraft

2-3 dl seterrømme, mager versjon se tips

Rikelig med frisk dill

Eventuelt litt maisennamel rørt ut i litt kaldt vann til jevning

Slik gjør du:

Skjær kjøttet i store terninger/serveringsbiter og brun halvparten av kjøttet i varm stekepanne med smør, dryss med salt og pepper. Ha kjøttet over i en gryte. Brun resten av kjøttet og ha over i gryten. Kok ut pannen med litt av vannet/kraften og tilsett i gryten sammen med resten av vannet/kraften til det står rett i underkant av kjøttet. Kok opp og la retten trekke i 30-45 minutter til kjøttet er mørt.

Når det gjenstår 5-6 minutter av trekketiden tilsett rømme. Om nødvendig kan sausen jevnes med litt maisennamel rørt ut i litt kaldt vann. Tilsett rikelig med finhakket dill. Smak til med salt og pepper.

Server med ovnsbakte små morenepoteter. Bak i varm stekeovn 200 grader ca. 40 minutter, mens kjøttet trekker. Server med rosenkål eventuelt brokkoli og eventuelt stekt sopp og rørte tyttebær.

Tips: Vil du lag en mager rett erstatt rømme med lett matfløte og jevn med maisennamel utrørt i litt kaldt vann.

Ovnsbakte epler med vaniljesaus

Vaniljesaus kan byttes ut med vaniljeis, vaniljekesam eller stivpisket krem. Melkefri og fri for egg velg, se tips.

Honningen i denne oppskriften kan byttes ut med 2 ss mykt usaltet smør, 3 ss sukker, gjerne brunt og 3 ts kanel. Eplene kan også fylles med revet marsipanmasse eller kransekakemasse/makronfyll.

Dette trenger du:

4 middelsstore faste norske epler

½ dl kokende vann eller eplejuice

3-4 ss honning

Litt presset sitronsaft

2-3 ss rosiner

2-3 ss hakkede mandler eller valnøtter

1-2 ts kanel

Slik gjør du:

Varm stekeovnen til 180 grader. Bruk helst epler som er faste og syrlige. Stikk ut kjernehuset. Eplene kan skrelles, men de norske eplene har et så tynt fint skall at jeg velger å la skallet sitte på. Snitt gjennom skallet midt rundt eplene, da sprekker de ikke så lett under stekingen.

Sett eplene i en ildfast form, helt litt kokende vann/eplejuice i formen. Varm opp honningen og fyll i hullet etter kjernehuset, press over litt sitron, dryss over rosiner mandler og kanel. Eller legg i annet fyll. Sett formen i varm stekeovn og stek til eplene er møre, men ikke så lenge at de faller sammen, ca. 20 minutter. Server eplene varme/lune med ønsket tilbehør .

Vaniljesaus

5 dl hel melk

1 vaniljestang

5-6 eggeplommer

100 g sukker

Slik gjør du:

Ha melk i en tykkbunnet kasserolle. Split vaniljestangen på langs og skrap ut frøene og ha i melken sammen med vaniljestangen og sukker . Kok opp melken, trekk kasserollen til side og la den stå og trekke 10-15 minutter. Hell den varme melken over eggeplommene og rør godt.

Sil blandingen tilbake i kasserollen og varm forsiktig opp til den begynner å tykne (rett under kokepunktet).

Tips: For melkefri kok opp Gryr og en splittet vaniljestang og eventuelt 1 ss sukker. La trekke 10-15 minutter til smaken av vanilje trekker ut i Gryr. Jevn med maisennamel rørt ut i litt Gryr eller vann. Smak til med sukker og vaniljesukker.