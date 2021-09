NTB: Ber ikke om forlenget isolasjon for Tengs-siktede

STAVANGER (TV 2): Politiet vil ikke be om at mannen som er siktet for drapet på Birgitte Tengs, blir sittende isolert i varetekt, ifølge NTB.

Mannen ble 3. september varetektsfengslet i fire uker – de to første ukene med full isolasjon. Dermed er isolasjonen utløpt fredag, og politiet har nå besluttet at de ikke vil be om en forlengelse.

«Politiet mener det ikke lengre er et sterkt behov for isolasjon i saken og vil ikke begjære forlengelse av isolasjonsperioden. Siktede er fremdeles underlagt brev- og besøksforbud», skriver Soma i en e-post til NTB.

TV 2 har ikke fått tak i politiadvokat Fredrik Soma, som har varslet at han er tilgjengelig fra pressen fra klokken 12 fredag.

Politiet har ikke i noen saker anledning til å be om isolasjon for mer enn to uker av gangen.

Mannen i 50-årene anket kjennelsen til Gulating lagmannsrett og begjærte seg løslatt, men denne ble forkastet. Dermed blir siktede holdt i varetekt fram til 1. oktober.

Han ble pågrepet på Lista for to uker siden, da han var på bobilferie. Gjennom sin forsvarer har mannen beskrevet pågripelsen som sjokkartet. Han nekter enhver befatning med de to drapene han nå knyttes til.

Siktelsen mot mannen i Birgitte Tengs-saken bygger i stor grad på nye DNA-analyser foretatt av medisinske eksperter i Østerrike. For to og et halvt år siden fant de mannlig DNA i en blodflekk på Tengs' strømpebukse.

I forbindelse med fengslingen av mannen kom det frem at politiet mener DNA-beviset peker tydelig i retning av siktede eller andre menn i hans farslinje. Mye av etterforskningen de seneste to årene har derfor dreid seg om å kartlegge alibiet til personer med lignende DNA-profil som siktede.