Kjell Ingolf Ropstad (KrF) møter pressen

Fredag møter KrF-leder og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad pressen. Tema for pressemøtet er ikke kjent i forkant, men innkallingen til pressemøtet kommer etter ytterligere avsløringer i pendlerbolig-saken.

Da KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad gikk inn i regjering i januar 2020 fikk han statsrådbolig, og måtte svare på om han hadde utgifter til egen bolig på hjemstedet.

Det er et krav for å slippe skatt på pendlerbolig, som Ropstad allerede hadde hatt i ni år, fra 2010 til 2019.

Da hadde han pendlerleilighet på Stortingets regning, mens han var folkeregistrert på gutterommet i foreldrenes bolig.

Unngikk 175.000 i skatt

Fredag kom ytterligere avsløringer i saken. Ifølge Aftenposten la KrF-lederen allerede i fjor høst en plan for hvordan han kunne unngå å skatte av statsrådboligen.

Avisen skriver at Ropstads foreldre i desember sendte ham en regning for faste utgifter på barndomshjemmet for 2020. Denne regningen skulle Ropstad betale, for å dokumentere for skattemyndighetene at han hadde utgifter til egen bolig.

I realiteten betalte aldri Krf-lederen for boligen, og han unngikk dermed å skatte av fordelen av en statsrådbolig. Slik unngikk han derfor 175.000 kroner i skatt.

Katastrofevalg

Avsløringene kommer på toppen av et allerede labert utgangspunkt for Kristelig Folkeparti. Ved årets stortingsvalg havnet partiet under sperregrensne på fire prosent.

Sist partiet gjorde et like dårlig valg, var i 1936, da de kun stilte med liste i Hordaland. Dermed er årets resultat partiets dårligste noensinne.

Med dagens regjering har KrF åtte mandater på Stortinget. Fra neste regjering sitter de kun med tre.

– Jeg er selvsagt bekymret for KrF, men jeg skal bevise at KrF er langt fra ferdig, sa Ropstad etter valget.