Eckhoff topper kåring: – Her må det ha skjedd en feil

Tiril Eckhoff (31) er Norges mest populære kvinnelige idrettsutøver, ifølge en undersøkelse gjort av Sponsor Insight for august.

På topp 10-lista, uavhengig av kjønn, har hun bare Karsten Warholm foran seg. På plassen bak følger Jakob Ingebrigtsen, mens en mann som Erling Braut Haaland er helt nede på en 10. plass.

Og mens Eckhoff gjerne svarer på spørsmål om statusen som OL-favoritt, blir hun langt mer brydd på spørsmål om at hun nå også er folkets favoritt.

– Ja, det skjønner ikke jeg heller. Både kjæresten min, onkelen min og jeg selv tror at det må være noe scam, ha-ha. Her er det en feil som har skjedd, sier hun.

– Du tror ikke på at du er den mest populære kvinnelige idrettsutøveren?

– Jeg tror fortsatt det er fake. Men jeg får nyte det denne måneden, det er jo litt kult. Og så varer det nok ikke så lenge, sier Eckhoff.

Kan velge mellom 130 navn

Vegard Arntsen er daglig leder i Sponsor Insight og sier at målingen over de mest populære idrettsutøverne gjøres på ukentlig basis, og samles hver måned.

Dette gjøres i utgangspunktet som en service for de ulike særforbundene. Norstat utfører undersøkelsen på vegne av Sponsor Insight, og har ifølge Arntsen et befolkningspanel fra 18 år og oppover som er jevnt fordelt etter kjønn, bosted og alder.

– Undersøkelsen er veldig enkel, og består av spørsmålet «hvilken norsk idrettsutøver liker du best?» Så er det en kobbel av 130 navn å velge mellom, eller man kan skrive inn egne navn.

De spurte kan krysse av for så mange navn de vil.

– Hvor mange blir spurt?

OL-FAVORITT: Etter drømmeresultatene sist vinter går Tiril Eckhoff inn i OL-sesongen som favoritt. Her fra fredagens økt på Lillehammer. Foto: Ernst A. Lersveen

– Det er 300-400 i måneden, 1000 i kvartalet eller 4000 på årsbasis. Det er en feilmargin der, men jeg ser ikke en spesiell grunn til at det skal være noe galt i tallene, sier Arntsen.

Bred appell

– Hva gjør at Eckhoff er så høyt oppe?

– Hun har vært topp 15 i mange år, og er en folkekjær utøver som vi har levd med i mange år. Tiril har et vinnende og positiv vesen, det er aldri skandaler, hun er flink i sosiale medier og kommer fra en sesong der hun gjorde det veldig bra og var stabilt god. Tidligere har hun vært mye av og på, og det har nok hindret henne i å nå så høyt opp. Men det er litt overraskende at hun ligger så høyt oppe nå med tanke på at vi er i august, sier Arntsen.

– Hvordan kan for eksempel Braut Haaland være såpass langt nede på lista, med tanke på hans posisjon?

MANGE UNGE FANS: Haaland-feberen herjet innenfor og utenfor Ullevaal i forrige uke, men i det brede laget av befolkningen scorer ikke Erling Braut Haaland like høyt. Foto: Lise Åserud

– Det er veldig enkelt: han appellerer i stor grad til menn, og i mindre grad til kvinner. Fotballspillere generelt treffer bedre hos menn enn kvinner. Det er ingen tvil om at de sportslige prestasjonene til Haaland er veldig gode, men dette er ikke en liste over hvem som har de beste sportslige prestasjonene. Det er veldig mange fotballfans som ikke kan forstå at dette stemmer, men cirka 40 prosent av befolkningen er interessert i fotball. Og de når gjerne ikke så godt ut til de som ikke er fotballinteressert. Dessuten er de gjerne mindre tilgjengelige i hverdagen, og nærheten blir ikke den samme, forklarer Arntsen.

Slik er topp 10-lista for august:

1) Karsten Warholm 43 prosent, 2) Tiril Eckhoff 35, 3) J. Ingebrigtsen 34, 4) Johannes Thingnes Bø, skiskyting 34, 5) Birgit Skarstein, roing 32, 6) Marit Bjørgen 32, 7) Therese Johaug, langrenn 31, 8) Johannes Høsflot Klæbo, langrenn 31, 9) Tarjei Bø, skiskyting 29, 10) Erling Braut Haaland, fotball 25.