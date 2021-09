Giftig fisk på norske badestrender: – Som å sette hånda i et brennende bål

Forskere slår alarm etter at det er oppdaget en veldig giftig fiskeart på flere badestrender i Mandal i Agder.

– Dette er rett og slett sjokkerende og ikke bra, sier en av landets fremste fiskeeksperter, Asgeir Alvestad, til TV 2.

Hobbyfisker Ingunn Josdal ble stukket av den giftige fisken og havnet på sykehus. Nå har alarmen gått hos flere etater.

Artsfisker Asgeir Alvestad fikk tips om at det ble gjort observasjon av den sjeldne fiskearten dvergfjesing på en badestrand i Mandal i begynnelsen av september. Han valgte derfor å dra til stranden for å prøve å finne arten, og det tok ikke lang tid før han fikk den første på kroken.

– Jeg fikk de første etter kun tre kast, og det er skremmende, sier Alvestad.

Svært giftig

Dvergfjesing holder til i Atlanterhavet og er veldig giftig. Flere eksperter TV 2 har snakket med sier at fisken kan være dødelig. Fiskens giftkjertler ligger gjemt på toppen og skyves opp når fisken føler seg truet.

Ingunn Josdal ble stukket av dverg-fjesing. Foto: Terje Frøyland / TV 2

– Fiskens kjertler inneholder en cocktail av giftstoffer som gjør at man får en ekstrem smerte hvis man blir stukket. Det å bli stukket av en vanlig fjesing sies å være 10 av 10 på smerteskalaen, men et stikk fra en dvergfjesing skal være enda verre. Kanskje smerteskalaen bør endres, sier Asgeir Alvestad.

Intens smerte

Hobbyfiskeren Ingunn Josdal i Mandal dro for å fiske 30. august, og hun fikk raskt en fisk på kroken.

– Først så kjente jeg et lite stikk, men etter noen sekunder kom det ekstrem smerte. Det var helt ubeskrivelig. Det var som å sette hånda i et brennende bål hvor du ikke klarer å få den vekk. Smerten var så sterk at jeg begynte å skjelve og kaldsvette. Jeg prøvde å løpe fra det, men det kan man jo ikke. Smerten var brennende, sier Josdal til TV 2.

Sjokkerende funn

Rudolf Svensen er avdelingsdirektør ved Naturhistorisk museum i Stavanger, og er blant landets fremste ekspert på forskjellige fiskearter. Han kaller funnet sjokkerende.

– Dette er ikke bra. Det ble funnet tre fisk av denne arten i norske farvann i 2018, men de ble fanget i not på 200 meters dyp. Nå er det funnet flere fisk helt inne på badestrendene i Mandal, og det er nærmest sjokkerende. Dette er en fisk som graver seg ned i sand og ligger stille der. Hvis noen kommer borti fisken, vil den umiddelbart ta ut giftkjertlene som ligger på toppen av kroppen, og man blir stukket, opplyser Svensen.

– Hva kan årsaken være at denne arten har kommet til Norge?

– Dvergfjesing holder til i sørligere strøk, men vi vet også at den har vært i Storbritannia noen år. I Danmark ble det oppdaget noen eksemplarer i fjor, noe som fikk stor oppmerksomhet. Det er usikkert hvorfor den kom til Norge. Det kan være klimaendringer og varmere vann hos oss, men det kan også være at fiskeegg har kommet med ballast fra skip. Dette er uansett spennende for oss som forsker på dette, sier Svensen.

Her kan man se den svarte giftkjertelen til dvergfjesingen. Foto: Asgeir Alvestad

Populær strand

TV 2 dro til Mandal sammen med Asgeir Alvestad for å forsøke å finne flere dvergfjesing. Ved Trappestranda, like ved den mer kjente Sjøsanden, bet fisken på med en gang. Etter to timer var ti eksemplarer av den gave fisken kommet i bøtta.

Det ble også gjort funn av fiskearten på nabostranda. Alvestad mener det er stor sannsynlighet for at fisken også kan være på den mest populære badestranden i Mandal, Sjøsanden.

– Ja, det er ikke usannsynlig at fisken også ligger i sanden på Sjøsanden.

Vil advare badende

Fiskeentusiasten Asgeir Alvestad er en såkalt artsjeger, og han har fisket 153 forskjellige fiskearter i Norge. Selv om det er stas å få en ny kunst på kroken, er han mest opptatt av å advare mot dvergfjesingen.

– For meg er det viktigst å få varslet kommune og badende om denne fisken. Det må settes opp advarsel om hvor de badende bør bruke badesko eller finne et annet sted å bade, sier Alvestad.

En vanlig fjesing og en dvergfjesing. Foto: Asgeir Alvestad

Vil gjøre tiltak

Kommuneoverlegen i Mandal, Viggo Lütcherath, visste ikke om funnet av den giftige fiskearten før TV 2 tok kontakt. Nå vil han se på mulige tiltak.

– Dette var jeg ikke klar over, og det er slettes ikke greit å få en slik fiskeart inn i norske farvann. Vi vet at stikk fra fjesing er veldig smertefullt. Hvis man blir stukket, så er et godt råd å legge stikkstedet i veldig varmt vann. Når jeg nå får høre at dvergfjesing er enda mer giftig enn vanlig fjesing, så bør vi advare folk, sier Lütcherath.

– Hva vil dere gjøre nå?

– Vi har nå varslet både statsforvalteren og Havforskningsinstituttet i Flødevigen og bedt dem om å kartlegge omfanget av denne arten, sier kommuneoverlegen.

Blir tatt vare på

Flere av fiskene som ble tatt i Mandal sendes nå til forskere i Stavanger. TV 2 har også vært i kontakt med Havforskningsinstituttet som omtaler funnet som oppsiktsvekkende. De vil også motta eksemplarer av gavefisken som nå er kommet til norske badestrender.