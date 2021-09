Måtte heise det røde flagget på Farmen: – Fryktelig mye blod

Det har allerede vært en berg-og-dal-bane for de 14 ferske forpakterne, etter de dro inn på årets Farmen-gård, med mange inntrykk og en helt ny hverdag å ta fatt på.

TV-seerne fikk dog allerede i premieren av den 17. sesongen være vitne til dramatikk på gården.

Deltakerne måtte nemlig tilkalle helsehjelp.

Se hva som førte til at deltakerne måtte ha legebesøk på Farmen i den aller første episoden, øverst i saken.

Skrek av smerte

Tirsdagens episode avsluttet på dramatisk vis.

Mens flere av deltakerne var i baksthuset og jublet over at de endelig klarte å separere fløte, som var en del av ukesoppdraget, ljomet det et skrik over gårdsplassen.

På tunet lå nemlig bussjåfør og Tik Tok-stjerne Robert Michael Scott (53) på bakken, mens bedriftsleder Grethe Enlid (49) presset en blodig klut over foten hans.

– Det gaper, det gaper, sa hun.

Da Scott skulle hogge ved, klarte han å hugge seg i foten med en øks.

SMERTE: Robert Michael Scott skrek av smerte da han hugget seg i foten med en øks. Foto: TV 2/Strix

– Det hørtes ut som kanskje foten var av. Det var fryktelig mye blod, og det er klart at da reagerer man fort, forteller Enlid til kameraet.

Deltakerne bestemte seg derfor for å heise det røde flagget for helsehjelp.

Pressesjef i TV 2 Jan-Petter Dahl bekrefter til TV2.no at Scott klarte å hugge seg i ankelen med en øks.

– Robert var uheldig, og hugget seg i ankelen med en øks. Såret blødde ganske mye, men han fikk hjelp av Grethe og crew på stedet til å stoppe blødningen med tøystykker, skriver han i en e-post til TV2.no.

BLODIG: Det ble en blodig affære da Robert Michael Scott klarte å hugge seg selv i ankelen med en øks i premieren av årets Farmen-sesong. Foto: Alex Iversen/TV 2

Skade-taktikk

I onsdagens episode fikk Scott storfint besøk av doktoren, som besluttet at Scott måtte sy i foten.

Selv om det gjorde vondt å bli lappet sammen, avslører Scott at han har en plan med skaden.

– Når jeg får stingene regner jeg med de må ut om omtrent to uker. Jeg kan melke denne skaden ved å gjøre minst mulig arbeid, sier han til kameraet.

– Jeg liker den taktikken, avslutter han.

BET TENNENE SAMMEN: Robert Michael Scott sier det gjorde vondt å bli lappet sammen, men bet tennene sammen. Foto: TV 2/Strix

Ble på gården

Dahl skriver til TV2.no at det var en uheldig situasjon, men at det aldri var nødvendig for Scott å besøke lege utenfor gården.

– Lege ble tilkalt og han sydde tre sting med lokalbedøvelse. Det var aldri nødvendig for Robert å besøke lege utenfor gården, skriver han, og legger til:

– Det var aldri snakk om at han skulle trekke seg som følge av uhellet.

LOKALBEDØVELSE: Robert Michael Scott måtte sy tre sting, og deretter ta det rolig noen dager, som følge av økseepisoden. Foto: Alex Iversen/TV 2

Scott fikk deretter beskjed om å ta det rolig i noen dager, og å holde foten høyt og såret rent og tørt.

Se Farmen tirsdag, onsdag og søndag på TV 2 og når du vil på TV 2 Play.

Se også Torpet mandag, tirsdag, torsdag og søndag når du vil på TV 2 Play.