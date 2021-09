Svensk landslagslege bekymret for utbrente utøvere: – Det er en taushetskultur

– Det er vår største utfordring i utholdenhetsidrettene nå. Spesielt blant jenter. Det er også gutter som har støtt på problemet, men vi ser at det er mer vanlig hos jenter. Dessverre har vi ikke noe godt svar på hvorfor det er sånn, sier Per «Pliggen» Andersson, lege for det svenske langrennslandslaget og for Sveriges olympiske komité (SOK), til nyhetsbyrået TT.

Andersson peker på to allerede kjente tilfeller.

* Ingvild Flugstad Østberg fikk første gang startnekt før åpningshelgen på Beitostølen i 2019 fordi hun ikke oppfylte landslagets helsekrav. Hun konkurrerte heller ikke sist sesong, og denne sommeren har hun stått over rulleskikonkurranser og en høydesamling i Italia.

* Frida Karlson, som i midten av august kuttet i treningen fordi hun hadde følt seg overbelastet og sliten. Torsdag opplyste Andersson at Karlsson igjen trapper opp treningen. Den svenske stjernen måtte allerede i desember 2019 ta pause fordi hun ikke oppfylte landslagets helsekrav.

Andre idrettsledere TT har snakket med, bekrefter at problemet er utbredt, og at mørketallene kan være store.

– Taushetskultur

Ifølge Andersson er det idrettsutøvere som trener på grensen av hva kroppen kan håndtere, samtidig som de av ulike årsaker ikke spiser nok og er uforsiktig med restitusjonen, som får utfordringer. Resultatet er at formen faller.

– Det er en taushetskultur rundt problematikken som er ødeleggende. Dette er svært vanskelige samtaler med personer som er i fare for å, eller som allerede har, krysset grensen. Det er viktig å finne det grunnleggende problemet om man skal inn i denne diskusjonen, sier han.

Andersson har noen klare råd til trenere i utholdenhetsidretter:

– Hver økning i treningsdosene betyr en økt risiko for at dette vil skje, og da må man være ekstra observant. I planleggingen må det også være rom for at den enkelte kan bli syk eller skadd. Tålmodighet er viktig, sier legen.

– Det handler ikke bare om medisin, men også ernæringsfysiologi, atferdsbevissthet, trening og fysiologi, sier han.

– Fra tidlig alder

Frida Karlssons mor og manager, tidligere landslagsløper Mia Karlsson, har tro på at det er mulig å løse problemet.

– Det handler om å avdramatisere og å gi riktig informasjon. Her er det viktig fra tidlig alder å gå gjennom trekanten med trening, spising og soving, sier hun til TT.

Hun forteller at de etter hver treningsøkt hjemme i Sollefteå, der Frida Karlsson og landslagskollega Ebba Andersson har vokst opp, har «fikapauser».

– Vi gjør det ikke bare fordi det er koselig, men for å lære de unge at når du har trent, fyller du opp igjen etterpå, sier Karlsson.

Pessimistisk Bjørgen

Langrennslegenden Marit Bjørgen er derimot skeptisk til at det skal være mulig å finne noen generell løsning på problemet.

– Det er en utfordring i toppidrett. Jeg tror ikke vi kommer til å bli kvitt dette helt. Det er noe vi må leve med, sier Bjørgen, som har følgende råd til unge talenter:

– Her er det viktig å være tålmodig og virkelig lytte til kroppen.

(©NTB)