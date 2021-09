TV 2 erfarer: Store endringer 27. september

Regjeringen holder pressekonferanse om koronasituasjonen fredag. Særlig for kommunene vil det snart komme store endringer.

Alle landets kommuner var mellom klokken 09.30 og 10.30 fredag innkalt til et møte med helsemyndighetene om koronasituasjonen.

Etter det TV 2 kjenner til var det rundt 500 personer til stede på det digitale møtet. Det er snakk om ordførere, kommunedirektører og beredskapsledere fra landets 356 kommuner.

TV 2 kan fredag ettermiddag erfare at det nå er satt en dato for store endringer i koronatiltakene i landet.

Den datoen er satt til 27. september. Det vil da tre i kraft endringer som får betydning for hele samfunnet, særlig kommunene.

Snakket om TISK

Det var helseminister Bent Høie (H) som ledet møtet fredag formiddag, i tillegg til at statsforvalterne, kommunesektorens organisasjon KS, FHI og Helsedirektoratet deltok.

TV 2 kjenner til at det på møtet ble snakket om TISK, smittesporing og veien videre.

Mye av møtet handlet om hvordan kommunene bør legge opp beredskapen når samfunnet åpnes. Kommunene hadde også mulighet til å komme med innspill.

– Krevende

Ordfører i Sigdal kommune, Anne Kristine Norman (Sp), mener dette er viktige temaer framover. Hun var ikke selv med på møtet fredag.

– Det er fint at vi nærmer oss en gjenåpning, men vi er jo skeptiske til eventuelle utbrudd. Testing og smittesporing krever mange folk, og er krevende for kommunene, sier hun.

– Det er utrolig ressurskrevende med all testingen og smittesporingen, så jeg synes det er viktig at kommunene får komme med innspill, sier hun.

De kommunene TV 2 har vært i kontakt med, var svært fornøyde med møtet, og var glad for at deres innspill blir hørt. Sentrale personer i kommuneledelsen i flere kommuner bekrefter ovenfor TV 2 at det skjer store endringer 27. september.

Torsdag kunne TV 2 fortelle at FHI mener vi nærmer oss en full gjenåpning av samfunnet.

– Ja, vi er nær det tidspunktet nå. Vi ser at smittetallene så vidt begynner å gå den riktige veien, og vi ser at smittespredningen i de deler av aldersgruppene som har vært høy tidligere, er under kontroll, sier smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI.

Vurderer på nytt

Helse- og omsorgsdepartementet har bedt Folkehelseinstituttet (FHI) vurdere om covid-19 fortsatt er en allmenfarlig sykdom. Det kan være en viktig brikke i gjenåpningen av Norge, skriver VG.

Da danske helsemyndigheter bestemte at covid-19 ikke lenger var en samfunnsfarlig sykdom, opphørte pandemiloven og dermed resterende restriksjoner.

Danskene bruker imidlertid testing, isolasjon, smittesporing og karantene aktivt for å holde epidemien under kontroll.

Rettelse: TV 2 hadde fredag ettermiddag en tittel i denne saken og på front som sa at TV 2 erfarer gjenåpning 27. september. Tittelen skulle ha vært «TV 2 erfarer: Store endringer 27. september». På grunn av en misforståelse lå dette publisert ut i noen minutter før det ble rettet.