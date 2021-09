Noman Mubashir mottar fremdeles hatmeldinger: – Jeg måtte ha voldsalarm

– Hvis vi skal normalisere det at vi er to pappaer som har to barn og lever sammen her i Oslo, så må vi jo vise oss frem. Vi må eksponere oss, selv om det kan være sårbart.

Det sier NRK-programleder Noman Mubashir (47) til Dorthe Skappel og God kveld Norge som er på besøk i huset han bor i med familien sin på Oslos vestkant.

Der er også samboeren Frode Strømø (47) og bonusbarna Rafael (12) og Isabel (12), alle fire samlet rundt grytene på kjøkkenet.

Strømø og Mubashir har vært sammen i mer enn ti år, men i første halvdel av forholdet holdt de en lav profil.

Måtte gjemme seg

– Du har på en måte vært hemmelig?

– Hemmlig-ish. Jeg var med å sparke ham litt ut av skapet, smiler Strømø.

Han erkjenner at det var litt sårt å måtte gjemme seg på premierer og lignende. Å være i skjul.

– Det var ikke lett. Jeg var ikke nødvendigvis helt fornøyd med det, det skal jeg innrømme, sier samboeren.

Mubashir synes også det var kjipt å ikke kunne vise frem kjæresten.

– Jeg la ut bilder fra feriene vi var på i Spania. Da synes jo han det var litt trist at han aldri var med på bildene, sier han.

Men så endret det seg.

Se hele intervjuet med Mubashir og familien i videovinduet under:

Fikk voldsalarm

Høsten 2016 bestemte Mubashir for å endelig ta eierskap til den han er – han vil ikke gjemme verken partneren eller seg selv mer.

Det har kostet, på flere måter. Han utdyper overfor Skappel når de er på luftetur med familiens firbente bestevenn, Mocca:

– Da jeg snakket med deg sist, hadde jeg nettopp sagt offentlig at jeg er homofil. Det var tungt. Jeg fikk jo drapstrusler og hatmeldinger. Jeg fikk voldsalarm. Så skal du prøve å være helt normal overfor barna. Det var ikke lett, sier Mubashir.

I dag, fem år senere, fortsetter hetsen med jevne mellomrom.

– Det er mange slengbemerkninger på Instagram. Jeg ignorerer, blokkerer og sletter. Det jeg antar var en «fake» profil skrev nylig under et bilde av meg og familien på ferie «pakkis» og «kosra, som er et nedsettende ord om homofile, forklarer Mubashir.

Han har blitt mer hardhudet med årene.

– Jeg er såpass voksen nå, så jeg bryr meg ikke. Men jeg deler det fordi folk må forstå at det fortsatt er mye hat og homofobi der ute. For meg var det et signal om at vi alle må bekjempe homofobi og rasisme, sier han.