Fant flere titalls syke katter: – Aldri sett liknende

I slutten av juli satt Marianne Madsen (46) og mannen hennes utenfor huset sitt i Høyanger i Sogn og Fjordane, da de plutselig fikk øye på tre små kattunger.

Da de tok en nærmere kikk, viste det seg at kattungene hadde kraftig øyebetennelse, midd og mark.

ETTERLYSTE MATTILSYNET: Marianne Madsen (46) har gjentatte ganger bedt Mattilsynet ta tak - uten hell. Foto: Privat

Ikke lenge etter skjønte de hvor kattungene kom fra. I huset, der en kvinne nylig hadde flyttet inn, var det fullt av katter som alle så ut til å være i dårlig forfatning.

– Jeg tror det var 30 stykker, alle syke og underernærte. Den ene var så avmagret at vi ikke visste om den ville overleve, forteller Madsen.

Hun kontaktet Dyrebeskyttelsen i Sogn og Fjordane, som raskt anmeldte saken til Mattilsynet. Men derfra har tiltakene uteblitt.

– De var her, og så dro de igjen. Vi har ringt og mast, sier Madsen.

– Aldri sett liknende

Styremedlem i Dyrebeskyttelsen i Sogn og Fjordane, Anne Jo Bjordal, har vært inne i huset der kattene bodde. Hun ble sjokkert over synet som møtte henne.

– ET HAV AV KATTER: I dette huset var det stuet inn flere titalls katter. Foto: Privat

– Jeg har sittet i styret i Dyrebeskyttelsen i åtte år, og aldri sett noe liknende. Og vi har sett ganske mye på disse årene, forteller hun.

ALDRI SETT LIKNENDE: Styremedlem i Dyrebeskyttelsen, Anne Jo Bjordal, ble sjokkert av synet som møtte henne. Foto: Privat

Kvinnen som eier kattene bodde i en flerdelt bolig. I etasjen der kvinnen bodde var sikringsskapet til leiligheten under, og mens kvinnen var bortreist tok en nabo seg inn i leiligheten for å bytte en sikring.

– Da ble han møtt av et hav av katter. De hadde ikke mat eller vann, og dama hadde vært borte i rundt en uke. Det var derfor han kontaktet oss, forteller Bjordal.

Sammen med andre fra Dyrebeskyttelsen dro hun til leiligheten for å se til kattene.

– Vi kjente lukten av kattetiss allerede halvveis opp til huset. Jeg tipper det var 20-30 katter der inne. De var syke og dårlige uten mat og vann, og de hadde ikke do, så det var kattebæsj overalt, sier Bjordal.

Etter besøket kontaktet hun politiet, for å loggføre at hun hadde gått inn i leiligheten for å sikre at dyrene fikk tilgang til vann og mat.

MØTT I DØREN: Allerede i trappen opp til leiligheten ble Bjordal møtt av dette synet. Foto: Privat

Ikke akutt

Hun kontaktet Mattilsynet morgenen etter, som igjen kontaktet katteeieren. Men da Bjordal fulgte opp for å høre hva som ble gjort med saken, ble hun overrasket.

– De var der og snakket med henne, og så dro de igjen. De sa de ikke hadde gjort noe, fordi det ikke var akutt. Men hvis ikke dette er akutt, da vet ikke jeg.

Heller ikke da Dyrebeskyttelsen tilbød Mattilsynet å ta imot alle kattene, ble det gjort noe.

– Jeg har sagt til Mattilsynet at vi står klare til å komme og hente kattene. Vi prøver å gjøre det rette, men systemet gjør ingenting. Mattilsynet vet om alt, men ingenting skjer. Vi er helt hjelpeløse, og det er utrolig frustrerende.

Skaffet flere katter

IKKE AKUTT: Beskjeden Bjordal fikk fra Mattilsynet var at situasjonen ikke var akutt. Foto: Privat

Både Bjordal og en kollega tok kontakt med katteeieren som privatpersoner, og spurte om de kunne få noen av kattene.

– Jeg fikk med meg fire stykker. Men hun var bortreist en uke, og da hun returnerte, hadde hun med seg enda flere katter, forteller Bjordal.

Avdelingen i Sogn og Fjordane har nå inne totalt 25 katter fra kvinnen. Bjordal anslår at kvinnen har omtrent tilsvarende antall igjen.

– Kattene har blodig diaré alle sammen, er underernærte og livredde. Mange har den smittsomme sykdommen mycoplasma, forteller hun.

Vil ikke kommentere saken

Avdelingssjef for Mattilsynet avdeling Sunnfjord og Sogn, Gro Eliassen, ønsker ikke å kommentere den konkrete saken på grunn av taushetsplikt.

TAUSHETSBELAGT: Avdelingssjef for Mattilsynet i Sunnfjord og Sogn, Gro Eliassen, kan ikke kommentere den konkrete saken. Foto: Mattilsynet

På generelt grunnlag opplyser hun om at Mattilsynet gjør en faglig vurdering av dyrenes levemiljø, helsetilstand, tilsyn, stell og kompetanse hos dyreeier, i tilfeller der det er meldt om bekymring.

– Ut fra denne vurderingen, og hvor alvorlig situasjonen er, bestemmer vi hvordan saken skal håndteres videre, sier hun, og legger til:

– I mindre alvorlige tilfeller veileder vi dyreeier om hold og stell av dyr. Andre ganger fatter vi vedtak om at dyreeier må gjøre endringer i dyreholdet.

– God omsorg og godt stell avgjørende

Eliassen påpeker at Mattilsynet i alvorlige tilfeller har mulighet til å ta dyr i midlertidig forvaring, eller å gi dyreeier forbud mot å drive med dyr.

På spørsmål om ikke Dyrebeskyttelsens vurdering vektlegges, svarer Eliassen at alle innmeldte bekymringer vurderes.

– Finnes det noen grense for hvor mange dyr en privatperson kan ha, før dere pålegger dyreeieren å redusere antallet, dersom det er indikasjoner på at hvert enkelt dyr får mangelfull oppfølging og omsorg?

– Det finnes ingen konkret grense, det som alltid vil være avgjørende er om hvert enkelt dyr får god omsorg og godt stell, svarer Eliassen.

– Rystet

TV 2 har vært i kontakt med katteeieren, som sier hun har hatt en fin dialog med Mattilsynet.

– De har gått frem på en redelig måte. Men Dyrebeskyttelsen har vært forferdelig å forholde seg til, sier kvinnen.

Katteeieren sier hun har kontaktet organisasjonen gjentatte ganger, men at det har vært vanskelig å få til en dialog.

Kvinnen har oppfattet Mattilsynet som profesjonelle og vennlige, men har ikke det samme å si om Dyrebeskyttelsen.

– Det er bare sinne og agressivitet fra de. Jeg er rystet over hvordan Dyrebeskyttelsen her jobber, sier hun.

Dyrebeskyttelsen kjenner seg ikke igjen i denne beskrivelsen.

– Vi har konfrontert henne med hvor syke kattene er, og tilbudt oss å ta over kattene. Vi forsøker alltid å opptre saklig og rolig, sier Anne Jo Bjordal.

Bjordal legger til at all kontakt med katteeieren har foregått via SMS.