Drømmer om å hente hjem Sagosen

Elitelaget i håndball for menn i Trondheim, Kolstad, ønsker å bygge et topplag. TV 2 vet er flere spillere i utlandet er kontaktet. Blant dem er norske landslagsspillere.

– Jeg vet det er mange rykter om oss nå, og de kan jeg ikke si noe om. Men drømmen vår er å hente hjem Sander Sagosen, sier daglig leder i Kolstad, Jostein Sivertsen, til TV 2.

– Vi har drømmer, visjoner og ambisjoner. Målet er å bli Norges beste klubb på herresiden innen 2024. Det er det vi jobber mot, og tiltakene blir deretter.

Positiv Sagosen

Sander Sagosen er for øyeblikket inne i sitt andre år av en treårskontrakt i den tyske toppklubben Kiel. 26-åringen dro utenlands i 2014 og var først tre år i Aalborg før han tok tre år i Paris Saint-Germain.

– Det er en vågal tanke og morsom drøm. Jeg kommer jo fra Trondheim og selvfølgelig hadde det vært en drøm, men mye må på plass før den tid. Jeg har kontrakt her til 2023, men ingen vet hva fremtiden bringer. Det hadde vært en drøm for oss alle å kunne skape noe stort i Norge og med Kolstad for min del på trøndersk jord, sier Sagosen til TV 2.

– Hva skal til?

– Der jeg er i karrieren og der jeg er som håndballspiller nå så er ikke, satt på spissen, den norske ligaen nok for meg. Jeg skal vinne Champions League hvert år og da må jeg være i en klubb som har de samme ambisjonene. Hvis du får det på plass, et lag som er konkurransedyktig i Champions League, så for all del. Da skal jeg gjerne stå på døra til Jostein og banke på.

Før denne sesongen ble far til Sander Sagosen, Erlend Sagosen, hentet inn i trenerteamet til Kolstad - ikke for å hente hjem sønnen, men med ønske om å skape en ny Sander.

FAR: Erlend Sagosen har blitt med i trenerteamet i Kolstad. Foto: Lise Åserud / NTB.

Det er også far Sagosen som har fått skylden, eller æren, for å sette skyhøye mål for sesongen: vinne sluttspillet som Elverum har hatt fast abonnement på.

Nå har Kolstad fått en marerittstart med tre tap, men ambisjonene i klubben har ikke blitt mindre.

– Vi har en korttidsplan og en langtidsplan. I øyeblikket har vi satset veldig ungt og så får vi krydre det etter hvert, forklarer Jostein Sivertsen.

– Med sterkt krydder fra utlandet?

– Det er ingenting som er signert. Det er mye jobb som skal gjøres over lang tid og det er stor usikkerhet. Men drømmen ligger der, sier Kolstads daglige leder.

Ønsker flere landslagsprofiler

TV 2s håndballekspert, Bent Svele, har fanget opp at ting er på gang i Trondheims-klubben.

– At Kolstad har startet spillerjakten er langt mer enn rykter. At de ønsker å holde kortene tett til brystet er ingen overraskelse, sier Svele.

– Det er langt fra ønske om kontrakt til undertegnet kontrakt, men vi vet med stor grad av sikkerhet at toppspillere er kontaktet.

Landslagsspillerne Magnus Abelvik Rød og Magnus Gullerud er blant dem. For øyeblikket spiller de to for Flensburg og Magdeburg i Bundesligaen.

ØNSKET: Magnus Abelvik Rød fikk sin landslagsdebut i 2014 og har 65 A-lagskamper for Norge. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB.

Det skal være flere norske og islandske landslagsspillere på blokka til Kolstad.

– Det er et veldig spennende og svært ambisiøst prosjekt klubben har på tegnebrettet. Det vil kreve enorme summer på et nivå vi ikke har sett tidligere i norsk klubbhåndball, sier Svele.

– Det blir interessant å se om Kolstad kan få til dette. En nøkkel ligger i å få Sander Sagosen hjem.

Landslagssjefen

Landslagssjef Christian Berge, som er fra Trondheim, skal være ønsket i en rolle rundt laget. Men han har kontrakt med håndballforbundet til etter mesterskapet i 2025, og forbundet er prinsipielt mot delte løsninger.

Berge ønsker ikke å si noe til TV 2 om saken, men synes det er spennende og topp for norsk håndball at Kolstad ønsker å satse.

TRENER: Siden 2014 har Christian Berge vært landslagstrener for håndballgutta og har kontrakt med håndballforbundet til etter VM i 2025. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Ryktene har også nådd generalsekretæren i Norges Håndballforbund, Erik Langerud.

– Ja, du er ikke den første som tar kontakt, men Berge er landslagstrener hos oss i flere år framover og det er en hundreprosentstilling. Landslagssjefene kan bidra inn mot klubbene, men vi ønsker ingen deling. Hvis en landslagssjef ønsker å gjøre noe annet før kontrakten går ut må vi diskutere det, men det er ikke tema nå, sier Langerud.

– Det er neppe noe stort tema i forbundet nå, sier Svele og legger til:

– Men vi har klare indikasjoner på at Kolstad har vært i kontakt med forbundet. Dette viser at Kolstad jobber med store navn i alle posisjoner.