Elbil til 50.000 kroner – slik gjør du et godt kjøp

Mest mulig rekkevidde er noe som veier tungt for mange av dem som kjøper elbil. De har da også fått mye å velge mellom de siste årene. Nå er det mange modeller som klarer pluss/minus 500 kilometer – i alle fall på sommeren.

Dette er naturligvis ekstra viktig hvis du skal bruke elbilen som bil nummer én. Da må den ikke bare fungere i hverdagene, den må også gjøre jobben på helgeturer og ferier.

Hvis du «bare» skal ha en elbil til småkjøring derimot, da er ikke behovet for rekkevidde like stort. Typisk hvis du trenger en bil nummer to som skal brukes til å kjøre til og fra barnehage, skole og butikker i nærområdet.

– De aller fleste «vanlige» kjøreturer er på under 30 kilometer. Det er heller ikke veldig mange som pendler stort lenger enn dette til jobben. Da kan det fungere fint med en elbil som går langt kortere enn rekkeviddemesterne. Og dem er det en god del av på bruktmarkedet, sier Brooms bilekspert, Benny Christensen.

Fra 25.000 kroner

Her snakker vi gjerne modeller av det vi kan kalle første generasjons elbiler. De kan være inntil ti år gamle, de har ofte gått et stykke – men det kan fortsatt være mye bil igjen.

– Dette er biler som tidlig Nissan Leaf, Mitsubishi i-MiEV som også har søstermodeller fra Peugeot og Citroën og VW e-Up! Teknologien føles i dag ganske frakjørt, men de kan fortsatt kan gjøre en god jobb for eierne sine, i mange år til, sier Benny.

– Hva snakker vi prismessig her?

– Biler som er kjørbare og i noenlunde grei stand får du fra 25.000 kroner. Jeg vil anbefale å legge litt mer penger i det. For rundt 50.000 kroner har du ganske mye å velge mellom. Går du opp litt til, øker også antall modeller, sier Benny.

Noen sliter mer med å bli kvitt brukte elbiler

Den første bølgen av elbiler begynner nå å få mange år på hjulene. Det gjør også at du får dem billig som bruktbiler. Foto: NTB Scanpix

Spørre og grave

I de laveste prisklassene selges bilene gjerne fra private. Forhandlere styrer ofte unna biler som er såpass gamle – og rimelige.

Som kjøper står du da litt svakere enn om du kjøper fra en profesjonell aktør. Men det bør absolutt ikke stoppe deg om du er ute etter en slik bil.

– Det er svært viktig å ha en skriftlig kontrakt. Dessuten bør du også ha mest mulig skriftlig fra dialogen med selger. Bruk gjerne e-post eller kommuniser via Finn. Det kan også være smart å ta vare på annonsen. Generelt er det lurt å spørre og grave mest mulig om bilen. Da står du også sterkere hvis det oppstår problemer i etterkant, sier Benny.

Volvos første som bare er elbil – her er den i Norge

Bremser er en gjenganger

Noe av det positive med elbil som bruktbil, er at det er langt færre deler som kan gå i stykker her – enn på en fossilbil. Dermed er det også færre ting å bekymre seg for. Men ulikheter til tross – noe er også likt:

– Ja, for eksempel at elbiler ruster like mye som andre biler og når de nærmer seg ti år kan det absolutt begynne å merkes. Dette avhenger også av hvor i landet bilen har gått. Det er stor forskjell på kjøring i saltlake, kontra tørr og kald vinter uten dette. Mye handler også om hvordan bilen har blitt tatt vare på. Rust tar livet av veldig mange biler hvert år, derfor er det viktig å sjekke det nøye, sier Benny.

– Andre ting?

– Bremser er en gjenganger og kan faktisk være et større problem på elbiler, enn fossilbiler. Det kan høres rart ut, men det er fordi de brukes så lite, på grunn av regenerering. Derfor ruster de ofte, før de blir slitt. Derfor er det viktig å sjekke bremsene nøye. Det gjelder også øvrige slitedeler. Servicehistorikk er like viktig på elbiler som på alle andre biler, spesielt når de begynner å få noen år på veien. Er det lenge siden forrige service, da ville jeg vært skeptisk, sier Benny.

Tesla-eierne sparer mye – for andre kan det bli rådyrt

Batteripakken er den mest kostbare delen av en elbil. Den bør sjekkes før kjøp og det er ekstra viktig jo eldre bilen er.

Sjekke batteripakken

– ... og så er det vel én ting mange lurer på her, nemlig batteriene?

– Ja, det er nok helt riktig. «Hvor lenge varer egentlig batteriene», det er et spørsmål jeg ofte får rundt brukte elbiler. Det finnes naturligvis ingen fasit her, men erfaringene så langt tyder på at det ikke er stor grunn til bekymring her. Battteripakkene vil svekkes noe underveis, men i svært få tilfeller snakker vi dramatiske endringer. Vi kan nok snarere regne med at batteripakken holder lenger enn resten av bilen, sier Benny.

Han anbefaler likevel en litt nøyere sjekk her:

– Ja, absolutt! Å få testet tilstanden på batteripakken hos en forhandler er smart. Det er også viktig å spørre og grave og få mest mulig informasjon ut av selger. Sjekk også om det har vært skader på batteripakken, eller om deler av den har vært byttet ut. Batteriene er den mest kostbare delen på en elbil. Derfor er det også veldig viktig at alt er på stell og i orden her, avslutter Benny.

