Dette frykter WHO nå: – Kan ta hele verden tilbake til start

Vaksinemangel kan gjøre deler av Afrika om til yngleplasser for vaksineresistente virusvarianter, advarer Verdens helseorganisasjon (WHO).

De forespeilede leveransene til kontinentet via Covax-samarbeidet har blitt kuttet med rundt 150 millioner doser. Det betyr at til sammen 470 millioner doser er ventet, og dermed vil kun 17 prosent være vaksinert innen året er omme, ifølge WHO. Målet var 40 prosent.

– Den svimlende ulikheten og de store forsinkelsene i vaksineleveransene truer med å gjøre områder i Afrika om til yngleplasser for vaksineresistente varianter, sa Matshidiso Moeti, WHOs regiondirektør for Afrika.

– Dette kan til slutt ta hele verden tilbake til start, la han til.

Nedskaleringen av vaksinemålet kommer mens Afrika passerer 8 millioner registrerte smittetilfeller. Om lag 95 millioner doser skulle blitt sendt til kontinentet i september, men trass i at leveransene er gjenopptatt, har Afrika kun vært i stand til å vaksinere 50 millioner mennesker – 3,6 prosent av befolkningen, ifølge WHOs Afrika-gren.

Covax-samarbeidet er ment å sørge for at 92 fattige land og territorier får tilgang til gratis vaksiner, gjennom finansiering fra rikere land.

I forrige uke ble forventningene for leveransene nedjustert. Blant årsakene som ble oppgitt, var eksportforbud, prioritet av bilaterale avtaler mellom produsenter og land og forsinkelser i papirarbeidet.