Ny vending i saken som ryster USA – stjerneadvokaten planla sitt eget drap

I juni ble Alex Murdaughs mor og sønn skutt og drept i sitt eget hjem. Nå er han arrestert for å ha planlagt sitt eget drap, og politiet gjenåpner etterforskningen av dødsfallet til advokatens hushjelp.

Alex Murdaugh kommer fra en lang rekke mektige og velrennomerte advokater. Advokatfirmaet Murdaugh ble grunnlagt for over 100 år siden, og anses som en institusjon i South Carolina. I fire generasjoner har Murdaugh-familien prosedert i delstatens rettssaler, og Alex er intet unntak. Nå må advokaten belage seg på nye runder i rettssalen, denne gangen fra tiltalebenken.

Alex Murdaugh overga seg til politiet torsdag. Foto: Hampton County Detention Center via AP

Saken har fått bred mediedekning i USA, og fremstår like mye som en såpeopera som en gresk tragedie. Torsdag ble Murdaugh pågrepet, mistenkt for å ha planlagt og forfalsket sitt eget drap, skriver CNN. Advokaten er også i politiets søkelys i forbindelse med d uoppklarte drapene på hans kone og sønn i juni, noe Murdaugh selv nekter for å være involvert i.

Advokaten innrømmer derimot å ha planlagt sitt eget drap. Så sent som 4. september ba han en av sine klienter om å skyte ham. Planen var at Murdaughs gjenlevende sønn kunne hente ut livsforsikringspremien på 10 millioner dollar, drøyt 86 millioner kroner.

Leiemorderen bommet

Dagen før det planlagte drapet fikk Murdaugh sparken av sitt eget advokatfirma, etter at styremedlemmer oppdaget at advokaten hadde unndratt flere millioner dollar fra både firmaet og deres klienter. Murdaugh hadde i en lengre periode slitt med rusproblemer etter kona og sønnens død, og ifølge advokatene var avskjedigelsen dråpen som fikk begeret til å renne over.

Curtis Edward Smith fikk i oppdrag å skyte Murdaugh, men bommet. Foto: Colleton County Sheriffs Office via AP

4. september kjørte Murdaugh og klienten Curtis Edvard Smith til det som skulle bli hans endestopp. Smith skitet på Murdaughs hode og trakk av, men kulen endte opp med å sneie skallen til advokaten.

Murdaugh ringte nødnummeret og hevdet at han var blitt skutt av en tilfeldig forbipasserende. Smith sitter også bak lås og slå.

Ville fokusere på kona og sønnen

Jim Griffin er en av Murdaughs forsvarere, og sier hans klient nå er tiltalt på en rekke ulike punkter, deriblant forsikringssvindel og å ha løyet til politiet. Om han finnes skyldig, risikerer Murdaugh 20 år i fengsel.

Murdaugh tilsto det planlagte attentatet i en samtale med sine advokater, og de ble sammen enige om å ta saken videre til politiet.

– Han ville ikke at politiet skulle bruke mer tid på denne falske forbrytelsen i stedet for å løse drapene på Maggie og Paul, sier forsvareren Dick Harpootlian ifølge New York Times.

Den tragiske historien begynte 7. juni i år, da Murdaugh oppdaget at kona Maggie og sønnen Paul var skutt flere ganger i sitt eget hjem. Murdaugh hadde akkurat besøkt sin syke far da han gjorde det grusomme funnet. Faren døde bare noen dager senere.

Buster Murdaugh (i midten) under moren og brorens begravelse i juni. Faren ønsket at Buster skulle motta forsikringspremien på 10 millioner dollar. Foto: Kacen Bayless/The Island Packet via AP

Forsvareren Harpootlian insisterer på at Murdaugh ikke har noe med drapene å gjøre, og sier han planla sitt eget drap fordi han var deprimert og slet med rusavhengighet.

Ny vending

Saken har sjokkert hele USA, og blir ikke noe mindre dramatisk av at politiet i South Carolina gjenåpner etterforskningen av dødsfallet til Murdaughs hushjelp, som mistet livet i advokatens hjem i 2018. Den 57-år gamle hushjelpen Gloria Satterfield skal ifølge rettsdokumentene ha snublet og falt, men rettsmedisineren sier hun aldri fikk beskjed om dødsfallet og at det aldri ble gjennomført en obduksjon.

Alex Murdaugh var tydelig preget under torsdagens fengslingsmøte. Foto: Mic Smith/AP Photo

– På dødssertifikatet står det at dødsårsaken var «naturlig». Det er uforenelig med skader man pådrar seg når man snubler og faller, sier rettsmedisineren.

Etter dødsfallet inngikk Satterfields sønner et forlik med Murdaugh, hvor de etter avtalen skulle motta 505.000 dollar. Disse pengene fikk de aldri, og sønnene har nå saksøkt Murdaugh.

– Jeg kan ikke huske en sak som trenger å belyses mer enn denne, sier sønnenes advokat Ronnie Richter.