Brannvesenet tar ekstraordinært grep for å redde verdens største tre

Colony Fire er en av to skogbranner som sprer seg med voldsom fart i Sequoia National Park, nasjonalparken oppkalt etter sine gigantiske sequoiatrær, også kjent som mammuttrær på norsk.

Giganten General Sherman Tree måler 1487 kubikkmeter og står 84 meter over bakken. Foto: Mark Ralston/AFP

I løpet av torsdag er det forventet at brannen vil nå Gigantskogen, et område av parken som er hjem til 2000 mammuttrær. Blant disse trekjempene finner man General Sherman Tree, som også er verdens største målt i volum.

Giganten klokker inn på 1487 kubikkmeter, står 84 meter over bakken og stammen har en omkrets på 31 meter. Nå frykter man at General Sherman Tree og flere andre kjempetrær vil gå opp i røyk, skriver USA Today.

Velprøvd metode

Derfor har brannvesenet tatt grep. Den nedre delen av stammen er nå pakket inn i et brannteppe laget av aluminium. Det samme er et par andre, eldre mammuttrær, i tillegg til det tilhørende museet som ligger i nærheten. Brannteppene er laget for å tåle intense temperaturer over kort tid, og myndighetene sier teknikken har fungert i tilsvarende situasjoner.

Da skogbranner herjet i Lake Tahoe, et stykke lenger nord i California, overlevde hus som var pakket inn i aluminiumsteppene. Nabohusene som ikke var beskyttet ble slukt av flammene.

Brannvesenet dekker inngangsskiltet til nasjonalparken i branntepper av aluminium. Flere trær får samme behandling. Foto: AFP PHOTO / NATIONAL PARK SERVICE

Lederen for nasjonalparken, Clay Jordan, har fortalt brannvesenet hvor viktig det er å beskytte de grønne kjempene. Han håper at nasjonalparkens hyppige bruk av kontrollerte branner, ment for å fjerne andre former for trær og vegetasjon som potensielt kan forårsake skogbranner, vil gjøre mammuttrærne godt rustet om flammene skulle nå dem.

– Vår lange erfaring med kontrollerte branner gir oss grunn til optimisme. Forhåpentligvis vil Gigantskogen unnslippe uten skader, sier Clay ifølge Associated Press.

Over 10.000 gikk tapt

Likevel er ikke disse skogbrannene som andre branner. Delvis grunnet klimaendringer har California de siste årene opplevd noen av de største og kraftigste skogbrannene gjennom tidene, og varmen kan vise seg å bli for mye for selv de mest hardføre trærne.

Da Castle Fire herjet i California i fjor, gikk opptil 10.600 mammuttrær tapt.

Tusenvis av trær gikk tapt i Castle Fire i fjor sommer. Foto: Kent Porter/AP Photo

En historisk tørketid og hetebølger knyttet til klimaforandringer har gjort det stadig vanskeligere å hanskes med skogbrannene på vestkysten. Forskere sier klimaendringer har gjort regionen varmere og tørrere de siste 30 årene, og at man trolig vil se enda kraftigere og hyppigere skogbranner i fremtiden.