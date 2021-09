Biden kritiseres fra alle kanter: – Det minner om Trump

Frankrike reagerer med vantro og sinne på president Joe Bidens kunngjøring om at USA vil danne et partnerskap med Storbritannia og Australia for å hamle opp med trusselen fra Kina. Som del av avtalen vil USA dele svært avansert teknologi med Australia, som blant annet vil byge flere atomubåter de neste årene.

Franskmennene kaller partnerskapet «brutalt og uforutsigbart», og sier den plutselige avgjørelsen «minner om noe Donald Trump ville gjort».

Sint og bitter

Utenriksminister Jean-Yves Le Drian var den første til å kritisere samarbeidet, noe som skjedde i et radiointervju med Franceinfo.

– Jeg er veldig sint og bitter. Dette er ikke hvordan allierte oppfører seg, slo utenriksministeren fast.

Utenriksminister Jean-Yves Le Drian sammenlikner Joe Biden med Donald Trump. Foto: Karim Jaafar/AFP

Kort tid senere kom Le Drian og forsvarsminister Florence Parly med en felles uttalelse, hvor de gjorde det klinkende klart hva de synes om avtalen:

– USAs avgjørelse om å utelukke europeisk alliert og partner som Frankrike er beklagelig, og gir liten mening, tordner ministrene ifølge Associated Press.

At utenriksministeren sammenlikner president Biden med forgjengeren i Det hvite hus vil neppe gå upåaktet hen hos demokraten, men Le Drian hadde ingen planer om å gi seg med det.

600 milliarder opp i røyk

I 2016 inngikk Frankrike en liknende avtale med Australia, hvor de skulle bistå australierne med ubåter, som er langt mindre sofistikerte enn de Australia nå får av USA. Avtalen hadde en prislapp nesten 600 milliarder kroner, men ble brått verdiløs over natten. Nå varsler Frankrike rettslige skritt mot Australia.

– De har dolket oss i ryggen. Vi hadde etablert en gjensidig tillit med Australia, og denne tilliten har blitt brutt, tordner Le Drian.

Australia og statsminster Scott Morrison investerer i flere amerikanske atomubåter, her fra Pearl Harbor. Foto: US Navy via AP

Da den ferske avtalen ble presentert på en pressekonferanse natt til torsdag, nevnte ikke statsminister Scott Morrison Frankrike en eneste gang. Franksmennene var heller ikke involvert i forhandlingene av den nye avtalen, og skal bare å fått fem timers varsel av Australia.

– Vi fikk vite om det på onsdag, sier forsvarsminister Parly.

EU reagerer

Hvor alvorlig dette er for forholdet mellom USA og Frankrike gjenstår å se. Men at franskmennene er dypt fornærmet, er hevet over enhver tvil. Torsdag avlyste de en høytidelig gallamiddag ved ambassaden i Washington, D.C., som var ment å hylle forholdet mellom landene, skriver New York Times.

Avtalen er et økonomisk og diplomatisk nederlag for Emmanuel Macron, syv måneder før valget. Foto: Ludovic Marin/AFP

I tillegg til de økonomiske konsekvensene, er den ferske avtalen et diplomatisk nederlag for president Emmanuel Macron, som i flere år har jobbet med å øke Frankrikes nærvær i Stillehavet. Om syv måneder stiller Macron til gjenvalg i Frankrike, og hans politiske motstandere utnytter nå nederlaget for alt det er verdt.

– Dette er en politisk katastrofe og en offentlig ydmykelse, sier opposisjonsleder Marine Le Pen, som mener avtalen er skadelig for Frankrikes omdømme.

Bidens løfter brister

Da Biden tiltrådte som president i januar, var budskapet klart: «USA er tilbake». Donald Trump hadde lenge vist mistro til både gamle allierte og internasjonale avtaler, men dette skulle det bli slutt nå på. Gjennom den kaotiske tilbaketrekningen i Afghanistan og avtalen med Australia har presidenten på kort tid klart å fornærme flere sentrale allierte.

Biden har nemlig ikke bare tråkket på tærne til Frankrike, men til hele EU. Unionens utenrikspolitiske leder, Josep Borrell, reagerer sterkt på at de aldri ble spurt om å delta i forhandlingene.

Josep Borrell reagerer på at EU ikke ble inkludert i forhandlingene. Foto: Julien Warnand/Reuters

– Jeg tviler på at en avtale som dette ble inngått på en dag. Likevel ble vi ikke informert, sier Borrell. Samme dag la EU frem en ny, oppdatert strategi for hvordan unionen skal bli mer uavhengig i tiden som kommer, et hint om at de 27 medlemslandene ikke anser Bidens valgløfter som tilstrekkelig.

Sliter på hjemme- og bortebane

Kina reagerer som forventet også på avtalen, og mener USA setter stabiliteten i området på spill Etter de voldsomme reaksjonene har Biden-administrasjonen vært travel opptatt med å rette opp skadene torsdag.

– Presidenten fokuserer på å opprettholde og videreføre vårt nære forhold med ledere i Frankrike, Storbritannia og Australia for å oppnå våre internasjonale mål, sier pressesekretær Jen Psaki.

Det hvite hus er likevel tydelig på at EU og Frankrike ikke har noen automatisk rett til å være involvert i all amerikansk utenrikspolitikk.

– Vi har mange samarbeidsavtaler som inkluderer Frankrike, og noen samarbeidsavtaler som ikke inkluderer dem. De har samarbeidsavtaler med andre land som ikke inkluderer oss, påpeker Psaki.

– Det er sånn diplomati fungerer, legger hun til.

Pressesekretær Jen Psaki avfeier kritikken fra EU og Frankrike. Foto: Leah Millis/REUTERS

Frankrikes furore kommer samtidig som Biden møter stadig mer motbør også på hjemmebane. En fersk meningsmåling viser at 44 prosent av amerikanere mener presidenten gjør en god jobb, mens 50 prosent svarer det motsatte. Det skriver Reuters.

Bidens popularitet har vært på hell siden midten av august, da den afghanske regjeringen kollapset og koronadødsfall steg i været flere steder i USA. Meningsmålingen viser at Biden er på sitt mest upopulære siden han ble president, selv om Frankrikes sammenlikning med Trump fortsatt kan virke noe krass. På tilsvarende tidspunkt i sin presidentperiode, sa 38 prosent av amerikanere at Trump gjorde en god jobb, mens 57 prosent var av motsatt oppfatning.