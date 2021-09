Mener drapssiktet 39-åring var psykotisk

Politiet mener mannen som er siktet for å ha drept 54 år gamle Geir Kirkerud i Sarpsborg i fjor, var utilregnelig og må dømmes til tvungent psykisk helsevern.

Politiet er ferdige med å etterforske drapet på 54 år gamle Geir Kirkerud i Sarpsborg i september i fjor og har oversendt sin innstilling i saken til statsadvokaten som skal avgjøre spørsmålet om tiltale, skriver Sarpsborg Arbeiderblad.

Etter at de først gikk ut og sa at de mente den siktede 39-åringen var å anse som tilregnelig i gjerningsøyeblikket og derfor burde stilles ansvarlig for drapet, har påtalemyndigheten i politiet nå snudd og mener den siktede ikke kan straffes.

I innstillingen til statsadvokaten går politiet inn for at 39-åringen bør dømmes til overføring til tvungent psykisk helsevern.

Det var mannens forsvarer, advokat Harald Otterstad, som i mars reagerte på konklusjonen til de første sakkyndige som mente 39-åringen var tilregnelig.

Han ba om en ny rettspsykiatrisk undersøkelse, og den slo fast at mannen var psykotisk i gjerningsøyeblikket.

– Sånn sett er vi fornøyd med denne konklusjonen, men jeg vil understreke at min klient på det mest bestemte nekter for å ha noe som helst med drapet å gjøre og følgelig nekter straffskyld, sier Otterstad til avisen.

54-åringen ble funnet død 23. september i fjor, men etterforskningen har avdekket at han hadde ligget død siden 15. eller 16. september. Obduksjonen viste at mannen døde etter å ha blitt påført flere knivstikk, blant annet mot hodet.