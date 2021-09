VIF vendte til seier mot fjorårsmesteren med sterk sluttspurt

Vålerenga slo fjorårsmester Frisk Asker 3-2 etter en dramatisk avslutning, mens tittelutfordrer Stavanger Oilers kjørte over Manglerud Star og vant 6-0.

Vålerenga-Frisk Asker 3-2

Se målene over!

I toppoppgjøret på nye Jordal, fulgte VIF og Frisk Asker hverandre helt til døra. Vålerenga snudde kampen i sluttminuttene, og mål fra Mika Partanen og Axel Sundberg gjorde at 1-2 ble til 3-2.

Da hadde Magnus Geheb gitt Frisk Asker ledelsen for andre gang i kampen tidligere i tredje periode. I første periode var det Hampus Gustafsson som scoret etter 1.13, før Mathis Olimb utlignet fem minutter senere.

Det var hans første scoring på toppnivå i norsk hockey på 14 år.

– Det var deilig å få bort det spøkelset. Nå håper jeg det bare er å rulle på, sier Olimb til TV 2.

– Vi tapte 2-3 mot det laget som skal bade gjennom ligaen, så vi skal ikke være altfor misfornøyd, sier Frisk-trener Jan André Aasland til TV 2.

Stavanger Oilers er sammen med Vålerenga blitt trukket fram som den største utfordreren til Frisk Asker. Oilers skulle egentlig ha sesongåpnet mot nettopp Frisk, men den kampen er utsatt til 28. september.

Torsdagens kamp mot Manglerud Star ble derfor den første for sesongen, og Stavanger Oilers kom godt i gang på hjemmeis. Nicolai Bryhnisveen og en dobbel av Tommy Kristiansen sørget for 3-0 etter første periode.

Jarrett Burton og Dan Kissel scoret i midtperioden, før Markus Søberg la på til 6-0 halvannet minutt før full tid.

Storhamar sliter med å stable på beina et lag som kan utfordre om tittelen. Torsdag ble det et surt 4-5-tap borte mot rival Lillehammer. Martin Ellingsen ble matchvinner for Lillehammer etter 6.54 i tredje periode.

I Østfold-oppgjøret vant Stjernen 3-2 over Sparta, mens Ringerike slo Grüner 7-2.

