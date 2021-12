Dette ødelegger nattesøvnen til Hilde

Hilde Johansen kjøpte i 2014 en bolig som ligger i et område langt over anbefalt støygrense.

Støy høres kanskje ufarlig ut i seg selv. Irriterende til tider, men ikke helsefarlig? Mange vet derimot ikke at omtrent 150 nordmenn dør hvert år av støyrelaterte sykdommer, ifølge EUs miljødirektorat.

En rapport fra SSB viser at 2,1 millioner nordmenn lever i støyutsatte områder. En av dem er Hilde Johansen.

– Det største problemet er at det går utover nattesøvnen. Man våkner jo. Første t-bane begynner klokken 04.45. Og så kan det jo vare til klokken to på natten, forteller Hilde, som kjøpte boligen i 2014.

Overstiger anbefalt grense

WHO anbefaler at støy fra veitrafikk utenfor bolig ikke skal overstige et gjennomsnittlig nivå på 53 dB med hensyn til helserisiko. Utenfor huset til Hilde kan lyden ligge på mellom 70-80 dB.

– Dere kan jo høre selv. Jeg tror ikke jeg overdriver når jeg snakker om lydnivået, sier hun, mens t-banen kjører forbi.

Det gjør den hvert 58. sekund, og hver gang hviner det i togskinnene.

Til vanlig jobber Hilde som bioingeniør på Aker sykehus, men de siste årene har det vært mange sykedager på grunn av bråk og søvnmangel. Det har igjen ført til overskuddsmangel og vektøkning.

– Det er tungt. Jeg tenker på det hver gang jeg ser meg i speilet, at det her er ikke meg.

Stusset ved kjøpet

Et skjebnesvangert øyeblikk i 2014 stod hun utenfor boligen etter visning, lukket øynene sine og åpnet ørene. «Er dette for mye støy?» spurte hun seg selv. Hun var i tvil om boligkjøpet, og ringte derfor Sporveien for å høre om muligheten for støyvegg.

– Og da fikk jeg til svar at det var mulig. Da ble jeg ikke så redd for å kjøpe, men da jeg ringte Sporveien etter kjøpet, og sa at det er for mye støy, at jeg ville diskutere denne støyveggen, sa de at jeg hadde valgt å flytte dit selv, forteller Hilde.

Siden kontakten foregikk over telefon, er det ingen dokumentasjon på at denne korrespondansen faktisk skjedde. Sporveien på sin side, kan derfor ikke bekrefte at Hilde har fått den tilbakemeldingen som hun påstår.

– I det aktuelle området her er t-banen planlagt lagt i tunnel innen utgangen av 2023. Sporveien etterstreber å være en god nabo, og ha en god dialog med våre naboer. Vi beklager dersom Johansen ikke har fått svar på alle sine henvendelser til oss, sier kommunikasjonssjef Ina Helen Østby til TV 2.

– Det er hårreisende

Hilde opplevde at Sporveien ikke svarte på hennes henvendelser i det hele tatt. Derfor kontaktet hun Støyforeningen for bistand, da et punkt på jernbaneskinnene laget ekstra mye bråk.

Det var først da bydelsoverlegen blandet seg inn, at saken ble løst, fire år etter at støypunktet oppstod. Det er hårreisende, mener generalsekretær Ulf Winther.

TROSSER BRÅKET: Hilde dyrker tomatene i grønnsakshagen rett ved siden av t-banesporet. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– Det skal ikke være nødvendig å kjempe for sine rettigheter på den måten. Det er en menneskerettighet å få sove om natten, og det er en menneskerettighet å slippe støy. For støy er forurensing, forteller generalsekretær i Støyforeningen, Ulf Winther.

Sporveien mener derimot at det er helt normalt at bydelsoverlegen er et ankerpunkt for slike avgjørelser, samtidig sier de at forskriftene er strenge.

– Vi i Sporveien har stor forståelse for at støy kan oppleves som en belastning. Derfor er vi glade for at det er strenge regler og forskrifter med tydelige grenseverdier for tillat støy fra vår virksomhet. Dette regelverket følger vi, og der det er tvil foretas det støymålinger og gjøres nødvendige støytiltak, skriver Østby.

Støy kan føre til flere sykdommer

Hvis Sporveien følger regelverket, og Hilde fremdeles plages av støyet, er det da noe galt med regelverket?

– Det viktigste er at de kravene for støy faktisk følges opp. Og her har det tydeligvis vært for lett å ikke leve opp til regelverket. Så det vil vi følge opp nøye, slik at dagens regelverk faktisk blir etterlevd, sier statssekretær i klima- og miljødepartmentet Ragnhild Sjoner Syrstad.

For høyt støynivå kan føre til hjerte og karsykdommer, øresus, fordøyelsesproblemer og under graviditeten kan det påvirke fostre slik at de fødes undervektige.

– Mange vet ikke hva de skal gjøre når de opplever at de er i støyende omgivelser. Svakhet ved bolig eller at de er eksponert for høy trafikk, fly, eller også støyende nabolag i en dårlig planlagt byfortetting. Det er en uoversiktlig situasjon i regelverket, og den ønsker vi at regjeringen skal rette opp i, sånn at folk lettere kan ta vare på sine interesser i forhold til støy, sier Ulf Winther i Støyforeningen.

Støynivå gikk opp 40 prosent

I 1999 fattet regjeringen et vedtak om å senke støynivået i Norge med ti prosent innen 2020.



Dette klarte de ikke, ifølge rapporten fra SSB som viser at støynivået i trafikken har gått opp 40 prosent.

– Det er nedslående tall. Og det viser bare at det har vært altfor lite prioritet på dette område de siste femten årene. Det er det slutt på nå. Regjeringen tar det svært alvorlig, sier statssekretær Syrstad.

Fargene viser hvordan støynivået er i Oslo. Hilde sitt hus ligger midt i det verste støyområde. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Utfordringen er at mennesker aldri blir vant til bråket, så selv om du ikke plages av støy, kan du likevel bli syk av det, forteller Ulf Winther.

– Støyen medfører at kroppen settes i en øket alarmberedskap og forbereder seg på kamp eller flukt. Når vi for eksempel sover, kan støy enten medføre at vi vekkes, eller at vi får en mer overflatisk søvn. Slike stressreaksjoner kan føre til uheldige effekter på bl.a. hjerte-karsystemet, lungene og kroppens hormonsystem, forklarer Winther.

Hilde Johansen sliter med nattesøvnen som følge av bråket, men hun har likevel ingen planer om å flytte.

– Jeg trives veldig godt her. Tross alt bråket. Det er hjemmet mitt. Det eneste jeg ber om er å få en god natt søvn. Er det for mye å be om?