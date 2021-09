Norge vant 10-0 – debutant startet målfesten

Norge - Armenia 10-0

Se sammendrag i videovinduet øverst! Video med tillatelse fra NRK.



De norske fotballkvinnene smadret Armenia 10-0 på Ullevaal onsdag kveld.

Sandviken-stopper Guro Bergsvand scoret før det var spilt ti minutter i hennes debutkamp. VM-kvalifiseringen ble innledet torsdag med fem kamper i Europa. Norge, som prøver å kvalifisere seg til sitt niende strake VM-sluttspill, scoret først.

– Det var stort og utrolig gøy. Jeg har ikke vært med jentene så lenge, så det har vært mye nytt og mange inntrykk. Det er en veldig fin gjeng, så jeg følte meg veldig trygg. Det kunne ikke gått så mye bedre, sier Bergsvand.

Bergsvand var 27 år før hun fikk debuten for landslaget.

– Det handler om å finne gleden i fotball. Jeg har hatt det veldig gøy, og brukt det. Nå er det mer økonomi, så kvinne kan holde på lengre. Før har det ikke vært så mange som har holdt på så lenge, sier hun til TV 2.

Midtstopperen gikk fra Stabæk til Sandviken før 2020-sesongen.

– Jeg er veldig fornøyd med min situasjon i Sandviken. Der får jeg muligheten til å utvikle meg som spiller og fokusere hundre prosent som spiller. Det har vært alfa omega. Jeg tror det er derfor jeg har klart å ta det siste steget, sier Guro Bergsvand, som for øvrig er datteren til Jo Bergsvand.

Lisa-Marie Utland spilte den andre omgangen og noterte hat trick. Julie Blakstad scoret sitt første landslagsmål og bidro også med to assist, mens Guro Reiten hadde tre assist. Lagkaptein Caroline Graham Hansen (3), Karina Sævik og Elisabeth Terland scoret også.

Graham Hansen sikret sitt hat trick og sørget for 10-0 på overtid.

– Det er alltid gøy å score mål. Jeg følte at jeg hadde et par sjanser som jeg burde scoret på, men ikke klarte å utnytte. Da blir jeg litt innbitt. Når man har to mål og mange sjanser, er det en stor mulighet for å få hat trick. Da var det deilig å score den siste, sier Graham Hansen til TV 2.

– Prov på godt angrepsspill

Det var en svak motstander som gjestet Oslo, men Norge pyntet ytterligere på sin enestående statistikk i VM-kvalifiseringskamper, med den 32. seieren på 33 kamper.

Det var også en positiv resultatsvingning på 17 mål etter at Norge i sin forrige landskamp måtte tåle det styggeste tapet i kvinnelandslagets historie, 0-7 mot Nederland i juni.

– Det skal sies at det er veldig stor forskjell på denne motstanderen og den vi møtte sist, men det var viktig at vi viste prov på godt angrepsspill. Vi scoret også en hel del mål, så vi kan bruke det til noe. Vi har tatt en seier i VM-kvalifiseringen, så det kan vi absolutt bruke til noe, sier landslagssjef Sjögren.

Martin Sjögren stilte opp laget i en helt ny 3-4-2-1-formasjon med tre midtstoppere, blant dem debutanten Bergsvand og 50-kampjubilanten Maria Thorisdottir.

I det 10. minutt kom Blakstad til innlegg fra venstre. Liana Ghazaryan klarerte i duell med Graham Hansen i målgården, men ikke lenger enn til Bergsvand, som kunne bredside ballen i hjørnet.

Enveiskjøring

Det var enveiskjøring fra første spark, men gjestene forsvarte seg innbitt og tvang de norske til å vente på flere scoringer. Det var spilt nesten en halvtime da Graham Hansen doblet ledelsen på et straffespark hun selv skaffet.

Maria Sakhinova løftet armene foran kroppen da hun blokkerte et skudd fra Barcelona-stjernen, som slo straffen flatt i hjørnet. Det var klarere straffe da Anna Dallakyan noen minutter senere blokkerte Guro Reitens skudd med armen, men da lot dommeren det gå.

I det 38. minutt fikk de norske omsider litt bakrom, og Graham Hansen spilte fram Emilie Haavi, som serverte midtspiss Sævik innlegget til 3-0.

Lisa-Marie Utland kom inn for Sævik ved pause og scoret med sin første berøring da hun i det 47. minutt strakk fram foten på Blakstads innlegg.

Haavi noterte sin annen assist da hun framspilt av Graham Hansen serverte Blakstad innlegget til 5-0 i det 62. minutt. Graham Hansen gjorde 6-0 i det 78. minutt etter veggspill med Reitan, og minuttet senere fikk Reiten en ny assist da hun serverte Utland.

I det 87. minutt fullførte Utland sitt hattrick da hun satte inn et hjørnespark fra Reiten, som dermed fikk hattrick i målgivende pasninger. Graham Hansen var også nær hattrick, men smelte ballen i stolpen. Rett før slutt scoret innbytter Elisabeth Terland, mens Graham Hansen satte punktum på overtid.

20 på rad

Mens Norges landslag for menn strever med å bryte en sluttspilltørke som har vart i over 20 år, har kvinnelandslaget kvalifisert seg til 20 EM- og VM-sluttspill på rad. Norge har vært med i alle de åtte VM-sluttspillene som er avviklet.

Kampen mot Armenia var første steg på veien mot sluttspillet i Australia og New Zealand i 2023. Kampen gikk som det måtte mot et lag som er nummer 128 på Fifa-rankingen og aldri har tatt poeng i en VM-kvalifisering.

Motstanden blir tøffere etter hvert. I Belgia fikk Norge den høyest rangerte motstanderen fra seedingsnivå to, og i Polen den trolig sterkeste fra seedingsnivå tre. Polen (borte) og Belgia (hjemme) er motstandere i oktober, men først skal Norge til Kosovo tirsdag.