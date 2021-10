Siden 1964 har en jury hvert eneste år stemt frem Årets Bil i Europa. Å vinne denne kåringen gir mye oppmerksomhet og har uten tvil betydelig PR-verdi. Hvor mange representanter det enkelte land skal ha i juryen, avhenger av størrelsen på bilmarkedet og bilindustrien i landet. Norge har én representant i juryen, der det store flertallet kommer fra Storbritannia og de store billandene på Kontinentet.

Derfor har det gjennom tiårene vært mange merkelige vinnere av denne kåringen, sett med norske øyne.

Broom tar et tilbakeblikk på noen av disse. Denne gang handler det om Ford Scorpio som ble kåret til Årets Bil i Europa 1986.

Det går an å mene at det kanskje ikke først og fremst var merkelig at Ford Scorpio ble kåret til Årets Bil 1986, for den store Forden hadde absolutt mye positivt å by på, ikke minst arven fra den meget populære Granada.

Derimot var det heller litt oppsiktsvekkende, for på oppløpssiden passerte Ford Scorpio både en forhåndsfavoritt som Mercedes-Benz 200-300E (124-serien) og sterke kandidater som Saab 9000 og Honda Accord.

Bra førerplass og fint interiør i Ford Scorpio 1986 Foto: Ford

Usynlige varmetråder

Scorpio – som altså skulle erstatte Granada – ble lansert i 1985 som Fords nye flaggskip. De første årene kom den bare som kombikupé og med stor bakluke. Det var en aldri så liten råsjans fra Ford i et segment der de fleste var vant til biler med fire dører. Sedan dukket først opp i 1990, og stasjonsvogn kom to år etter det igjen.

Noe av det som fikk Årets bil-juryen ekstra på glid, var sikkert utstyrsnivået. Som en av få bilmodeller i 1986, hadde Ford Scorpio ABS-bremser som standard utstyr. Her var Ford forut for sin tid. I toppmodellen Ghia kunne kunden glede seg over oppvarmet frontrute, der Ford var først ute. Med nesten usynlige varmetråder i frontruten, var det plutselig en helt annen sak enn før å tine av is og rim – eller dugg for den saks skyld. Ikke minst her i landet ble dette lagt godt merke til.

Dette var bilen som tok vare på seg selv

Stor innvendig plass

Ghia hadde i tillegg elektrisk justerbare bakseter, noe som ellers bare var mulig å få i biler i langt høyere prisklasser. Til en svært imponerende utstyrsliste ellers, hørte også innslag som elektrisk justerbare forseter, kjørecomputer og takluke. Cruise kontroll kunne Ghia-kjøperen velge som tilleggsutstyr. Det samme gjaldt skinninteriør og lydanlegg med separate uttak for baksetet.

Noe annet som sikkert bidro til valget av Ford Scorpio, var uten tvil bilens fine kjøreegenskaper og gode komfort. Mye skryt fikk modellen også for den innvendige plassen, spesielt i baksetet. Ellers var det lite revolusjonerende på undersiden, der vi fortsatt fant motoren plassert langsetter foran med drift på bakhjulene.

Scorpio var en stor og rommelig bil. Foto: Ford

V6 med 150 hk

Ford Scorpio ble levert i tre utstyrsversjoner fra starten av i 1985 – CL, GL og Ghia, med CL som den rimeligste modellen. I 1987 kom det en modell med firehjulsdrift – 4x4. Motoralternativer var det mange av, fra relativt moderate rekkefirere på 1,8 eller 2,0 liter med forgasser eller bensininnsprøytning til de mer avanserte V6-motorene på 2,4, 2,8 eller 2,9 liter. Standard girkasse var en 5-trinns manuell, og som vanlig for Ford med et sportslig kjapt girskift som kjennetegn.

Årets bil-årgangen, 1986, hadde i den skarpeste utgaven en 2,9 liter V6-motor med 150 hk. Største dreiemoment var 229 Nm ved 3.000 omdreininger.

Politimannen var tydelig - her måtte det betales!

Bra aksjonsradius

Et mer vanlig valg var en 2,0-liter 4-sylindret innsprøytningsmotor med 115 hk og et maks dreiemoment på 160 Nm. Med en egenvekt på 1.255 kg sier det seg selv at dette ikke akkurat ble noen racer, men fabrikken påsto at den skulle klare 0-100 km/t på 10,6 sekunder, og være god for en toppfart på 188 km/t.

Av omtaler på den tiden, ser jeg at vi stilte oss litt tvilende til akselerasjonstallet, som vi hevdet «nok måtte ligge i overkant av 11 sekunder». Bensinforbruket var vi mer enige i. Dette var ved blandet kjøring oppgitt til 0,98 l/mil, mens vi hadde notert like over literen. Med en bensintank på 70 liter, ble det likevel en bra aksjonsradius av det.

Ikke så mange knapper på rattet den gangen, men de var begynt å komme. Foto: Ford

Ganske populær

Ford Scorpio var en stor bil. Lengden var 4,67 m, bredden 1,77 m og høyden 1,44 m. Bilen hadde en akselavstand på gode 2,76 m, noe som forklarte både en del om de gode kjøreegenskapene, og – ikke minst – den fine bakseteplassen.

Bagasjerommet slukte 440 liter, og tillatt totalvekt var 1.750 kg.

Fords valg om å markedsføre den nye modellen bare som kombikupé med stor bakluke fra starten ble ingen suksess. Det stemte for så vidt ikke så verst her i landet, men i mye av Europa ellers var det sedan som var tingen. Den kom da også noen år senere, og det samme gjorde stasjonsvognen, som ble en ganske populær modell.

Den har tilhørt Kongefamilien - sjekk prisen nå!

Video: Her er siste nytt fra Ford: