Gikk i kjelleren etter Idol – så ringte Gunnar Greve

Stjernekamp-aktuelle Alexandra Rotan blåste nordmenn av sofaen med sin versjon av «The Final Countdown» for to uker siden, og selv om hun havnet i bunn tre forrige lørdag er hun med videre og klar for opera i helgen.

Nå løper hun mellom prøver, øving og intervjuer, og merker godt at hun deltar på NRKs lørdagssatsning.

– Det er veldig mye trykk, men det er veldig gøy. Man kommer inn i en boble, så når jeg går og legger meg lørdag kveld og våkner søndag, så er det ny uke, ny sjanger, ny låt. Jeg liker det kjempegodt. Jeg elsker å ha et hektisk liv, sier hun når God kveld Norge møter henne hjemme på Eidsvoll.

Etter å ha prøvd livet i byen, har Rotan nå vendt hjem til stedet hvor hun har vokst opp.

– Jeg er så glad i familien min, så det er veldig viktig å ha nærhet til dem. I Eidsvoll får man «best of both worlds». Det er kort vei til byen og kort vei til flyplassen. Så det passer meg perfekt.

Medisin som plan b

Helt siden hun var ti år har hun vært sikker på at det var musiker hun skulle bli, men hun fullførte studiespesialisering med realfag. For dersom det mot formodning ikke skulle lykkes, har hun en ganske ambisiøs plan b.

– Jeg håper dette vil fungere for alltid, men jeg har en plan b om å bli lege hvis det ikke skulle gå. Men det er så fjernt, jeg satser alt på musikken, forteller hun, og erkjenner at det er et heftig andrevalg.

– Jeg sikter alltid høyt, også i karrieren, sier Rotan.

Knust etter Idol

I 2016 kunne vi se en 20 år gammel Alexandra Rotan i TV 2s «Idol», hvor hun røk ut i semifinalerundene.

– Idol var gøy, men jeg trodde at det skulle være alt, så jeg ble helt knust da jeg røk ut av konkurransen, forteller hun.

– Jeg gikk skikkelig i kjelleren da jeg røk ut, men heldigvis med meg så er sorgen ofte kortvarig. Så dagen etterpå satt jeg meg ned og tenkte på hva jeg skulle nå. Selv om jeg fikk en dør i ansiktet, så skulle jeg ikke gi opp.

Her kan du få et tilbakeblikk til da Alexandra var på Idol-audition:

Det hun gjorde da skulle vise seg å snu opp ned på livet og karrieren. Rotan sendte en melding til «Idol»-dommer Gunnar Greve og skrev:

«Hei, Gunnar. Nå er livet litt kjipt og det var skikkelig dumt at jeg røk ut av Idol. Har du noe tips til veien videre?»

– Han svarte: «Det kan være at jeg har en jobb til deg».

Greve er manageren til den norske superstjernen Alan Walker. Walker har nesten 25 millioner månedlige lyttere på Spotify, og spiller for tusenvis av mennesker rundt om i verden. Men siden han «kun» er DJ, trenger han en vokalist på scenen.

Det var den jobben Greve tilbød Rotan.

– Det var jo hundre ganger bedre enn å vinne Idol. Jeg røk ut fra konkurransen og fikk den beste jobben, stråler hun.

– Kanskje Gunnar hadde en plan, kanskje det var derfor han sendte meg ut av Idol.

– Enestående scenetalent

God kveld Norge har vært i kontakt med Greve for å høre hvorfor han valgte Rotan.

– For meg var det åpenbart fra første audition at Alexandra har et enestående scenetalent og entertainer-gen. Hun har for all del også en fantastisk vokal, men det var først og fremst hennes formidlingsevne og scene-tilstedeværelse som var grunnen til at vi ønsker å engasjere henne som live-vokalist, forklarer Greve.

DOMMER: Gunner Greve var Idol-dommer over flere år. Her med Øystein Hegvik som vant i 2018. Foto: Thomas Reister/ Tv2

Han har dessverre ikke fått sett Rotan på NRK i høst, for Greve sier han må prioritere kameraten «Vinni» og «Skal vi danse» på lørdagene.

– Men det er ingen tvil om at Stjernekamp må være det perfekte programmet og formatet for Alexandra å vise seg frem fra sin beste side, sier Greve.

Rotan kan fortelle at å turnere med Walker var en helt spesiell opplevelse.

– Vi spilte på store scener og små klubber. Vi var i Asia og i Mexico. Det var helt vilt å hoppe inn i popstjernelivet sammen med han. Da ble jeg helt sikker på at slik vil jeg også leve.

STJERNE: Alan Walker er en av verdens største DJ`er. Foto: Terje Pedersen

Juryen stjal Eurovision

I 2018 møtte hun Tom Hugo og Fred Buljo. Sammen dannet de bandet KEiiNO som gikk til topps i Melodi Grand Prix i 2019. Det ble gjennombruddet til Rotan.

– Det var da det skjedde. Da la jeg fra meg alt her hjemme. Jeg la fra meg studiene, jeg la fra meg deltidsjobbene mine. Jeg kunne endelig leve av musikk, og det har jeg gjort siden. Det hadde nok ikke skjedd hadde det ikke vært for KEiiNO.

Ikke bare gikk de til topps i Norge – hele Europa elsket KEiiNO. Hadde kun stemmene fra folket telt, hadde de vunnet Eurovision det året, men til fortvilelse for Norge ville dommerne det annerledes, og KEiiNO endte på sjetteplass.

– Det var selvfølgelig skikkelig kjipt at det var juryen som gjorde at vi ikke stakk av med seieren. Men vi hadde som mål å etablere KEiiNO og vise at vi står for inkludering og mangfold. Så det at vi fikk flest publikumsstemmer bekreftet at vi hadde fått til det, så da ga vi litt blaffen i at vi ikke vant juryen. Så er man selvfølgelig litt bitter i etterkant, forteller Rotan.

– Det viktigste var at vi vant folket og at vi fikk et publikum der ute.

KEIINO: Denne gjengen fikk flest seerstemmer under Eurovision i 2019. Foto: Hansen, Tom

Ikke tid til kjæreste

Nå som hun pryder skjermen hos rikskringkasteren hver lørdag har det blitt mye oppmerksomhet, og Rotan sier hun blir rørt av alle de hyggelige meldingene hun får i innboks og kommentarfelt.

Men noen friere påstår hun at det ikke er der ute.

– Det er kanskje fordi jeg er veldig tydelig på at jeg ikke skal ha kjæreste, er ikke på utkikk, koser meg og lever livet. Så ingen tør sikkert, ler 25-åringen, som virker veldig bestemt.

– Jeg tror grunnen til at jeg er så bestemt på det er fordi jeg endelig, etter 15 år i bransjen, kan leve av musikk. Jeg vier hele livet mitt til karrieren min akkurat nå. Så da trenger jeg ikke noe mer.

Går ikke solo

Nå drømmer hun om å fylle opp arena etter arena ute i verden.

– Min aller største drøm er å fortsette å leve av musikk, dra på arenaturneer og bare fylle de største stadioner som er. Det hadde vært sykt! Dit skal jeg, og jeg er så klar, forteller Rotan engasjert.

Men noen solokarriere jakter hun ikke nå.

– Jeg elsker å kunne leve av musikk med mine beste venner. Vi gjør hverandre gode. Så jeg tenker ikke på solokarriere, fordi jeg trives så veldig godt med KEiiNO. Men jeg tar en dag av gangen. Skjer det, så skjer det. Men akkurat nå så er livet veldig bra, sier jenta fra Eidsvoll.

Lørdag synger Rotan «Nattens dronning» fra Tryllefløyten på Stjernekamp sin operaaften. Den siste som prøvde seg på den var Benedicte Adrian i 2017, en opptreden vi sent vil glemme.