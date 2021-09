Over 1 million har sett Oles utrolige finte

Videoen av innebandyspillerens såkalte Zorro-finte har fått enorm oppmerksomhet på Youtube. Nå håper Ole Mossin Olesen at idretten han elsker skal få mer annerkjennelse også her hjemme.

Se dobbeltoppgjøret mellom Tunet-Sveiva på TV 2 Sport 1 fredag 17. januar kl 18.25 (kvinner) og 20.00 (herrer).

For mange nordmenn er innebandy noe man aller mest forbinder med svette gymtimer på ungdomskolen. For Ole Mossin Olesen er det hele livet.

– Det betyr jo alt, egentlig. Innebandy er jo meg.

Men han har ikke alltid vært innebandy-Ole. Han var egentlig skihopper, og gjorde det bra med ski på beina. I tenårene ble han Oslo- og Akershusmester i skihopp tre år på rad.

– Men så ble jeg dratt med på en innebandy-trening en gang av noen kompiser, og fikk bare sykt tenning på det. Jeg synes det var kjempegøy, forteller Tunet-kapteinen.

INNEBANDYSTJERNE: Ole Mossin Olesen er både landslagsspiller og kaptein på Tunet Innebandyklubbs elitelag, men han er aller mest kjent for sin helt spesielle Zorro-finte. Foto: Synnøve Astrid Malt

Bestemte seg for å bli god

Det gikk ikke lang tid før innebandy opptok mesteparten av tiden til Mossin Olesen. Og han bestemte seg fort for at han ville bli god.

- Jeg fant jo litt min egen stil da. Jeg begynte å se på en som kalte seg for Zorro på youtube, og ble sykt fascinert av det. Da bestemte jeg meg fort for at, det der, det skal jeg bli god på.

Se den utrolige finten i videovinduet øverst i saken

Den såkalte Zorro-finten har nå nærmest blitt 33-åringens kjennemerke. Finten kalles Zorro-finte fordi den går ut på å bevege køllen i en Z-formasjon, og ligner dermed på karakteren Zorros kjennemerke.

– Jeg synes det er litt ufortjent

Selv om han synes at det er artig med oppmerksomhet på internett, skulle Mossin Olesen ønske at også flere her hjemme fikk øynene opp for innebandyen.

– Det er jo en idrett som ikke får så mye oppmerksomhet. Jeg synes det er litt ufortjent. Vi trener jo like mye som for eksempel tippeligaspillerne.

Han forteller at eliteseriespillerne gjerne har fellestreninger 4-6 ganger i uken, i tillegg til kamper i helgene. Han legger til at de fleste spillerne på elitenivå lever seriøse toppidrettsliv, der de ofrer både fritid, familieliv og ferier.

– Så er det klart at for 15-20 år siden så var innebandy en B-idrett. Men sånn som nå, når vi er topp 8 internasjonalt hvert eneste år, så synes jeg at vi hadde fortjent litt mer oppmerksomhet, avslutter innebandystjernen.

Se dobbeltoppgjøret mellom Sveiva og Tunet på TV 2 Sport 1 fredag 17. januar kl 18.00 og 20.00.