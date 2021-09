– Få minutter etter at jeg scoret, døde han fredfullt

Nathan Aké (26) dediserer scoringen til sin avdøde far.

Se Nathan Akés mål i videovinduet øverst!

Nathan Aké gikk opp på et hjørnespark og stanget inn Manchester Citys ledermål mot RB Leipzig i Champions League-åpningen onsdag kveld.

På Instagram dagen derpå deler Aké en trist nyhet.

– Bare noen få minutter etter at jeg scoret mitt første Champions League-mål, døde han fredfullt med mamma og min bror ved sin side, skriver forsvareren.

– Kanskje var det meningen. Han var alltid stolt og glad over å se meg spille. Jeg vet at du alltid er med meg. Du kommer alltid til å være i mitt hjerte. Pappa, denne scoringen var for deg, skriver Nathan Aké videre.

Aké forteller at han har vært gjennom de tøffeste ukene i hans liv.

– Min far har vært veldig syk, og det var ikke mulig å gi ham mer behandling. Jeg er heldig som har hatt støtte fra min forlovede, familie og venner, skriver Aké i Instagram-innlegget.

Farens sykdom skal ha vært årsaken til at stopperen trakk seg fra den nederlandske landslagstroppen denne måneden, skriver Manchester Evening News.

Aké og Manchester City vant til slutt 6-3 over RB Leipzig.

Manchester City hentet Aké fra Bournemouth i fjor sommer. 26-åringen fikk kun 13 kamper i sin første sesong i City etter å ha slitt med skader.