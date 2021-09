Båt kantret ved Hitra – to personer henger på kjølen

Det var klokken 16.24 torsdag at nødetatene ble varslet om at folk på Hitra observerte en båt et stykke unna som hadde kantret.

– Det er observert to personer som henger på, eller sitter på, kjølen, sier operasjonsledere Kamilla Engen i Trøndelag politidistrikt til TV 2.

En redningsskøyte og et redningshelikopter ankom stedet ved 17-tiden.

– Det meldes om urolig sjø på stedet, og båten ligger ved eller på et skjær, så det kan være årsaken til hendelsen, sier hun.

Like over klokken 17 ble det meldt om at de to personene var blitt reddet over i en sivil båt. De har forklart at det kun var de to om bord i båten.